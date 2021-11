Thời Sự Trong Tuần

Nhiều cặp vợ chồng và gia đình mừng rỡ gặp nhau trở lại tại Phi Trường John F Kennedy của New York. (nguồn: https://www.bbc.com)

Tình hình đại dịch tại Việt Nam vừa lắng dịu một thời gian thì lại có triệu chứng gia tăng lây lan trở lại ở một số khu vực gồm Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong khi đó tình hình chính trị tại Mỹ vẫn còn chưa yên vì vụ điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 vào Tòa Nhà Quốc Hội ngày càng tăng tốc với nhiều đồng minh của cựu TT Donadl Trump bị trát đòi.

Sài Gòn Số Người Bị Lây Nhiễm Covid-19 Có Chiều Hướng Gia Tăng

Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 09/11 đến 16h ngày 10/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.918 ca ghi nhận trong nước (giảm 211 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 3.999 ca trong cộng đồng).





Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.414), Đồng Nai (848), Bình Dương (627), An Giang (450), Tây Ninh (435), Tiền Giang (396), Kiên Giang (327), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Đồng Tháp (274), Bạc Liêu (234), Bà Rịa - Vũng Tàu (191), Đắk Lắk (181), Cà Mau (180), Vĩnh Long (157), Cần Thơ (139), Long An (132), Bình Phước (131), Khánh Hòa (122), Hà Giang (94), Bến Tre (87), Hà Nội (80), Trà Vinh (74), Hậu Giang (63), Gia Lai (61), Quảng Ngãi (57), Nghệ An (51), Ninh Thuận (50), Phú Thọ (45), Hà Tĩnh (44), Bình Định (39), Bắc Giang (36), Đắk Nông (36), Thanh Hóa (33), Nam Định (29), Đà Nẵng (26), Bắc Ninh (23), Hưng Yên (23), Quảng Nam (19), Hải Dương (18), Phú Yên (16), Quảng Bình (13), Kon Tum (11), Quảng Trị (11), Lạng Sơn (9), Tuyên Quang (8 ), Điện Biên (6), Hà Nam (6), Thừa Thiên Huế (6), Ninh Bình (5), Vĩnh Phúc (4), Cao Bằng (2), Thái Nguyên (2), Lai Châu (2), Yên Bái (2), Hòa Bình (1), Bắc Kạn (1), Hải Phòng (1), Thái Bình (1).





Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 09/11 đến 18h30 ngày 10/11 ghi nhận 79 ca tử vong tại TP HCM (43), Bình Dương (9), Long An (4), Tiền Giang (4), An Giang (4), Đồng Nai (3), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Bạc Liêu (2), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 69 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Vắc-xin Covid-19 thứ 9 vừa được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện. Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vắc-xin Covaxin phòng Covid-19 được sản xuất bởi Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ). Ngày 10-11, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch với Covaxin, vắc-xin Covid-19 do Bharat Biotech International Limited, sản xuất. Vắc-xin Covaxin được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh cung cấp cho Bộ Y tế tính đến ngày 7-10 và cam kết của công ty này về tính chính xác của các tài liệu đã cung cấp.





Bộ trưởng Y tế: 'Việt Nam tiếp cận vaccine COVID-19 sớm nhưng mua muộn'. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, chúng ta tiếp cận vaccine sớm nhưng mua muộn hơn nhiều nước do nhiều nguyên nhân. Từ tháng 9/2020, Việt Nam đã làm việc và thỏa thuận với Covax. Tháng 11/2020, Việt Nam thỏa thuận với Astra Zeneca để cung ứng 30 triệu liều vaccine. Trước đó, từ tháng 5/2020, Bộ Y tế đã gặp gỡ các công ty để thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Về nguyên nhân mua muộn, ông Long cho biết là do tình trạng khan hiếm vaccine trên quy mô toàn cầu và vẫn kéo dài đến nay. Các nước phát triển mua với số lượng lớn, gây ra sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine quy mô toàn cầu, có nước đặt hàng cao hơn nhu cầu sử dụng đến 4 lần.





SG: Số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng. Nhiều người lao động ở các địa phương khác trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc dương tính với virus SARS- CoV-2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp nắm bắt thông tin, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh. Nguồn lây từ đâu? Phần lớn các ca mắc Covid-19 gần đây đều là công nhân làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; người lao động ở các khu trọ trở về TP làm việc sau mở cửa. Theo thông tin từ Cổng thông tin Covid-19 TP Hồ Chí Minh, trong tuần qua, số ca mắc mới có xu hướng tăng lên. Cụ thể, ngày 2/11, thành phố chỉ ghi nhận 687 ca Covid-19, nhưng sang ngày 3/11, ca mắc mới lên 991 người. Ngày 4 và 5/11 có giảm nhưng vẫn ở mức cao, lần lượt là 912 ca và 986 ca. Đến ngày 6/11, số F0 tăng lên 986 ca và tiếp tục tăng vọt trong các ngày 7, 8, 9/11, vượt lên trên 1.000 ca/ngày, lần lượt là 1009 ca, 1.326 ca và 1.276 ca. Các ca mắc mới chủ yếu tập trung ở các quận, huyện vùng ven và địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp như: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12, Tân Phú, Bình Tân, TP Thủ Đức...

