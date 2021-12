Blogger Huỳnh Thục Vy Bị Công An Bắt Trong Thời Gian Ngưng Thọ Án Ở Nhà Vì Có Con Nhỏ

Hình minh hoạ: Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

Đắk Lắk, VN – Blogger nổi tiếng Huỳnh Thục Vy đã bị công an bắt hôm 1 tháng 12 năm 2021 trong thời gian bà vì con còn nhỏ nên không thể thọ án tù 2 năm 9 tháng vì tội danh “xúc phạm quốc kỳ” đã bị tuyên án vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Tư, 1 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy vừa bị công an bắt giữ vào khoảng bốn giờ chiều ngày 1/12/2021 tại Đắk Lắk mà không rõ lý do. Ông Huỳnh Trọng Hiếu, em trai nhà hoạt động này cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin vào tối cùng ngày.

Nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại viễn liên, ông Hiếu cho biết:

“Vào lúc khoảng 3:30 đến 4 giờ chiều chị Vy đang trên đường đi xe xuống Sài Gòn, ngay tại Quốc lộ 14 ở địa phận Đắk Lắk thì chị Vy bị công an chặn lại và đưa về nhà cậu mình gần đó. Sau đó công an đã áp giải chị về đồn công an nhưng giờ mình không biết chị Vy ở đồn công an nào. Mình vẫn đang xác minh chị Vy bắt vì lý do gì và ở đâu.”

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài chưa đầy một ngày sau khi bà Huỳnh Thục Vy đăng tải trên Facebook cá nhân quyết định đề ngày 30/11/2021 của Toà án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, nơi gia đình bà Vy cư trú, cho biết huỷ quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với bà. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy đã bị toà án tại Buôn Hồ vào ngày 30/11/2018 tuyên án hai năm chín tháng tù giam với cáo buộc “Xúc phạm Quốc kỳ” theo Điều 276 Bộ Luật Hình sự.

Bản án được đưa ra khi bà Vy đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên theo quy định của pháp luật Việt Nam, bà Vy không phải thực hiện án tù cho đến khi con tròn ba tuổi. Lúc bị kết án, bà Vy có một con gái nhỏ dưới ba tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai.

Bà Vy đã thừa nhận hành vi xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam và nói rằng hành động này của bà là “để biểu đạt quan điểm của bản thân chống lại lá cờ của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống lại mọi biểu tượng, mọi ý nghĩa của biểu tượng đó, và chống lại việc những người cộng sản đã cai trị người dân một cách độc đoán.”

Trên Facebook cá nhân hôm 30/11/2021, Huỳnh Thục Vy viết dòng trạng thái cùng với ảnh chụp quyết định của toà rằng: “Con mình chưa đủ 3 tuổi mà họ bắt mình sớm đây. Lúc tối họ đã canh gác mình cả đêm. Giờ họ sẽ cho lực lượng xuống nhà bắt mình thi hành án sớm đây. Bà con lên tiếng ủng hộ mình nha. Mình đi đây, tạm biệt bà con.”

Ông Huỳnh Trọng Hiếu cho biết, ngoài quyết định của toà, gia đình không nhận thêm được bất cứ giấy tờ thông báo nào khác nên việc bắt giữ bà Vy là hoàn toàn bất ngờ.

“Gia đình không nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. Nếu họ bắt thì đáng lẽ ra họ phải thông báo, họ phải thông báo bắt vì lý do gì và phải có trát của toà. Hiện đã có trát của toà nói là chị Vy phải thi hành án nhưng gia đình không nhận được giấy tờ gì khác về việc bắt, ký bàn giao người. Việc làm này là rất trái với luật pháp của cơ quan công an Việt Nam.”

Bà Huỳnh Thục Vy, 36 tuổi, là một blogger nổi tiếng và là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền.

Năm 2012, bà Vy cùng cha mình là cựu tù nhân lương tâm - nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn được tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) trao giải Hellman/Hammett để “ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị”.

Human Rights Watch hôm 1/12/2021 đã ra thông cáo báo chí lên án vụ bắt giữ bà Huỳnh Thục Vy. Thông cáo trích lời ông Phil Robertson, Phó giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức này nói rằng:

"Một bà mẹ với con trai hai tuổi và con gái năm tuổi xứng đáng được ở với các con của mình, không phải ở trong tù, vì vậy hành động (bắt giữ) của giới chức tỉnh Đắk Lắk là đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Trên thực tế, việc xịt sơn trắng lên cờ không nên coi là một tội, vì vậy Huỳnh Thục Vy không nên bị bỏ tù. Bản án tù của bà Vy đơn giản chỉ là sự trả thù của chính quyền đối với một người dân thực hiện các quyền của mình. Việt Nam nên ngay lập tức bỏ kết án đối với bà Huỳnh Thục Vy và chấm dứt việc đàn áp nhà hoạt động nhân quyền này".