Ban Nhạc Pop Nam Hàn BTS Giành Chiến Thắng Lớn Tại Lễ Trao Giải Âm Nhạc American Music Awards Tổ Chức Tại Los Angeles Hôm 21 Tháng 11 Năm 2021

NEW YORK – Các siêu sao Nam Hàn trong Ban Nhạc BTS đã được trao danh hiệu nghệ sĩ của năm nay tại Lễ Trao Giải Âm Nhạc American Music Awards hôm Chủ Nhật, 21 tháng 11 năm 2021, loại bỏ những thách thức từ Taylor Swift, Drake và The Weeknd khi họ mang về nhà tổng cộng 3 giải thưởng và hợp ca với nhóm Coldplay qua ca khúc khàn khàn “My Universe” và kết thúc buổi trình diễn với bản nhạc “Butter,” theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 22 tháng 11 năm 2021.

“7 chàng trai từ Nam Hàn, đoàn kết nhờ tình yêu âm nhạc, đã gặp những người yêu mến và ủng hộ từ cả thế giới,” theo RM của BTS cho biết sau khi nhóm này đã giành được danh hiệu nghệ sĩ của năm lần đầu tiên.

Ban nhạc này cũng được vinh danh là nhóm nhạc pop được yêu thích và nhận được giải thưởng cho bản nhạc pop yêu thích “Butter.”

Chương trình vinh danh âm nhạc đại chúng hay nhất cho năm đại dịch thứ hai với sự kết hợp các mục trình diện sống và thu băng trước. Silk Sonic’s Bruno Mars và Anderson Paak đã mở đầu giải thưởng bằng nốt nhạc R&B sôi động và được thu băng trước với bản nhạc “Smokin Out the Window” của họ và Jennifer Lopez trình diễn bản “On My Way” được thu băng trước từ bộ phim hài lãng mạn “Marry Me” sắp ra của cô.

Phần trình diễn trước đó “Butter” bởi Ban Nhạc BTS và Megan Thee Stallion đã bị hủy bỏ sau khi tay rapper viện nhiều lý do để bãi bỏ hôm Thứ Bảy. Cô ấy đã trở thành kẻ chiến thắng lớn: được vinh danh là nữ nghệ sĩ hip-hop ưa thích, bản nhạc của cô “Good News” đã giành thắng lợi cho cuốn album hip-hop ưa chuộng và bản “Body” của cô đã thắng giải ca khúc đang thịnh hành được yêu thích, một giải mới trong năm nay.

Olivia Rodrigo xuất hiện trong đêm với 7 đề cử đứng đầu nhưng chỉ mang về một giải nghệ sị mới được ưa thích của năm.

Rodrigo đã thua album nhạc pop yêu thích cho “evermore” của Talylor Swift.

Swift cũng đã thắng giải nữ nghệ sĩ nhạc pop yêu thích, làm cho cô có tổng cộng 34 giải trong sự nghiệp ca nhạc của mình, là kỷ lục đối với hầu hết nghệ sĩ được trao giải trong lịch sử của AMA.

Rodrigo đã trình diễn sống bản “traitor” của cô trên sân khấu bao phủ đầy hoa và Carrie Underwood và Jason Aldean đã mang lên sân khấu bản nhạc thu băng trước của họ “If I Didn’t Love You.” Với sự phụ họa từ Julieta Venegas và Tainy, Bad Bunny đã trình diễn ca khúc “Lo Siento BB:/.”

Trong số những trình diễn sống có ban nhạc Ý Måneskin đã ra mắt chương trình trao giải American Music Awards với ca khúc “Beggin” của họ.