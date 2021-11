Văn Phòng Cựu Dân Biểu Harley Rouda Tổ Chức Ngày Thực Tập Phỏng Vấn Thi Quốc Tịch Lần Thứ Nhì 16/11/2021

Vào sáng ngày Thứ Ba 16/11/2021, tại văn phòng Việt Báo (10561 Garden Grove Blvd Garden Grove), Văn Phòng Vận Động Tranh Cử cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress) đã tổ chức ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch lần thứ nhì miễn phí cho cư dân gốc Việt vùng Little Saigon.

Chị Tammy Hoshino -cựu nhân viên Sở Di Trú về hưu- cùng hai thiện nguyện viên có kinh nghiệm trong hoạt động thực tập phỏng vấn cho cư dân- Kent Kraus và Ned Lazaro- là người thực tập phỏng vấn cho 7 cư dân đã ghi danh tham dự. Nhiều người trong số họ đã có lịch phỏng vấn chính thức, cho nên đã ghi danh thực tập trong cả hai ngày do văn phòng Harley Rouda tổ chức.

So với lần đầu tiên, những cư dân đến thực tập phỏng vấn thi quốc tịch lần này đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhiều người trong số họ đang đi học thi quốc tịch với tổ chức BPSOS, cho nên đã thực hiện bài thi đọc và viết tiếng Anh khá thành công, và trả lời tương đối thuần thục các câu hỏi trong đề thi bộ môn công dân. Nhưng đó chỉ là phần học thuộc lòng. Được biết, khá nhiều trường hợp cư dân gốc Việt rớt trong kỳ phỏng vấn với lý do “không đủ trình độ tiếng Anh căn bản”. Cách tốt nhất để cải thiện trình độ tiếng Anh là đi học và thực tập nghe, nói nhiều lần. Trong buổi thực tập, các thiện nguyện viên cũng cố gắng mở rộng câu hỏi ra những phạm vi rộng hơn, trong giao tiếp đời sống hằng ngày để cư dân có điều kiện thực tập nghe và hiểu thêm.

Phần khó nhất vẫn là trả lời các câu hỏi trong đơn xin nhập tịch N-400. Các câu hỏi trong phần này bao quát nhiều lĩnh vực, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng nghe và trả lời bằng tiếng Anh một cách linh hoạt hơn là “học tủ” một số câu căn bản. Cư dân được khuyên nên đọc đi đọc lại, và nhớ kỹ những điều mà mình đã từng khai trong đơn N-400. Nên cố gắng hiểu nội dung của những câu hỏi trong N-400 càng nhiều càng tốt. Đừng trả lời “tủ”. Thí dụ như hễ nghe hỏi “have you ever convicted of a crime or offense…” là tự động trả lời “no” ngay dù không hiểu. Một số người đi phỏng vấn về kể lại rằng nhân viên di trú có thể hỏi thêm là mình có hiểu đó có nghĩa là gì không.

Cư dân đến thực tập được nhắc nhở lại rằng hãy trả lời trung thực và khớp với những gì đã khai trong tờ đơn N-400. Thí dụ, một số người khi thực tập đã trả lời không khớp với lời khai trong đơn N-400 về tình trạng thất nghiệp của mình. Khi được hỏi thêm tại sao, mới biết rằng vì họ “nghe đồn” nếu mình không có việc làm thì nhân viên sở di trú dễ đánh rớt, nên đã trả lời “khác” đi một chút! Điều này hoàn toàn không có lợi, bởi vì sẽ tạo cho người phỏng vấn nghĩ rằng mình có thể đã không trả lời trung thực, là điều tối kỵ đối với chính phủ Hoa Kỳ.

Anh Doãn Hưng- người phụ trách cộng đồng gốc Việt của ông Harley Rouda- cho biết những người đã có lịch phỏng vấn chính thức trong tháng 12 mong muốn được thực tập thêm. Văn phòng sẽ phối hợp với các thiện nguyện viên, tổ chức thêm ngày thực tập phỏng vấn để đáp ứng nhu cầu này nếu có thể.

Anh X. , một cư dân của Garden Grove đã đến thực tập 2 lần để chuẩn bị cho ngày phỏng vấn chính thức vào cuối tháng 11 này. Anh nói những gì văn phòng ông Harley Rouda đang làm là hết sức có lợi cho cộng đồng gốc VIệt. Anh mong muốn những vị dân cử trong khu vực Little Saigon- bất kể gốc Việt hay không, bất kể Dân Chủ hay Cộng Hòa- nên có tinh thần phục vụ cho người dân theo những cách tương tự.

Anh Doãn Hưng cũng cho biết văn phòng vẫn tiếp tục nhận được yêu cầu trợ giúp điền đơn thi quốc tịch miễn phí từ cư dân gốc Việt. Quí vị cư dân có nhu cầu ghi danh thực tập phỏng vấn thi quốc tịch, hay điền đơn thi quốc tịch với văn phòng Cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda có thể theo dõi thông báo trên các tờ báo địa phương, hoặc liên lạc:

Doãn Hưng

Cell: 310 985 0908

Email: hung@harleyforcongress.com

(DV)