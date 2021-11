Bồi Thẩm Đoàn Ra Lệnh 17 Nhà Lãnh Đạo Và Tổ Chức Dân Tộc Chủ Nghĩa Da Trắng Trả Hơn 26 Triệu MK Cho Các Nạn Nhân Trong Vụ Bạo Loạn Năm 2017 Tại Charlottesville, Virginia

Hình chụp ngày 12 tháng 8 năm 2017 cho thấy một chiếc xe lái vào nhóm người biểu tình chống lại cuộc tập họp của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tại Charlottesville, Virginia. (nguồn: www.apnews.com

CHARLOTTESVILLE, Va. – Hôm Thứ Ba, 23 tháng 11 năm 2021, một bồi thẩm đoàn đã ra lệnh cho 17 nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa da trắng và các tổ chức phải trả hơn 26 triệu đô la cho các thiệt hại về vụ bạo động đã nổ ra trong cuộc tập họp chết người vào năm 2017 của Unite the Right tại thành phố Charlottesville vào năm 2017, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.

Sau phiên tòa dân sự kéo dài gần một tháng, bồi thẩm đoàn tại Tòa Án Địa Hạt Hoa Kỳ đã bế tắc với 2 tuyên bố chính nhưng đã nhận thấy những người dân tộc chủ nghĩa da trắng có trách nhiệm trong vụ kiện được đệ trình bởi 9 người bị thương tổn về thể chất và cảm xúc trong 2 ngày của cuộc biểu tình.

Luật sư Roberta Kaplan nói rằng các luật sư của nguyên đơn có dự định làm lại hồ sơ kiện để một bồi thẩm đoàn mới có thể quyết định 2 tuyên bồ bị bế tắc. Bà gọi các thiệt hại được bồi thường từ các tính toán khác là “mở rộng tầm mắt.”

Kaplan nói rằng, “Điều đó đã gửi đi một thông điệp vang dội.”

Lời tuyên án là một sự khiển trách đối với phong trào chủ nghĩa dân tộc da trắng, đặc biệt đối với vài chục cá nhân và tổ chức bị cáo buộc trong vụ kiện liên bang về sự dàn dựng bạo động chống lại những người Mỹ gốc Phi Châu, người Do Thái và những người khác trong một âm mưu có kế hoạch tỉ mỉ.

Lãnh đạo chủ nghĩa dân tộc da trắng Richard Spencer cam kết sẽ kháng cáo, nói rằng “toàn bộ lý lẽ của lời tuyên án là thiếu sót một cách cơ bản.”

Hàng trăm người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng đã xuống đường tại Charlottesville cho cuộc tụ họp Unite the Right vào ngày 11 tháng 8 năm 2017, lấy cớ là để phản đối kế hoạch của thành phố gỡ bỏ tượng Tướng Liên Minh Miền Nam Robert E. Lee. Trong cuộc tập họp tại trường Đại Học Virginia, những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng đã hô to “Do Thái see4 không thay thế chúng tôi,” được bao quanh bởi những người chống biểu tình và ném đuốc vào họ.

Lúc đó Tổng Thống Donald Trump đã đụng vào cơn bão lửa chính trị khi ông đã không lên án liền những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, mà nói rằng có “những người rất tốt ở cả hai bên.”