Dân Biểu Cộng Hòa Liz Cheney: Trump Chà Đạp Hiến Pháp Và Quy Chụp Các Lãnh Đạo Cộng Hòa Không Hùa Theo Ông Để Nói Dối Về Bầu Cử 2020

Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) hôm Thứ Ba 9/10/2021 chỉ trích Trump rằng Trump đang chà đạp Hiến Pháp và quy chụp các lãnh đạo Cộng Hòa nào không về hùa với lời nói dối của Trump về bầu cử 2020.





Cheney đọc bài diễn văn tại New Hampshire, nói dân Mỹ gặp hiểm họa chưa từng có: 1 cựu Tổng Thống đã và đang chà đạp nền tảng của Cộng Hòa Hiến Pháp, được trợ giúp bởi các lãnh đạo Cộng Hòa tự ý trở thành con tin cho "người đàn ông nguy hiểm và phi lý này."





Bài diễn văn Cheney đọc hôm Thứ Ba là tại đại học truyền thông Nackey Loeb School of Communication thuộc viện đại học St. Anselm College, cho thấy ức đoán rằng Liz Cheney, 55 tuổi, con gái của cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney, có thể sẽ tranh cử trực diện Trump nếu Trump ứng cử trở lại 2024.





Cheney tự mô tả là Cộng Hòa truyền thống, nói bà bất đồng "gần như tất cả những gì Tổng Thống Biden đã làm," nhưng bà quan ngại nhiều hơn khi thấy những gì Trump và thủ hạ gây thiệt hại cho Đảng Cộng Hòa và Hoa Kỳ bằng các lời nói dối.





Yêu nước là bị Trump mắng, vì không yêu Trump. Báo New York Post kể rằng Trump hôm Thứ Hai đã nổi giận, chỉ trích 13 Dân biểu Cộng Hòa đã giúp thông qua dự luật hạ tầng của TT Joe Biden, và người ta thấy Dân Biểu Nicole Malliotakis (Cộng Hòa-NY) ngồi run bần bật (“visibly shaken”) trong số người tham dự bữa tiệc của Ủy Ban Hạ Viện Cộng Hòa Toàn Quốc.





Nhóm 13 Dân Biểu Cộng Hòa đó (trong đó có DB Malliotakis) đã giúp lập tỷ phiếu 228-206 để thông qua dự luật hạ tầng. Đặc biệt hôm Thứ Ba Trump hâm lại cơn giận, tố cáo Lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) khi ủng hộ dự luật của Biden là "con quạ đen" ủng hộ Dân Chủ xây dựng kế hoạch hạ tầng.

1 Thẩm Phán Liên Bang Bác Yêu Cầu Của Trump Xin Dấu Hồ Sơ Bạch Ốc Về Vụ Bạo Loạn Ngày 6-1-2021

Một thẩm phán liên bang đêm Thứ Ba 9/11/2021 đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc xin giấu các hồ sơ Bạch Ốc trong ngày bạo loạn 6/1/2021.





Thẩm phán Tanya Chutkan phán rằng Bạch Ốc không thể sử dụng đặc quyền hành pháp để ém các hồ sơ điện thoại, danh sách khách thăm, và các hồ sơ khác liên hệ tới cuộc bạo loạn 6/1/2021 đối với yêu cầu của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đòi nộp.





Thẩm phán viết rằng, "các Tổng Thống không phải là vua, và đương đơn không phải là Tổng Thống." Như vậy, thẩm quyền hiện nay là ở Tổng Thống Joe Biden.





Trump ngay lập tức kháng cáo, theo báo Politico. Bản tin AP ghi rằng nhiều phần hồ sơ này sẽ lên trước Tòa Tối Cao.

Ngày Đầu Tiên Mỹ Mở Cửa Các Biên Giới: Thân Nhân Đoàn Tụ Vui Mừng, Nước Mỹ Hy Vọng Hồi Sinh Ngành Du Lịch Để Giúp Vực Dậy Nền Kinh Tế

Những người ngoại quốc đầu tiên đã tới các phi trường tại Hoa Kỳ, mong muốn để đoàn tụ với gia đình và những người thân sau 20 tháng cấm đi lại vì Covid-19, theo bản tin của BBC Tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 8 tháng 11 năm 2021.





Hoa Kỳ hôm Thứ Hai đã tái mở cửa các biên giới cho du khách đã chích 2 liều, chấm dứt các hạn chế được đưa ra bởi cựu Tổng Thống Donald Trump vào tháng 3 năm 2020.





Hạn chế đi lại đã ảnh hưởng tới những người không phải công dân Hoa Kỳ từ hơn 30 nước, gồm Anh Quốc và Liên Âu, chia cách các gia đình và trì trệ du lịch.





“Tôi cảm thấy tốt, tôi cảm thấy tốt!” theo Jerome thomann, lãnh đạo cơ quan du lịch Jetset Voyages có trụ sở tại Paris nói với Reuters, rằng nhóm của ông đã chứng kiến một “sự tăng vọt đầy kinh ngạc” trong việc đặt mua vé trước.





