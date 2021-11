Hoa Kỳ và Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Phần II: Cơ Cấu Viện Trợ Mỹ và Chính Quyền Việt)

18:15:00

* ĐT Văn Văn Của (Đô trưởng Sài Gòn 1968): Sáng hôm sau, Đ/tá Hoành trở lại gặp tôi ( tại nhà thương), đưa cho xem bản phúc trình của phi công nói vắn tắt rằng sở dĩ có tai nạn là vì trục trặc kỹ thuật. Tôi xin được giáp mặt phi công thì Đ/tá nói rằng phi vụ đó chỉ có một phi công và người đó đã về Mỹ ngay tối ngày 2/6. * Tổng thống Johnson: Chuyện gì đã xảy ra về chiếc trực thăng đó - Các ông có tin là Kỳ có thể nghĩ rằng phía Mỹ cố tình làm điều đó hay không? (Do you believe Ky may think we did that deliberately?), * General Wheeler: Nam Việt Nam kêu gọi trực thăng hỗ trợ. Một tên lửa gặp trục trặc, bắn trúng khu vực bộ chỉ huy và gây tử thương một số người. Đây là một tai nạn. Thật là không may. This was an accident. It was unfortunate. * Bộ trưởng Clifford: Tổng thống có thể bày tỏ sự quan tâm về vụ này. Một trong những người bị giết là em rể của Kỳ. Tổng thống có thể cử một số quan chức Chính phủ đến dự lễ tang. Kỳ có thể không nghĩ đó là một tai nạn - Ky may not think it