Hội Ung Thư Việt Mỹ Tổ Chức Dạ Tiệc Gây Quỹ GALA Lần Thứ 9

bác sĩ Thái Vân và chị Becky Nguyễn

Vào chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 11 2021, tại nhà hàng Twenty Eight Restaurant & Bar thành phố Irvine, Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) đã tổ chức Dạ Tiệc Gây Quỹ GALA Lần Thứ 9 để cảm ơn những người ủng hộ trong suốt hơn 20 năm hoạt động của tổ chức bất vụ lợi này. Khoảng 150 thân hữu đã đến dự buổi tiệc, để gặp gỡ những người bạn, thưởng thức một buổi tối với những món ăn ngon, với chương trình ca nhạc nhiều màu sắc, và nghe VACF điểm qua những hoạt động trong năm 2020 và 2021.





Được chính thức công nhận là một tổ chức bất vụ lợi từ năm 2002, VACF đã có những đóng góp to lớn trong việc giúp đỡ cộng đồng gốc Việt phòng ngừa và chữa trị căn bệnh ung thư. Những thống kê cho thấy cộng đồng gốc Việt tại Quận Cam phải đối diện với nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn những cộng đồng khác. Thí dụ, đàn ông gốc Việt có tỉ lệ bị ung thư gan cao hơn từ hai đến bốn lần so với các sắc dân Châu Á khác; phụ nữ gốc Việt có tỉ lệ bị ung thư cổ tử cung cao hơn gấp đôi so với phụ nữ da trắng… Kể từ ngày thành lập, VACF đã tăng nhận thức, kiến thức của cộng đồng về căn bệnh hiểm nghèo này bằng các chương trình nói chuyện trên TV, radio, các buổi hội thảo chuyên đề ung thư… VACF đã tổ chức những buổi khám nghiệm miễn phí để giúp người dân phát hiện sớm bệnh ung thư, tiếp cận các phương pháp chữa bệnh phù hợp, trợ giúp về vấn đề giới hạn ngôn ngữ khi cần thiết… Những hỗ trợ của VACF là niềm hy vọng của những bệnh nhân đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Một bệnh nhân đã chia sẻ rằng nhờ VACF mà cô đã yêu cuộc sống của mình hơn và sống với tinh thần lạc quan hơn. VACF đã cho cô sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh và vượt qua mọi trở ngại. VACF đã đem đến cho bệnh nhân của mình niềm an ủi, cảm giác được bảo vệ, là những món quà tinh thần vô giá.





Trong hai năm 2020 và 2021, VACF còn cung cấp cho cộng đồng nhiều hỗ trợ để đối phó với đại dịch Covid-19 như tổ chức các buổi xét nghiệm, chích ngừa Covid, cung cấp khẩu trang, trợ giúp thực phẩm… Mới đây, VACF đã thực hiện chương trình tủ thức ăn miễn phí ngay tại văn phòng, để cung cấp cho bệnh nhân của mình những thực phẩm thiết yếu khi đến khám bệnh.

Trong buổi tiệc gây quĩ, những thành viên trong hội đồng quản trị, ban giám đốc như Bác Sĩ Bích Liên, Bác Sĩ Thái Vân, chị Becky Nguyễn đã gởi lời cảm ơn đến những nhà hỗ trợ, mạnh thường quân trong cộng đồng đã gắn bó với VACF trong suốt nhiều năm qua. Không có sự đóng góp của những trái tim, tấm lòng nhân ái này, VACF đã không thể thực hiện được sứ mạng của mình trong cộng đồng gốc Việt.





Hầu hết những người có mặt trong buổi dạ tiệc gây quĩ GALA 9 là những thân hữu, những nhà hỗ trợ lâu năm của VACF. Họ đã có một buổi tối bên nhau thật thân tình và đầy niềm vui. Chương trình văn nghệ đặc biệt có sự góp mặt của hai nữ danh ca Khánh Ly và Ngọc Minh, cũng là hai người bạn thân thiết cuả nhau từ trước 1975 ở Sài Gòn. Những bài hát như Còn Có Bao Ngày, Nếu Có Yêu Tôi… như nhắc nhở với mọi người rằng cuốc sống của chúng ta là đáng trân quí, và hãy sống với nhau trọn vẹn trong những giờ phút hiện tại.





Hai MC của GALA 9 là Biên Tập Viên Truyền Hình Leyna Nguyễn và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng. Hai người đã điều hợp rất sống động, vui nhộn chương trình “trả tiền để hát cho nhau nghe”, tức là quan khách đóng góp tài trợ cho VACF để được mời bạn bè của mình lên hát giúp vui trên sân khấu. Đặc biệt Leyna Nguyễn đã làm khán giả ngạc nhiên thú vị, khi có cho thấy mình không chỉ là một MC thông minh, duyên dáng mà còn là một giọng hát thật lôi cuốn. Cô đã hát những ca khúc Việt Nam mà cô gọi là “classic” nổi tiếng từ trước 1975. Cô hát nhạc Việt với một tấm lòng, một niềm say mê mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có. Leyna Nguyễn đã nói với những người có mặt trong đêm dạ tiệc rằng họ là những người rất đặc biệt khi đã đồng hành cùng VACF, đã và đang làm được những công việc có ý nghĩa lớn lao, thiết thực dành cho cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Tất cả chúng ta không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ không phải là một bệnh nhân ung thư trong tương lai. Vì vậy, những việc làm của VACF và thân hữu không chỉ là tình thương dành cho tha nhân, mà còn cho cả chính mình…

bác sĩ Bich Liên, ca sĩ Ngọc Minh, ca sĩ Khánh Ly, guitarist Nguyễn Hoàng Hà







MC Nguyễn Hoàng Dũng & Leyna Nguyễn



Đoàn Hưng