Các hạn chế đã được gỡ bỏ đối với những người đã chích ngừa đầy đủ, và phải trải qua việc thử nghiệm và theo dõi tiếp xúc.





2 chuyến bay từ Phi Trường Heathrow của London đã đáp xuống Thành Phố New York – đánh dấu sự trở lại của một trong những đường bay bận rộn nhất thế giới.





Những hành khách đến phi trường John F Kennedy đã được chào đón bằng những tràng vỗ tay, những trái bong bóng, và kẹo.





Thành Phố New York vào tháng trước đã trình làng một chiến dịch quảng cáo rầm rộ để thu hút du khách ngoại quốc trở lại, trong hy vọng rằng sự gia tăng tiền du lịch sẽ giúp hồi sinh nền kinh tế của thành phố này.





Theo các quy định mới, các hành khách sẽ cần chứng minh chích ngừa trước khi bay, lấy kết quả thử nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày của cuộc đi lại, và đưa ra thông tin tiếp xúc của họ. Họ sẽ không phải cách ly.





Theo bản tin của BBC Tiếng Anh tường thuật hôm Chủ Nhật, 7 tháng 11 năm 2021 cho biết rằng lệnh cấm đã được đưa ra bởi cựu Tổng Thống Donald Trump vì Covid-19.





Lệnh đã ảnh hưởng tới những người không phải công dân Hoa Kỳ trên 30 nước, gồm Anh Quốc, các nước Liên Âu, cũng như TQ, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, và Ba Tây, chia cắt các gia đình và làm đình trệ du lịch.





Các hãng hàng không dự kiến lượng du khách sẽ tràn ngập khi các hạn chế được gỡ bỏ đối với những người đã chích ngừa đầy đủ, và trải qua việc thử nghiệm và theo dõi liên lạc.





Theo luật mới, những người ngoại quốc đi lại sẽ cần chứng minh chích ngừa trước khi bay, có kết quả thử nghiệm âm tính với Covid-19 trong 3 ngày của chuyến đi, và trao ra thông tin liên lạc của họ. Họ sẽ không phải cách ly.





Các biên giới trên đất liền của Hoa Kỳ với các lân bang Canada và Mexico cũng sẽ tái mở cửa cho những người đã chích ngừa đầy đủ.





Hàng ngàn di dân đã đến các khu vực dọc theo biên giới của Mexico với Hoa Kỳ, hy vọng tận dụng các luật lệ mới được nới lỏng.





Các cơ sở kinh doanh tại những thành phố dọc biên giới với Mexico hy vọng làm ăn phát đạt sau khi chật vật vì các hạn chế do Covid-19 của Mỹ.





Hãng Hàng Không United Airlines nói họ dự kiến tăng 50% hành khách quốc tế đến, trong khi tổng giám đốc của Hãng Delta là Ed Bastian cảnh báo lượng du khách sẽ xếp thành hàng dài.

Ủy Ban Điều Tra Vụ Bạo Loạn Ngày 6 Tháng 1 Ra Thêm Các Trát Đòi Cho 10 Phụ Tá Của Trump Để Tìm Kiếm Lời Khai và Tài Liệu



Jason Miller, cố vấn cao cấp cho ban vận động tái tranh cử năm 2020 của Trump, đi bộ vào Tòa Nhà Quốc Hội trong phiên xử luận tội lần thứ hai của cựu Tổng Thống Donald Trump tại Thượng Viện, ở Tòa Nhà Quốc Hội tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, hôm 9 tháng 2 năm 2021. (nguồn: www.apnews.com)

WASHINGTON – Nhằm mở rộng thêm cuộc điều tra, ủy ban điều tra cuộc nổi dậy tại Tòa Nhà Quốc Hội ngày 6 tháng 1 của Hạ Viện Hoa Kỳ đã đưa ra các trát đòi thêm cho 6 phụ tá của cựu Tổng Thống Donald Trump là những người dính dáng chặt chẽ trong các nỗ lực của ông để đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 mà ông bị đánh bại, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 8 tháng 11 năm 2021.





Chủ tịch của ủy ban, Dân Biểu Mississippi Bennie Thompson, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai rằng ủy ban yêu cầu điều trần và các hồ sơ từ các cựu viên chức ban vận động Trump và những người khác là những người đã tham dự trong “phòng chiến tranh” trước cuộc vây hãm và đưa ra chiến lược về cách để chận đứng việc xác nhận chiến thắng của Joe Biden.





Thompson nói rằng ủy ban đã đưa ra các trát đòi mới cho Bill Stepien, quản trị ban vận động tái tranh cử năm 2020 của Trump; Jason Miller, cố vấn cao cấp cho ban vận động; Angela McCallum, phụ tá giám đốc điều hành quốc gia cho ban vận động; John Eastman, luật sư là cố vấn cho cựu tổng thống; Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Trump là người đã nói chuyện với Trump ngay trước cuộc nổi dậy; và Bernard Kerik, người mà ủy ban nói là đã trả tiền phòng khách sạn để làm trung tâm chỉ huy trước ngày 6 tháng 1.





