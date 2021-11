Nhiều Tỉnh Cao Nguyên và Miền Trung Việt Nam Mưa Lớn Gây Ngập Lụt Làm Hàng Ngàn Căn Nhà Bị Ngập Nước, Giao Thông Tê Liệt

Trong hình là cảnh hàng ngàn nhà dân tại miền Trung VN bị ngập sâu, do đợt lũ cuối năm 2020 (Hình minh hoạ). (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

VIỆT NAM – Hàng ngàn căn nhà tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Kontum, Đắk Lắk bị ngập lụt và giao thông bị tê liệt trong nhiều ngày qua vì mưa lớn gây lũ lụt, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai, 29 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến giao thông ở các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Kontum, Đắk Lắk tê liệt, hàng ngàn ngôi nhà bị cô lập, ngập sâu. Thông tin được truyền thông Nhà nước Việt Nam loan trong ngày 29/11.

Cụ thể, tại Bình Định vào trưa 29/11, theo số liệu từ Uỷ ban Nhân dân huyện Hoài Ân, một số xã như Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, An Mỹ, Ân Tín đã bị ngập sâu trên một mét. Các tuyến đường liên thôn, xã bị chia cắt.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch huyện cho biết đến thời điểm này, hơn 1.500 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước và lũ vẫn đang lên nhanh, khiến tình hình trở nên nguy cấp hơn.

Theo Văn phòng trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến chiều 29/11, nhiều vùng thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ cũng đã bị ngập lũ. Hiện hơn 19 ngàn học sinh ở các huyện ngập lụt phải nghỉ học.

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn cũng đã khiến đoạn quốc lộ 40B qua huyện Nam Trà My bị chia cắt, do hơn 10 ngàn mét khối đất đá tràn xuống lòng đường do sạt lở.

Nước lũ chảy mạnh cũng đã gây sạt lở một phần mố cầu bắc qua sông Leng đi vào làng tái định cư Bằng La (xã Trà Leng, huyện Trà My).

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam cho biết, lúc 12h ngày 29/11, lượng nước đổ về lòng hồ thủy điện Đak Mi 4, xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) khoảng 1.729 m3/s, nhà máy vận hành xả qua tràn 1.480 m3/s. Ngoài Đắk Mi 4, một số nhà máy khác xả nước qua tràn về sông Vu Gia với tổng lượng nước 1.572 m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My) có lượng nước về lòng hồ 2.897 m3/s, xả lũ 2.243 m3/s. Nước thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường ven sông Hoài (TP Hội An) nằm ở hạ lưu thông sông Thu Bồn bị ngập 20 cm.

Trong khi đó, tại Kontum, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều tuyến đường trên quốc lộ 14, đoạn qua đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei. Hai điểm sạt lở dài 27 m ở đường Trường Sơn Đông đã khiến giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng vùng áp thấp và không khí lạnh, nhiễu động gió Đông, ngày mai miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục mưa to, có dông; lượng mưa từ 50 mm đến 300 mm.