Hoa Kỳ Cung Cấp 468,5 Triệu Liều Vắc Xin; Đức Có Kế Hoạch Buộc Tiêm Phòng Đối Với Một Số Công Việc

Số tiểu bang phát hiện có biến thể mới cũng đang gia tăng, với Massachusetts tuyên bố trường hợp đầu tiên hôm Thứ Bảy, một ngày sau khi New Jersey, Georgia, Pennsylvania và Maryland báo cáo các trường hợp được xác nhận đầu tiên. Missouri báo cáo trường hợp lây nhiễm đầu tiên hôm Thứ Sáu. Biến thể mới cũng đã được phát hiện tại Nebraska, Minnesota, California, Hawaii, Colorado và Utah. Tại New York, 7 trường hợp bị lây nhiễm được khám phá tại Thành Phố New York, mà đã từng là trung tâm toàn cầu của đại dịch, và một trường hợp khác tại Quận Suffolk.