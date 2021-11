Chùa Phật Tổ Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Nhà Bếp và Trai Đường

Westminstter (Thanh Huy) - - Tối Chủ Nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 tại nhà hàng Dimond 3, trên đường Westmister Thành phố Westminster, Chùa Phật Tổ tọa lạc tại số 905 Orange Ave, Thành Phố Long Beach, Nam California do Hòa Thượng Thích Thiện Long làm Viện Chủ đã tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ xây dựng nhà bếp và trai đường để đáp ứng nhu cầu số Phật tử về sinh hoạt tại chùa càng ngày càng đông, hằng tuần có từ 500 đến 700 đồng hương Phật tử đến tu học và thăm viếng ngôi chùa, vì vậy nhu cầu sinh hoạt nhất là về phương diện ẩm thực, chùa phải cần một nhà bếp theo đúng luật lệ của thành phố cho phép.





Để có điều kiện thực hiện công trình kể trên nên chùa tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của chùa, tiệc chay đã hơn một ngàn người tham dự, chư tôn đức có: Hòa Thượng Thích Thiện Long, Thượng Tọa Thích Thường Tịnh, Thầy Thích Minh Thông, Thích lệ Minh, Thích Minh Nhựt cùng quý chư tôn đức tăng, ni đến từ các chùa Nam California.





Điều hợp chương trình buổi tiệc do Hai MC. Đức Tiến và Long Vân.







Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật Giáo Kỳ và phút mặc niệm do đạo tràng chùa Phật Tổ thực hiện.





Tiếp theo Thầy Thích Lệ Minh, thay mặt ban tổ chức lên trình bày về lý do buổi tiệc chay gây quỹ, Thầy cho biết: “Chùa Phật Tổ được thành lập vào năm 1981trên mãnh đất khoảng 2 mẫu tây do cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh sáng lập để phụng thờ Tam Bảo làm nơi tu tập, giới thiệu giáo lý của đức Phật đến với cộng đồng Phật tử Việt Nam cũng như thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, góp phần truyền bá chánh pháp đến cư dân bản xứ muốn tìm hiểu về Phật giáo… Trải qua 20 năm phụng sự độ đời, theo với thời gian, nhà bếp và trai đường chỉ xử dụng tạm thời, nay được thành phố Long Beach cấp giấy phép xây dựng chính thức để chùa có tiện nghi cho Phật tử tu học… đó là lý do của buổi tiệc gây quỹ hôm nay.”



Sau đó MC. Đức Tiến mời Thượng Tọa Thích Thường Tịnh, Trưởng ban tổ chức tiệc chay gây quỹ lên ngỏ lời chào mừng và cảmơn chư tôn đức tăng, ni và đồng hương đã nhiệt tình đến tham dự buổi tiệc gây quỹ hôm nay, trong dịp nầy MC Đức Tiến cũng đã nêu ra một số câu hỏi về những sinh hoạt thường xuyên của chùa, Thầy Thường Tịnh cho biết hằng tuần có từ khoảng 500 đến 700 đồng hương Phật tử về tham dự các khóa tu, cũng như thăm quan và thưởng thức các món ăn chay của chùa Tiếp đến là lời đạo từ của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thiện Long, mở đầu HT. cảm ơn tất cả mọi người đến đây với nhau trong tinh thần bình đẳng, từ bi, hỷ xã theo lời dạy của Đức Phật. Quay qua Thượng Tọa Thường Tịnh HT. cho biết, “TT. Thường Tinh đã cống hiến cho chùa 17 năm qua với tấm lòng yêu thương phục vụ vô vụ lợi cho chùa cũng như cho Phật tử, Hòa Thượng cảm ơn TT. Thường Tịnh.” Hòa Thượng hy vọng công trình sẽ sớm thành tựu viên mản để tạo điều kiện phục vụ tốt hơn cho Phật tử từ khắp nơi về thăm chùa Phật Tổ.





Tiếp theo lời phát biểu của Bác Sĩ Nguyễn Thường Trí Giám Đốc Tổ Hợp ASTIVA là một cơ sở y tế bảo trợ cho buổi tiệc gây quỹ. Ông cho biết “Ngoài vấn đề về Y Khoa tổ hợp còn chia xẻ tâm tư, tình cảm gia đình với mọi người ông nói ASTIVA là yêu đời là mang tâm tình đến với mọi người và ông kêu gọi mọi người hãy gia nhập vào tổ hợp.







Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ trình diễn trong đó có các Ca Sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Huyền, Vũ Quang Vinh, Leon Vũ, Lê Quốc Tuấn, Thúy Lê, Giang Nhân, Kiều mai Anh.v.v… xen lẫn chương trình có phần đấu giá một số kỷ vật đã được đồng hương tham gia thật sôi nỗi qua tài điều hợp của 2 MC Đức Tiến và Long Vân.





Mọi chi tiết đóng góp cho công trình xây dựng kể trên xin liên lạc về Thầy Thường Tịnh số điện thoại: (562) 810-1983.