Lễ Tạ Ơn Năm 2021 Đã Được Học Viện Lãnh Đạo Nghĩa Sinh Tổ Chức và Chương Trình Thạc Sĩ Khoa Học Quản Trị và Lãnh Đạo Điều Hành Ngày 25/11/2021

LỄ TẠ ƠN THƯỜNG NIÊN





Thánh lễ Tạ ơn đã được tổ chức thường niên để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau sau một năm sinh sống, làm việc, học tập và phục vụ. Vì đại dịch bệnh COVID-19 nên chương trình Lễ Tạ Ơn năm nay được tổ chức trực tuyến (online) thay vì trực tiếp như những năm trước đây. Thánh lễ Tạ ơn năm 2021 đã được Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh (NghiaSinh Leadership Academy) tổ chức với sự điều hành của Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Lãnh đạo Thực hành (Master of Science in Performance Management and Leadership Program).





KHAI MẠC NGÀY TẠ ƠN (THANKSGIVING DAY)





1. Chào đón Đức Cha Phêrô đến khai mạc Ngày Tạ ơn (Thanksgiving Day) – Vào lúc 19h30 ngày 25/11/2021, Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa đã đến khai mạc Ngày Tạ Ơn do Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh tổ chức với sự điều hành của Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Lãnh đạo. Tiến sĩ Khoa trưởng Richard Darga, đại diện Đại học Công lập Chicago và Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến, cùng quý Cha, quý Soeurs, quý Huynh trưởng và Giáo Lý viên trong Chương trình Thạc sĩ (CTTS) cùng quý đại diện Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh đã hiện diện và hân hoan chào đón Đức Cha.

2. Huấn từ của Đức Giám Mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa – Đức Cha đã trân trọng khai mạc Ngày Lễ Tạ ơn 2021 và gửi lời chào mừng tới quý Cha, quý Soeurs, quy Huynh trưởng và Giáo Lý viên trong Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo. Đức Cha cầu chúc Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo thành công, với trọng tâm là Lãnh đạo Phục vụ (Servant Leadership) theo gương Đức Kitô và Lãnh đạo như Đức Giêsu (Lead like Jesus) mà Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Đức Cha nhắc nhở mọi người hiện diện: Tinh thần lãnh đạo của Chúa Giêsu là phục vụ người khác và tinh thần phục vụ nầy được thể hiện trong khiêm hạ. Trước khi chia tay với lớp, Đức Cha đã ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ Tạ Ơn 2021.





3. Thể hiện lòng biết ơn trong Ngày Lễ Tạ Ơn – Đại diện Ban Tổ chức, Thầy Nguyễn Trung Hiếu đã kính lời cảm ơn Đức Cha đã ưu ái dành thời giờ đến khai mạc Ngày Lễ Tạ Ơn và ban huấn từ cho cộng đoàn. Thầy Giuse đã lần lượt giới thiệu các thành phần tham dự gồm các thành viên trong Chương trình Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo cùng đại diện Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh. Thành phần tham dự hiện diện trong Lễ Tạ Ơn năm nay đến từ nhiều nơi trên thế giới như Đài Loan, Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore và từ nhiều tỉnh thành trên quê hương Việt Nam – trải dài từ miền Bắc tới miền Nam và lan tỏa lên vùng Tây Nguyên. Trong tinh thần Ngày Lễ Tạ Ơn, Thầy Giuse đã trao tặng Đức Cha Bằng "Tri Ân Thập Kỷ" để cảm ơn Đức Cha đã hết lòng hỗ trợ và cổ vũ Chương trình Lãnh đạo Phục vụ đã được tổ chức trong 10 năm tại nhiều giáo phận ở Việt Nam.





THÁNH LỄ TẠ ƠN (THANKSGIVING MASS)





1. Chủ sự Thánh lễ: Linh mục Nguyễn Hữu Đắc – Mở đầu thánh lễ, Cha Chủ tế đã mời gọi mọi người sốt sắng dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn trong thánh lễ nhân ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ – là nơi Đại học Công Lập Chicago và Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh đã và đang hợp tác tổ chức Chương trình Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo cho lớp chúng ta. Hiện tại Linh mục Nguyễn Hứu Đắc là Cha Quản xứ Giáo xứ Đức Mẹ Sầu Bi, Giáo phận Gia Nghĩa, Đài Loan. Được biết, Cha Antôn đã là chủ chăn giáo xứ nầy được hơn 9 năm.





2. Bài đọc I: Soeur Đoàn Thiên Hương, FMM – Sr. Thiên Hương được mời chia sẻ Bài đọc I với cộng đoàn. Hiện tại Soeur đang công tác mục vụ tại Tỉnh Dòng FMM ở Singapore.





3. Bài đọc II: Soeur Vũ Thùy Trang, FMA – Sr. Thùy Trang được mời chia sẻ Bài đọc II với cộng đoàn. Hiện tại Soeur đang công tác mục vụ tại Tỉnh Dòng FMA ở Thủ Đức.





4. Phúc âm & Chia sẻ Lời Chúa: Linh mục Phạm Văn Diệm, CM – Sau phần Phúc Âm, Cha giảng lễ đã chia sẻ về hai hình ảnh đã đến với Cha: hình ảnh Lễ Tạ Ơn khi cha còn đang học ở Chicago và hình ảnh các học viên chương trình thạc sĩ đang quy tụ tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn trong hiện tại. Cả hai đều là hình ảnh của sự qui tụ để tạ ơn Chúa, để mừng vui và để san sẻ tình thương yêu với nhau. Hiện tại Cha Diệm được bề trên trao nhiệm vụ giảng dạy tại Đại Chủng viện và nuôi dưỡng các ơn gọi Vinh Sơn.