“Trong những ngày trước cuộc tấn công ngày 6 tháng 1, các đồng minh thân cận và các cố vấn của cựu tổng thống đã thúc đẩy một chiến dịch tung tin tức sai lạc về cuộc bầu cử và các cách được hoạch định để chận đứng việc đếm phiếu của Cử Tri Đoàn,” theo Thompson cho biết. “Ủy Ban Chọn Lọc cần biết mọi chi tiết về các nỗ lực của họ để đảo ngược cuộc bầu cử, gồm những người mà họ lúc đó trao đổi tại Bạch Ốc và Quốc Hội, những mối liên hệ nào mà họ đã có với những cuộc biểu tình đã leo thang thành cuộc bạo loạn, và ai đã trả tiền cho tất cả điều đó.”





Các trát đòi này đến sau khi ủy ban đã yêu cầu các hồ sơ và điều trần từ nhiều cố vấn khác của Trump -- một số đã hợp tác và một số không hợp tác. Hạ Viện đã bỏ phiếu vào tháng trước để buộc đồng minh lâu năm của Trump là Steve Bannon vào tội khinh thường sau khi ông ấy từ chối tuân thủ trát đòi của ông. Bản thân Trump đang chiến đấu chống lại cuộc điều tra tại tòa.





Trong khi đó bản tin của CNN hôm Thứ Ba, 9 tháng 11 năm 2021 cho biết rằng ủy ban Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn chết người vào ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ đã tuyên bố hôm Thứ Ba một loạt mới 10 trát đòi được gửi tới các cựu viên chức Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Donald Trump, khi ủy ban này tìm kiếm lời cung khai và các tài liệu từ những nhân chứng liên quan tới cuộc điều tra.





Các trát đòi theo sau 6 trát đòi khác đã được công bố hôm Thứ Hai. Những người nhận trát đòi hôm Thứ Ba được yêu cầu chuyển các tài liệu cho ủy ban vào ngày 23 tháng 11, và các cuộc điều trần cung khai được lên lịch trong suốt tháng 12. Họ là những người sau đây:





- Nicholas Luna, cựu phụ tá riêng của cựu Tổng Thống Donald Trump;

- Molly Michael, phụ tá đặc biệt của Trump đặc trách phối hợp các hoạt động của Tổng Thống và Phòng Bầu Dục;

- Ben Williamson, trợ lý phụ tá cho cố vấn cao cấp của Tổng Thống và sau đó là chánh văn phòng của Mark Meadows;

- Christopher Liddell, phó chánh văn phòng của cựu Tổng Thống Trump;

- John McEntee, giám đốc nhân sự của Bạch Ốc của Trump;

- Keith Kellogg, cố vấn an ninh quốc gia và sau đó là cố vấn cho PTT Mike Pence;

- Kayleigh McEnany, cựu trưởng phòng báo chí Bạch Ốc dưới thời Trump;

- Stephen Miller, cố vấn cao cấp của Trump;

- Cassidy Hutchinson, phụ tá đặc biệt về các vấn đề lập pháp của Tổng Thống;

- Kenneth Klukowski, cựu cố vấn cao cấp cho Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Clark.





Những trát đòi mới này nằm trong các nỗ lực của ủy ban để với tới giới lãnh đạo cao cấp trong Bạch Ốc thời Trump và nhắm tới một số cựu viên chức Bạch Ốc là những người có mối quan hệ gần gũi với Trump.

Cựu Thống Đốc CH New Jersey Chris Christie: Cách Duy Nhất Để Cộng Hòa Thành Công Là Phải Vượt Khỏi Trump, Đừng Nói Chuyện Bầu Cử 2020 Nữa





Cựu Thống Đốc Cộng Hòa Tiểu Bang New Jersey Chris Christie. (nguồn: www.cnn.com)

Las Vegas – Cựu Thống Đốc Cộng Hòa Tiểu Bang New Jersey Chris Christie đã nói với một số nhà tài trợ có ảnh hưởng lớn nhất của Đảng Cộng Hòa hôm Thứ Bảy rằng cách duy nhất để đảng này tiếp tục xây dựng thành công cuộc bầu cử hôm Thứ Ba rồi là phải vượt qua sự chấp chặt của cựu Tổng Thống Donald Trump với các kết quả bầu cử năm 2020 – trong khi cho các cử tri thấy họ sẽ lắng nghe và chiến đấu cho họ với thông điệp “điều đó không làm hại lỗ tai của họ,” theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 7 tháng 11 năm 2021.





Christie là một trong nửa tá ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa để vào Bạch Ốc là người đã đọc diễn văn tại hội nghị Liên Minh Do Thái Cộng Hòa vào cuối tuần này tại Las Vegas, đặt nền tảng cho các đề xuất tương lai của họ trong khi đảng này chờ để xem có phải Trump cố gắng tranh cử lần nữa vào năm 2024.





Nhưng trong lúc những người khác phần lớn đều rón rén chung quanh cựu Tổng Thống, Christie là người duy nhất cho rằng thành công của Cộng Hòa vào tối Thứ Ba tuần trước – thắng chức thống đốc Virginia và thua sát nút chức thống đốc New Jersey – cho thấy rằng đảng này phải phác họa một con đường mới hướng về phía trước vượt xa loại chính trị trách cứ định nghĩa thời đại của Trump. Nếu họ không làm, theo ông cảnh báo, họ sẽ hủy hoại những thành đạt mà họ đã làm trong tuần trước trong số những cử tri phụ nữ và ngoại ô là những người đã bỏ đảng [CH] trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump.





