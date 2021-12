CDC Hoa Kỳ Kêu Gọi Người Dân Tránh Đến Pháp, Jordan; New York Bắt Buộc Tất Cả Các Công Ty Tư Nhân Tiêm Vắc Xin Cho Công Nhân

CDC Hoa Kỳ Kêu Gọi Người Dân Tránh Đến Pháp, Jordan Vì Lo Ngại Về COVID-19 (Nguồn: Reuters.com)





WASHINGTON - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến Pháp, Jordan, Bồ Đào Nha và Tanzania, với lý do lo ngại về COVID-19, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021.





Trong danh sách phân loại các điểm đến của CDC, hiện có 83 điểm đến được xếp loại "Cấp độ 4: Rất cao" bao gồm Andorra, Cyprus và Liechtenstein mới được thêm vào.





Hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021, Pháp cho biết họ sẽ đóng cửa các câu lạc bộ đêm trước Giáng sinh và thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội để đối phó với biến thể Omicron mới, nhưng không cần thiết phải đưa ra các lệnh đóng cửa hoặc giới nghiêm mới. Theo Thủ tướng Jean Castex, đợt đại dịch thứ năm đang bùng phát, nhưng với 52 triệu người hiện đã được tiêm chủng - gần 90% trong số những người đủ điều kiện - tình hình đã tốt hơn so với các đợt bùng phát trước đó.





Hoa Kỳ đã đặt ra các quy định mới, có hiệu lực vào Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021, yêu cầu các hành khách hàng không quốc tế đến Hoa Kỳ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng một ngày trước khi lên máy bay. Theo các quy định trước đây, khách du lịch hàng không quốc tế đã được tiêm phòng có thể xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng ba ngày kể từ ngày khởi hành.





Một số quan chức hãng hàng không nói với trang Reuters rằng vẫn còn thời gian gia hạn ba ngày để cho phép một số du khách quay trở lại Hoa Kỳ với kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện nhiều hơn thời hạn một ngày. Một nữ phát ngôn viên của CDC từ chối xác nhận điều đó, nhưng cho biết “CDC đang xem xét quyết định thận trọng khi yêu cầu được đưa ra.”





Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021, Tòa Bạch Ốc đã cấm gần như tất cả các công dân nước ngoài từ tám quốc gia ở miền nam châu Phi nhập cảnh vào Hoa Kỳ do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, nhưng lại không mở rộng hạn chế nhập cảnh đối với các quốc gia khác, nơi cũng phát hiện biến thể mới.



Trong khi đó, bản tin khác của Reuters hôm Thứ Hai cho hay

Thành phố New York tuyên bố tất cả các chủ lao động của các công ty tư nhân phải thực hiện các quy định về tiêm vắc xin COVID-19 cho công nhân của mình, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021. Quy định mới được ban ra trong bối cảnh biến thể Omicron đã lây lan trên ít nhất một phần ba các tiểu bang của Hoa Kỳ.

Thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ đặt ra hạn chót vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 cho tất cả 184.000 cơ sở kinh doanh và công ty để yêu cầu người lao động của họ xuất trình bằng chứng chứng minh đã được tiêm phòng. Ngoài ra, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi phải tiêm ít nhất một liều vắc xin trước ngày 14 tháng 12 năm 2021 để có thể vào nhà hàng, quán xá, và tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, chẳng hạn như thể thao, ban nhạc, và khiêu vũ.





“Tiêm phòng là cách thoát khỏi đại dịch và đây là những biện pháp táo bạo hàng đầu để khuyến khích người dân New York giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng,” de Blasio, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2022, cho biết trong một tuyên bố.





Theo trang web của thành phố New York, khoảng 27% trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vắc xin và 15% đã được tiêm chủng đầy đủ. Phòng Thương mại Greater New York cho biết họ ủng hộ việc mở rộng quy định. Các yêu cầu được đưa ra vào thời điểm các ca nhiễm Covid mới đang gia tăng trên toàn quốc, đặc biệt là ở các bang phía bắc, vì thời tiết lạnh hơn đã khuyến khích hòa nhập và giao lưu trong nhà nhiều hơn. Trong tuần trước, trung bình cả nước có hơn 120.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 64% so với một tuần trước đó, theo một thống kê của Reuters.





Cũng theo số liệu của Reuters, số ca tử vong đã tăng trung bình 1.300 người mỗi ngày trong bảy ngày qua, tăng từ mức trung bình 800 người một ngày một tuần trước đây. Biến thể Delta vẫn chiếm 99,9% các ca nhiễm Covid mới ở Hoa Kỳ, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky nói với ABC News hôm Chủ Nhật, 5 tháng 12 năm 2021.





Biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2021 ở miền nam châu Phi, đã lây lan trên toàn cầu và có dấu hiệu dễ lây lan hơn so với biến thể Delta. Tổng cộng có vài chục trường hợp Omicron đã được tìm thấy ở 18 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ: California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington và Wisconsin, theo một cuộc kiểm đếm của Reuters.





Một số ngân hàng Phố Wall có trụ sở chính tại New York, bao gồm Goldman Sachs Group Inc (GS.N), Morgan Stanley (MS.N) và Citigroup (C.N), đã yêu cầu bất kỳ ai đến văn phòng của họ đều phải tiêm vắc xin. JPMorgan Chase & Co (JPM.N), ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, cho phép các nhân viên chưa được tiêm phòng đến làm việc tại văn phòng nếu họ trình kết quả xét nghiệp COVID-19 hai lần một tuần. Google của Alphabet Inc (GOOGL.O) và Facebook của Meta (FB.O), cũng có cơ sở tại Thành phố New York, đã yêu cầu tất cả nhân viên ở Hoa Kỳ phải được tiêm phòng khi vào các tòa nhà.