5. Lời nguyện Giáo dân: Giáo viên Nguyễn Hoàng Lan – Trong phần lời nguyện các tín hữu, Cô Hoàng Lan đã dâng lời nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha, các Giám mục Giáo phận, quý Linh mục và Tu sĩ trên thế giới và công đồng các tín hữu toàn cầu. Trong phần tạ ơn, cô giáo đã dâng lời tạ ơn Chúa đã giúp cho Chương trình Thạc sĩ được thành lập và phát triển chất lượng với sự hợp tác chuyên môn của Đại học Công lập Chicago và Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh. Hiện tại Cô Hoàng Lan phụ trách lớp luyện thi IELTS cho các học viên Chương trình Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo.





TẠ ƠN CHÚA VÀ CÁM ƠN NHAU





1. Thông điệp Lễ Tạ Ơn: Linh mục Đoàn Minh Sáng, OFM – Cha Minh Sáng đã chia sẻ Thông điệp Lễ Tạ Ơn với các thông tin về nguồn gốc lịch sử thành lập và ý nghĩa ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ và những diễn tiến lịch sử nối tiếp.





·Lễ Tạ ơn đẩu tiên đã được tổ chức vào tháng 10//1621 giữa người di dân và thổ dân địa phương với mục đích tạ ơn Chúa đã cho họ mùa gặt đầu tiên thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp mà người di dân cám ơn các thổ dân đã giúp họ cách thức canh tác thâu đạt kết quả và đã cho họ thuốc uống để vượt qua một mùa đông kinh hoàng.





·Lễ Tạ ơn và Ngợi khen Chúa đã được Tổng Thống Abraham Lincoln thành lập năm 1863 để khuyến khích người dân Hoa Kỳ biết cảm ơn nhau và ngợi khen Chúa bằng một Sắc lệnh Hành pháp do Tổng Thống duyệt ký.





·Lễ Tạ ơn là lễ nghỉ Liên bang đã được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1942 và đã được Tổng Thống Franklin Roosevelt ký thành luật – minh định ngày thứ Năm của tuần thứ Tư trong tháng 11 hàng năm là ngày Lễ Tạ ơn quốc gia và là ngày công nhân được nghỉ và được hưởng lương.





Hiện nay người dân Hoa Kỳ đã có nhiều tập quán tốt đẹp thể hiện trong ngày Lễ Tạ ơn, như (1) gửi thiệp cảm ơn nhau; (2) đi lễ nhà thờ để tạ ơn Chúa; (3) đi xem các cuộc diễu hành; (4) thưởng thức các trận đấu banh; (5) dùng bữa tối với tất cả những người thân trong gia đinh. Đặc biệt đối với các tổ chức từ thiện và tôn giáo, Lễ Tạ ơn còn là dịp để các tổ chức nầy giúp đỡ những người nghèo khó, neo đơn, như: (1) tổ chức các bữa ăn từ thiện miễn phí; (2) tặng người nghèo quần áo ấm và chăn nệm cho mùa đông; (3) cung cấp xe chở người nghèo đến bệnh viện và trở về nhà miễn phí; (4) giúp những người không nhà có nơi an trú trong mùa đông, v.v… Hiện tại Linh mục Đoàn Minh Sáng được bề trên bổ nhiệm sứ vụ Quản xứ Giáo xứ Du Sinh (Thánh Giuse) thuộc Giáo phận Đà Lạt.





2. Đôi lời Chia sẻ nhân Lễ Tạ Ơn: Linh mục Nguyễn Văn Thắng – “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118-1). Vâng, hôm nay Cha Fx. Thắng đến đây để tạ ơn Chúa đã giúp cho Nhà thờ Hộ Vệ có chuông nhà thờ qua trung gian của Đoàn CTXH Nghĩa Sinh. Nhà thờ Hộ Vệ thuộc Giáo phận Bắc Ninh đã được xây dựng năm 2010 và 11 năm sau – năm 2021 – đã có chuông nhà thờ cho giáo dân và lương dân. Đó là một hồng ân mà Cha đã đích thân hiện diện trong thánh lễ hôm nay để dâng lời tạ ơn Chúa. Hiện tại Linh mục Phanxicô Xaviê là Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Giáo phận Bắc Ninh. Cha hứa sẽ tiếp tục hợp tác với Đoàn Nghĩa Sinh để giúp chuông cho các nhà thờ đã chờ đợi nhiều năm mà chưa có chuông.





Sau Thánh Lễ, các học viên đã cùng nhau chia sẻ tâm tình tạ ơn Chúa và biết ơn nhau khi tham gia chương trình thạc sĩ. Nhiều học viên đã cảm nhận hồng ân Chúa ban khi có cơ hội theo học trong chương trình này. Các học viên đồng thuận nhận thức rằng việc học trong CTTS như một ơn gọi để phong phú hóa bản thân và để phục vụ gia đình, giáo xứ, giáo phận, giáo hội và xã hội hữu hiệu hơn trong tương lai.





- Trần Gia Huấn





http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1245