“Chúng ta không còn có thể nói về quá khứ và những cuộc bầu cử trong quá khứ -- bất kể bạn đứng ở đâu trên vấn đề đó, bất kể bạn đứng ở đâu, nó đã kết thúc rồi,” theo Christie phát biểu.





Ông cho rằng vai trò lùi bước của Trump đã cho phép các ứng cử viên như Glenn Youngkin của Virginia và Jack Ciattarelli của New Jersey nối kết với các cử tri trên những vấn đề thực sự là vấn để đối với họ như sự tham gia của các bậc phụ huynh trong việc giảo dục và sự tăng giá xăng và hàng hóa như hỏa tiễn.





Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với CNN, Christie nói rằng với cuộc bầu cử năm 2022 đang lù lù ra đó, chính là lúc để cho Trump quyết định có phải ông ấy muốn là “một nhà lãnh đạo cho tương lai hay là một nhân vật của ngày hôm qua.”

Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực Số 5 Tại Louisiana Ra Lệnh Tạm Ngưng Lệnh Chích Ngừa Covid Của Liên Bang Với Các Hãng Hơn 100 Nhân Viên

NEW ORLEANS – Một tòa phúc thẩm liên bang hôm Thứ Bảy, 6 tháng 11 năm 2021, đã tạm thời ngưng yêu cầu chích thuốc ngừa của chính phủ Biden cho các cơ sở kinh doanh có hơn 100 nhân viên, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Số 5 của Hoa Kỳ đã ban lệnh ngưng khẩn cấp yêu cầu bởi Cơ Quan An Toàn và Sức Khỏe liên bang để các công nhân được chích ngừa vào ngày 4 tháng 1 hay các yêu cầu đeo khẩu trang và thử nghiệm hàng tuần.





Quyết định của tòa phúc thẩm khu vực như thế thường áp dụng cho các tiểu bang trong khu vực -- Mississippi, Louisiana và Texas, trong trường hợp này – nhưng Bộ Trưởng Tư Pháp Louisiana Jeff Landry nói rằng ngôn ngữ được sử dụng bởi các chánh án đã đưa quyết định lên phạm vi toàn quốc.

Hỗn Loạn Diễn Ra Tại Một Buổi Hòa Nhạc Với Khoảng 50,000 Người Tham Dự Ở Thành Phố Houston, Texas, Ít Nhất 8 Người Đã Chết

HOUSTON -- Đám đông tại một nhạc hội ở Houston đã bất ngờ tràn tới sân khấu trong lúc nhạc sĩ rapper Travis Scott đang trình diễn, ép chặt những người hâm mộ lại làm cho họ không thể thở và di chuyển hai tay, theo các nhân chứng cho biết hôm Thứ Bảy, 6 tháng 11 năm 2021, nhiều giờ sau khi ít nhất 8 người đã chết trong cuộc hỗn loạn này, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Địa ngục đã mở ra vào chiều tối Thứ Sáu tại Astroworld, một sự kiện diễn ra 2 ngày đã bán sạch vé tại Công Viên NRG Park với khoảng 50,000 người tham dự. Khi bắt đầu đếm thời gian để mở màn cuộc trình diễn, đám đông đã xô đẩy nhau tới phía trước.





“Ngay khi anh ấy nhảy lên sân khấu, giống như một sức mạnh chế ngự và mọi người mất bình tĩnh,” theo người đi xem hòa nhạc Niaara Goods cho biết. “Tất cả đột nhiên, các xương sườn của bạn bị đè bẹp. Cổ của bạn có bàn tay của ai đó nắm. Bạn cố gắng thở, nhưng không thể thở được.”





Goods nói rằng cô quá tuyệt vọng để thoát ra khỏi đó và cô đã cắn vào vai của một người đàn ông để buộc ông ấy di chuyển.





Những người thiệt mạng ở độ tuổi từ 14 tới 27, và 13 người vẫn còn nằm trong bệnh viện, theo Thị Trưởng Sylverster Turner cho biết. Ông gọi thảm họa này là “một bi kịch đau thương với mọi tầng lớp khác nhau” và nói còn quá sớm để đưa ra kết luận về những gì sai lầm.





Dựa vào các mã số cứu hỏa, nơi này có thể chứa tới 200,000 người, nhưng các viên chức thành phố đã hạn chế người tham dự tới 50,000, theo Trưởng Ty Cứu Hỏa Houston là Sammuel Peña cho biết.

Cựu Dân Biểu CH Anthony Gonzalez Cảnh Báo: Trump Sẽ Tranh Cử Năm 2024, Kết Quả Sẽ Có 2 Là Thắng Hoặc Cố Đánh Cắp Cuộc Bầu Cử Nếu Thua

Cựu Dân Biểu Anthony Gonzalez đã cảnh báo các đồng đảng Cộng Hòa của ông rằng cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ cố đánh cắp cuộc bầu cử sắp tới, theo CNN tường thuật hôm Thứ Sáu, 5 tháng 11 năm 2021.





