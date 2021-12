Dự Luật Build Back Better Sẽ Làm Giảm Thuế Cho Nhiều Cư Dân Nam Cali

Ảnh: congresswoman Barragan

Theo OC Register, nếu được Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua, dự luật chi tiêu Build Back Better do Đảng Dân Chủ chủ trương sẽ giúp cho nhiều cư dân ở vùng Nam Cali được giảm thuế thường niên, thông qua việc không phải trả thuế liên bang cho thu nhập đã dùng để trả thuế tiểu bang và địa phương (state and local tax – SALT).

Dự luật chi tiêu Build Back Better trị giá $2,000 tỉ đã được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua, trong đó có điều khoản nâng mức khấu trừ thuế liên bang đối với những khoảng thuế tiểu bang và địa phương từ mức giới hạn $10,000 hằng năm lên đến $80,000. Mức khấu trừ này sẽ giúp nhiều cư dân thuộc tầng lớp trung lưu không bị đánh thuế liên bang trên những khoảng đã chi trả cho thuế tài sản, thuế doanh thu hay là thuế thu nhập tiểu bang. Theo nữ Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45 Katie Porter (Dân Chủ), đây là cách thức để giảm thuế cho nhiều cư dân Nam Cali nói riêng và toàn tiểu bang nói chung. Bà Katie ước tính khoảng 37% người dân trả thuế trong địa hạt của bà (bao gồm thành phố thịnh vượng Irvine) sẽ được hưởng lợi từ mức khấu trừ thuế mới này. Tại Quận Cam, những gia đình 4 người có thu nhập trung bình khoảng $175,000 được xem là trung lưu, do khu vực này có chi phí đời sống cao. Họ sẽ là những người có thể được giảm hàng ngàn đô la tiền thuế hằng năm với mức khấu trừ mới.

Mức giới hạn khấu trừ $10,000 hằng năm được đưa ra từ thời cựu tổng thống Trump. Trước đó, người dân Mỹ có thể khấu trừ không giới hạn những khoản thuế tiểu bang & địa phương khi đóng thuế liên bang. Khi thực hiện chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp và những người giàu có, chính phủ Trump đã dùng mức tăng thu thuế có được từ việc giảm khấu trừ này để bù đắp lại cho việc thâm hụt ngân sách. Nói một cách khác, Đảng Cộng Hòa ủng hộ việc giảm thu thuế người giàu, và tăng thu thuế đối với tầng lớp trung lưu.

Rất nhiều Dân Biểu Cộng Hòa phản đối Dự Luật Build Back Better. Dân Biểu Mike Garcia (Địa Hạt 25) cho rằng dự luật này sẽ không làm nước Mỹ tốt hơn, mà chỉ có tệ hơn. Nữ Dân Biểu Young Kim (Địa Hạt 39) nói dự luật này sẽ dẫn đến việc tăng thâm thủng ngân sách quốc gia. Nữ Dân Biểu Michelle Steel (Địa Hạt 48) cũng bỏ phiếu chống lại dự luật. Ngược lại, cựu Dân Biểu Harley Rouda (Dân Chủ)- người sẽ tái tranh cử đối đầu với bà Michelle vào năm 2022- đã lên tiếng ủng hộ dự luật. Theo ông, người dân Quận Cam đã bị đánh thuế hai lần theo cách tính thuế của chính phủ Trump, và Build Back Better sẽ làm giảm gánh nặng thuế đối với tầng lớp trung lưu Quận Cam. (DV)