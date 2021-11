Tổng Thống Biden Cho Giải Tỏa 50 Triệu Thùng Dầu Từ Kho Dự Trữ Chiến Lược

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng

Washington-DC, 23-11-2021

(Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải)





Tổng thống Biden công bố việc giải tỏa một số dầu từ Kho Dự trữ Chiến Lược như một phần của những nỗ lực đang thực hiện nhằm hạ giá và giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung trên toàn thế giới





Ngày 23 tháng 11 năm 2021 • TUYÊN BỐ VÀ THÔNG CÁO BÁO CHÍ.





Thông báo này được đưa ra song song với các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn khác, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh.





Trong 18 tháng qua, đại dịch COVID-19 đã buộc nền kinh tế toàn cầu đóng cửa chưa từng có. Khi thế giới đang mở cửa trở lại từ một nền kinh tế gần như bế tắc, các quốc gia trên toàn cầu đang phải vật lộn với những thách thức nảy sinh khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa vượt quá nguồn cung cấp. Nhưng ở tại Hoa Kỳ, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới - theo Tổ Chức Hợp Tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-Operation and Development – OECD), Hoa Kỳ là một trong những nền kinh tế lớn đã trở lại mức tổng sản phẩm quốc nội của thời kỳ trước đại dịch - một phần lớn là do Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan) của Tổng thống Biden, tài trợ vốn và tạo điều kiện dễ dàng cho chương trình chích ngừa trên toàn quốc, đã cung cấp các nguồn lực cho các trường học và doanh nghiệp nhỏ để giúp họ mở cửa hoạt động khi đối phó với làn sóng COVID và giúp tiền cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ ở Hoa Kỳ, mỗi người Mỹ có thêm gần 100 đô la mỗi tháng để chi tiêu trong năm nay, ngay cả khi COVID tiếp tục gây khó khăn cho sự phục hồi kinh tế trên toàn thế giới.





Mặc dù vậy, người tiêu dùng Mỹ đang cảm thấy ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao tại các trạm xăng và trong hóa đơn sưởi ấm nhà của họ, và các doanh nghiệp Mỹ cũng vậy, vì nguồn cung cấp dầu không theo kịp nhu cầu khi nền kinh tế toàn cầu hoạt động mạnh trở lại sau đại dịch. Đó là lý do tại sao Tổng thống Biden đang sử dụng mọi công cụ có sẵn để giảm giá và giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung cấp năng lượng.





Hôm nay, Tổng thống thông báo rằng Bộ Năng lượng sẽ cung cấp 50 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược để hạ giá dầu cho người dân Mỹ và giải quyết sự thiếu cân bằng giữa nhu cầu sau đại dịch và nguồn cung cấp.





Tổng thống đã làm việc với các quốc gia trên thế giới để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung cấp khi thế giới thoát khỏi đại dịch. Và, nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Biden và những nỗ lực ngoại giao của chúng ta, thông cáo báo chí này sẽ được thực hiện song song với các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn khác bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Việc này cuối cùng đã đạt được kết quả sau nhiều tuần tham vấn với các nước trên thế giới, và chúng tôi đã thấy tác động của công việc này đối với giá dầu. Trong vài tuần qua khi các báo cáo về công việc này được công khai hóa, giá dầu đã giảm gần 10%.





Bộ Năng lượng Hoa Kỳ sẽ giải tỏa 50 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu Chiến Lược theo hai cách:





• 32 triệu thùng sẽ được trao đổi trong vài tháng tới, lượng dầu giải tỏa cuối cùng sẽ quay trở lại Kho Dự Trữ Dầu Chiến lược trong những năm tới. Sàn giao dịch là một công cụ phù hợp với môi trường kinh tế cụ thể ngày nay, nơi các thị trường kỳ vọng giá dầu trong tương lai sẽ thấp hơn hiện tại và giúp cứu viện người Mỹ ngay lập tức trong khi chờ đợi giá dầu dự kiến sẽ xuống ​​thấp hơn. Sàn giao dịch cũng tự động tái nhập dầu vào Kho Dự Trữ Dầu Chiến lược theo thời gian để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.





• 18 triệu thùng mà Quốc hội trước đây đã cho phép bán sẽ được giải tỏa sớm hơn vài tháng.





Tổng thống sẵn sàng thực hiện các hành động bổ sung, nếu cần và sẵn sàng sử dụng tất cả quyền lực của mình, phối hợp với phần còn lại của thế giới, để duy trì nguồn cung cấp đầy đủ khi chúng ta thoát khỏi đại dịch.





Ngay cả khi Tổng thống đang giúp dẫn đầu thế giới trong việc giải quyết tình trạng mất cân bằng nguồn cung cấp dầu, ông cũng chú ý xem xét việc kết hợp trong khu vực dầu khí có thể đã dẫn đến các hoạt động chống cạnh tranh như thế nào khiến người tiêu dùng Mỹ không được hưởng lợi khi giá dầu giảm. Có nhiều bằng chứng cho thấy giá dầu giảm không làm giá ở các trạm xăng thấp hơn. Tuần trước, Tổng thống đã yêu cầu Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) kiểm tra những gì đang diễn ra trên thị trường dầu khí và xem xét “liệu ​​hành vi bất hợp pháp có khiến cho các gia đình phải chịu thiệt thòi tại các trạm xăng hay không”.





Thông báo hôm nay phản ánh cam kết của Tổng thống sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm chi phí cho người dân Mỹ và tiếp tục sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của chúng ta. Đồng thời, Chính quyền vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu năng lượng sạch đầy tham vọng của Tổng thống, như được phản ánh trong Luật Cơ Sở Hạ Tầng Lưỡng Đảng (Bipartisan Infrastructure Law) lịch sử được ký vào tuần trước và Đạo luật Xây Dựng Lại Tốt Hơn (Build Back Better Act) đã được Hạ viện thông qua. Hai đạo luật này công chung là khoản đầu tư lớn nhất vào việc chống biến đổi khí hậu trong lịch sử Hoa Kỳ và là một bước quan trọng để hướng tới nền kinh tế không phát thải thán khí vào năm 2050 và giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch nước ngoài.