Gonzalez là một trong 10 Dân Biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu luận tội Trump vì cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa kỳ. Trong khi đối diện các cuộc tấn công và đe dọa liên tục trực tiếp tới ông và gia đình ông sau đó, nhà lập pháp Cộng Hòa tại Ohio này đã chọn rút khỏi Quốc Hội vào cuối nhiệm kỳ của ông và tránh đối đầu với một đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ do Trump hậu thuẫn vào năm tới.





Với Trump có vẻ đang chuẩn bị cho việc tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2024, Gonzalez nói với CNN rằng ông sẽ cố gắng ngăn chận Trump chơi cùng trò chơi năm 2020 để đảo ngược cuộc bầu cử khác, nhưng ông cảnh báo rằng Trump có thể sẽ có thêm sự giúp đỡ vào kỳ tới từ những người có trách nhiệm điều hành – và chứng nhận – các cuộc bầu cử.





“Ngày 6 tháng 1 là một nỗ lực vi hiến được lãnh đạo bởi Tổng Thống Hoa Kỳ để đảo ngược cuộc bầu cử của Mỹ và tái đặt để chính ông vào quyền lực một cách bất hợp pháp. Đó là lãnh thổ quốc gia đã sụp đổ, đó là lãnh thổ quốc gia thế giới thứ ba. Gia đình tôi đã rời bỏ Cuba để tránh số phận đó. Tôi sẽ không để cho nó xảy ra ở đây,” theo Gonzalez phát biểu.





“Tôi nghĩ tất cả sẽ đẩy tới một trong hai kết quả: Ông sẽ thắng cử một cách hợp pháp, mà ông ấy có thể, hay nếu ông ấy thua cuộc, thì ông sẽ cố đánh cắp nó,” theo ông nói thêm.

Ít Nhất 98 Người Chết Và Gần 100 Người Khác Bị Thương Khi Chiếc Xe Chở Dầu Phát Nổ Tại Quốc Gia Tây Phi Sierra Leone

FREETOWN, Sierra Leone -- Một xe vận tải chở dầu đã nổ gần thủ đô của Sierra Leone, giết chết ít nhất 98 người và làm bị thương nặng hàng chục người khác sau khi đám đông tụ tập để lấy xăng rò rỉ, theo các viên chức và nhân chứng cho biết hôm Thứ Bảy, 6 tháng 11 năm 2021 qua bản tin của Đài Truyền Hình ABC News tường thuật hôm Thứ Bảy.





Vụ nổ đã xảy ra vào khuya Thứ Sáu khi xe tải chở thùng dầu đụng một xe tải khác lúc nó đổ dầu vào một trạm xăng gần một ngả tư đông đúc tại Wellington, nằm ở phía đông của thủ đô Freetown, theo Cơ Quan Quản Trị Thiên Tai Quốc Gia cho biết.





“Cả 2 tài xế đều đã ra khỏi xe của họ và đã cảnh báo cư dân cộng đồng tránh xa hiện trường trong khi cố gắng giải quyết việc rò rỉ gây ra do vụ đụng xe,” theo cơ quan nói trên cho hay.





Tuy nhiên, trong quốc gia cực kỳ nghèo khổ này đám đông vẫn đổ xô vào để lấy dầu, theo các nhân chứng kể. Chưa biết điều gì đã làm cho dầu rò rỉ bốc cháy nhưng một vụ nổ rất lớn xảy ra ngay sau đó.





Video mà Hãng Tin The Associated Press có được cho thấy một trái cầu lửa bùng lên trong bầu trời đêm khi một số người sống sót với những vết phỏng nặng đã gào thét vì đau đớn. Các nạn nhân còn lại nằm rải rác khắp hiện trường, chờ chở đi tới các nơi chôn cất.





Gần 100 người bị thương được chở tới các bệnh viện trong vùng, theo các viên chức cho biết. Khoảng 30 người bị phỏng nghiêm trọng nằm tại Bệnh Viện Connaught Hospital thì không hy vọng sống sót, theo Foday Musa, nhân viên trong một nhóm chăm sóc đặc biệt cho hay.

Mặc Dân Nghèo, Đói, Bệnh Tật, Chết Chóc, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm Cứ Hả Hê Với Bữa Ăn Dát Vàng Tại London Khiến Dư Luận Phẫn Nộ



Bác sĩ ở Đà Nẵng ăn mì gói để chống dịch và bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Trong lúc người dân tại Việt Nam nghèo, đói, bệnh tật và chết vì đại dịch vẫn chưa hết mà còn có nguy cơ tái bùng phát, các quan lớn Hà Nội như Bộ Trưởng Công An Tô Lâm và Chánh Văn Phòng, Phát Ngôn Nhân Bộ Công An Tô Ân Xô, là những người mà chế độ gọi là “đày tớ của nhân dân” lại ăn uống hả hê với những món ăn đắt tiền tại một nhà hàng sang trọng của đầu bếp Salt Be tại London khiến cho người dân phẫn nộ cái vô cảm và bất nhẫn của những người thường ngày rao giảng “đạo đức cách mạng,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu, 5 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra giận dữ với một đoạn video được đăng tải hôm 3/11 quay lại cảnh bữa ăn tối dát vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng với đoàn tuỳ tùng bao gồm Chánh văn phòng, Phát ngôn nhân Bộ Công an - Tô Ân Xô ở một nhà hàng sang trọng của của anh chàng Salt Be, trong lúc nhiều người khó khăn vẫn chưa nhận được hỗ trợ của chính quyền.





Thời điểm đăng video của “thánh rắc muối” diễn ra cùng lúc với chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Anh và chuyến thăm Pháp ngay sau đó, trong đó có sự tháp tùng của hai nhân vật kể trên.





Trong video dài 41 giây có đoạn ông Bộ trưởng được phục vụ món bò bít tết dát vàng, và được đích thân chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới bón món ăn tận miệng theo đúng nghĩa đen.





Video này sau đó được người dùng mạng xã hội ở Việt Nam chia sẻ lại vào tối ngày 4 tháng 11 và nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.





Vô vàn bình luận đã được đưa ra về bữa tối sang trọng này, trong đó nhiều người tỏ ra giận giữ trước điều mà họ cho là “xa hoa, hoang phí” của những cán bộ nhà nước. Cũng có nhiều người đưa ra những bình luận mỉa mai về “giai cấp vô sản” mà đảng Cộng Sản ở Việt Nam vốn tuyên truyền mình là đại diện.





Trả lời phỏng vấn của RFA, ông Nguyễn Tiến Trung, một nhà quan sát và bình luận chính trị từ TP. HCM lý giải nguyên nhân vì sao người dân phẫn nộ trước những hình ảnh này. Ông Trung nói:





“Thứ nhất là cái thời điểm, đó là trong cái hoàn cảnh mà cả đất nước cũng như cả thế giới này đang đau khổ và khốn khổ vì cái chuyện phong toả xã hội vì địch bệnh COVID-19, và thu nhập của người dân giảm rất là sâu vì rõ ràng là nếu không đi làm được thì không có thu nhập, và nhà nước phải cứu trợ cũng như nhiều hội nhóm xã hội dân sự phải làm thiện nguyện, từ thiện để cứu trợ. Thế nhưng mà ở đây một cái người quan chức Cộng Sản họ đã đi ăn một cái bữa ăn rất là mắc tiền. Đó cho nên là cái việc nó gây phẫn nộ với người dân vì tầng lớp quan chức sống rất là xa hoa còn người dân thì khổ sở vì dịch bệnh.





Thứ hai, tôi nghĩ người dân phẫn nộ là vì chính những người quan chức đó là những người mà đi giảng đạo đức cho người dân, họ nói là phải cần-kiệm-liêm-chính, chí-công-vô-tư, rồi suốt ngày giảng về đạo đức cách mạng. Thế nhưng mà khi người ta nhìn vào cái bữa ăn như vậy thì người ta thấy là họ có thực sự cần-kiệm-liêm-chính không, và chắc chắn là không có rồi. Cho nên là người dân người ta phẫn nộ vì cái thói đạo đức giả của quan chức nữa.”





Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên của Bộ Công an, người cũng xuất hiện trong video quay lại bữa tối sang trọng này được nhiều người sử dụng mạng xã hội bêu rếu vì chính ông này trước đây đã đấu tố cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm là “cường hào, địa chủ mới”.





Sau khi hình ảnh và tin tức về bữa ăn này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thì một vài trang Facebook thường có bài viết “ủng hộ chính phủ và chỉ trích các tiếng nói đối lập” đã đăng bài giải thích rằng bữa ăn đó là “bữa tối tiếp khách do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Pháp - nước chủ nhà mời đại diện Bộ Công an với vai trò là thượng khách.”





Tuy nhiên, tờ báo The Evening Standard của Anh lại cho biết “thánh rắc muối” Salt Bae đang ở nhà hàng của ông Luân Đôn trong suốt 6 tuần vừa qua sau khi khai trương nhà hàng sang trọng ở đây, và sẽ rời đi vào Chủ nhật này để đến Ả Rập Xê Út khai trương một chi nhánh khác của ông.





Nhận định về cách “chữa cháy” trên của lực lượng dư luận viên, một người dân Hà Nội giấu tên vì điều kiện an ninh, cho RFA biết:





“Tôi thấy rằng việc này là việc làm chống chế từ những người ủng hộ chính phủ, và càng chống chế thì người ta lại càng nảy sinh nghi ngờ, rằng nếu mà anh đi ăn một bữa ăn bình thường do một người đại sứ hay doanh nghiệp mời thì cứ đi bình thường và có thể thông tin công khai.





Tuy nhiên, với việc chống chế như vậy thì khiến dư luận đặt câu hỏi là càng chống chế thì càng cho thấy bữa ăn đó thực tế được chi trả bằng tiền ngân sách của Việt Nam, mà ngân sách ở đây tức là từ việc đóng thuế của người Việt Nam để phục vụ bữa ăn của Bộ trưởng.





Cái điều đó là điều khiến nhiều người bức xúc, bởi vì trong khi ở trong nước thì người dân rất khổ sau đại dịch, thậm chí Việt Nam ra nước ngoài phải xin từng đồng và từng giọt vắc-xin để chống dịch, thì tại sao Bộ trưởng lại bỏ tiền ra một cách phung phí như vậy?!”





Hiện Bộ Công an, báo chí nhà nước và các cơ quan của chính phủ Việt Nam vẫn chưa có giải thích chính thức nào về sự việc.

Bà Đỗ Lê Na, Vợ Của Nhà Báo Lê Trọng Hùng Kêu Gọi Cộng Đồng Quốc Tế Giúp Gây Áp Lực Với Hà Nội Để Trả Tự Do Cho Chồng Bà



Bà Đỗ Lê Na và chồng là ông Lê Trọng Hùng. Ảnh: FB Tử Đinh Hương. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

HÀ NỘI, VN – Vợ của nhà báo Lê Trọng Hùng, người đã tự ra ứng cử vào quốc hội CSVN, đã bị bắt giam, là bà Đỗ Lê Na đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tạo áp lực với Hà Nội để trả tự dọ cho chồng bà vì một khi ông Hùng bị tòa csvn xét xử thì có thể lãnh án tù hơn 10 năm vì tội danh “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai, 8 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Hôm 8 tháng 11, vợ của nhà báo công dân Lê Trọng Hùng là bà Đỗ Lê Na gửi một bức thư đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và các đại sứ quán, nhằm kêu cứu về trường hợp của chồng bà.





Trong thư, bà kêu cầu cộng đồng quốc tế sử dụng các biện pháp cần thiết để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hùng, người bị bắt giữ sau khi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 ở Hà Nội.





Ngoài ra, bà cũng kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ), Hội đồng Nhân quyền LHQ, các tố chức phi chính phủ và các Tòa đại sứ nước ngoài tại Hà Nội cử người tới giám sát phiên tòa sơ thẩm một khi phiên tòa diễn ra.





Trả lời phỏng vấn của RFA, bà Đỗ Lê Na cho biết việc gửi thư cho các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài là “quyền lên tiếng để chống lại áp bức bất công”, và hy vọng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho các gia đình của tù nhân chính trị khác. Bà Na nói qua điện thoại như sau:





“Tôi gửi cho họ, thứ nhất vì họ là các cơ quan có chức năng bảo vệ nhân quyền, thứ hai nữa là tôi mong muốn vụ việc của gia đình mình sẽ được nhiều người quan tâm đến.





Và thông qua cái việc quan tấm đến đó thì tôi cũng muốn cho người dân ở trong nước, đặc biệt là những gia đình đấu tranh, một số gia đình thì cũng còn e ngại trong việc người thân của mình bị bắt bớ, có những gia đình không dám thẳng thắn lên tiếng, thì tôi muốn qua cái câu chuyện của gia đình mình để cho mọi người biết rằng là cái quyền lên tiếng để chống lại áp bức bất công - đó là quyền của mỗi người, và nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ không có gì phải sợ hãi họ cả.”





Hôm 5 tháng 11, luật sư bào chữa và gia đình được tiếp cận với cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội ban hành. Theo đó, nhà báo công dân này bị truy tố theo Khoản 1 của Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự, với cáo buộc tội danh “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.





Điểm đáng chú ý nữa trong bản cáo trạng này là phía cơ quan tố tụng đã sử dụng bốn video được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông Hùng để làm bằng chứng buộc tội.





Các video trên bàn về các vấn đề như thành lập toà án bảo hiến, vụ việc ở xã Đồng Tâm, tranh cử Đại biểu Quốc hội, hay vai trò của nền tư pháp.





Về việc này, bà Đỗ Lê Na cho biết:





“Yêu cầu cái nhóm thẩm định các video của chồng tôi và kết luận rằng những video đó là có ý định chống phá Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo gì đó thì hãy ra trước toà để đối chất với luật sư và chồng tôi. Như thế thì mới thể hiện được cái sự công khai, cái sự công bằng và cái tính nghiêm minh của pháp luật.”

Hiện phiên toà xét xử ông Hùng vẫn chưa được lên lịch. Tuy nhiên, với việc bị truy tố theo Khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Hình sự thì nhà báo công dân này sẽ phải đối diện với mức án tù từ năm đến 12 năm.





Ông Lê Trọng Hùng, sinh năm 1979, là một cựu giáo viên và là một trong những người sáng lập "đài truyền hình CHTV", chuyên phát trực tiếp các bài phân tích tình hình chính trị xã hội trên mạng xã hội Facebook và YouTube.





Ông đồng thời là một trong hai người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội ở Hà Nội bị bắt giữ, trước cuộc bầu cử bị chỉ trích là không minh bạch không lâu.





Tuy nhiên, báo điện tử Đảng Cộng sản sau đó có bài viết phủ nhận điều này và cho rằng hai ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng bị khởi tố và bắt tạm giam vì "đã có những hình vi vi phạm pháp luật", chứ không phải do phổ biến Hiến pháp hay tự ra ứng cử Đại biểu Quốc hội.