Mặc Dân Nghèo, Đói, Bệnh Tật, Chết Chóc, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm Cứ Hả Hê Với Bữa Ăn Dát Vàng Tại London Khiến Dư Luận Phẫn Nộ

Bác sĩ ở Đà Nẵng ăn mì gói để chống dịch và bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Trong lúc người dân tại Việt Nam nghèo, đói, bệnh tật và chết vì đại dịch vẫn chưa hết mà còn có nguy cơ tái bùng phát, các quan lớn Hà Nội như Bộ Trưởng Công An Tô Lâm và Chánh Văn Phòng, Phát Ngôn Nhân Bộ Công An Tô Ân Xô, là những người mà chế độ gọi là “đày tớ của nhân dân” lại ăn uống hả hê với những món ăn đắt tiền tại một nhà hàng sang trọng của đầu bếp Salt Be tại London khiến cho người dân phẫn nộ cái vô cảm và bất nhẫn của những người thường ngày rao giảng “đạo đức cách mạng,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Sáu, 5 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra giận dữ với một đoạn video được đăng tải hôm 3/11 quay lại cảnh bữa ăn tối dát vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng với đoàn tuỳ tùng bao gồm Chánh văn phòng, Phát ngôn nhân Bộ Công an - Tô Ân Xô ở một nhà hàng sang trọng của của anh chàng Salt Be, trong lúc nhiều người khó khăn vẫn chưa nhận được hỗ trợ của chính quyền.

Thời điểm đăng video của “thánh rắc muối” diễn ra cùng lúc với chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Anh và chuyến thăm Pháp ngay sau đó, trong đó có sự tháp tùng của hai nhân vật kể trên.

Trong video dài 41 giây có đoạn ông Bộ trưởng được phục vụ món bò bít tết dát vàng, và được đích thân chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới bón món ăn tận miệng theo đúng nghĩa đen.

Video này sau đó được người dùng mạng xã hội ở Việt Nam chia sẻ lại vào tối ngày 4 tháng 11 và nhanh chóng được lan truyền rộng rãi.

Vô vàn bình luận đã được đưa ra về bữa tối sang trọng này, trong đó nhiều người tỏ ra giận giữ trước điều mà họ cho là “xa hoa, hoang phí” của những cán bộ nhà nước. Cũng có nhiều người đưa ra những bình luận mỉa mai về “giai cấp vô sản” mà đảng Cộng Sản ở Việt Nam vốn tuyên truyền mình là đại diện.

Trả lời phỏng vấn của RFA, ông Nguyễn Tiến Trung, một nhà quan sát và bình luận chính trị từ TP. HCM lý giải nguyên nhân vì sao người dân phẫn nộ trước những hình ảnh này. Ông Trung nói:

“Thứ nhất là cái thời điểm, đó là trong cái hoàn cảnh mà cả đất nước cũng như cả thế giới này đang đau khổ và khốn khổ vì cái chuyện phong toả xã hội vì địch bệnh COVID-19, và thu nhập của người dân giảm rất là sâu vì rõ ràng là nếu không đi làm được thì không có thu nhập, và nhà nước phải cứu trợ cũng như nhiều hội nhóm xã hội dân sự phải làm thiện nguyện, từ thiện để cứu trợ. Thế nhưng mà ở đây một cái người quan chức Cộng Sản họ đã đi ăn một cái bữa ăn rất là mắc tiền. Đó cho nên là cái việc nó gây phẫn nộ với người dân vì tầng lớp quan chức sống rất là xa hoa còn người dân thì khổ sở vì dịch bệnh.

Thứ hai, tôi nghĩ người dân phẫn nộ là vì chính những người quan chức đó là những người mà đi giảng đạo đức cho người dân, họ nói là phải cần-kiệm-liêm-chính, chí-công-vô-tư, rồi suốt ngày giảng về đạo đức cách mạng. Thế nhưng mà khi người ta nhìn vào cái bữa ăn như vậy thì người ta thấy là họ có thực sự cần-kiệm-liêm-chính không, và chắc chắn là không có rồi. Cho nên là người dân người ta phẫn nộ vì cái thói đạo đức giả của quan chức nữa.”

Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên của Bộ Công an, người cũng xuất hiện trong video quay lại bữa tối sang trọng này được nhiều người sử dụng mạng xã hội bêu rếu vì chính ông này trước đây đã đấu tố cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm là “cường hào, địa chủ mới”.

Sau khi hình ảnh và tin tức về bữa ăn này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thì một vài trang Facebook thường có bài viết “ủng hộ chính phủ và chỉ trích các tiếng nói đối lập” đã đăng bài giải thích rằng bữa ăn đó là “bữa tối tiếp khách do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Pháp - nước chủ nhà mời đại diện Bộ Công an với vai trò là thượng khách.”

Tuy nhiên, tờ báo The Evening Standard của Anh lại cho biết “thánh rắc muối” Salt Bae đang ở nhà hàng của ông Luân Đôn trong suốt 6 tuần vừa qua sau khi khai trương nhà hàng sang trọng ở đây, và sẽ rời đi vào Chủ nhật này để đến Ả Rập Xê Út khai trương một chi nhánh khác của ông.

Nhận định về cách “chữa cháy” trên của lực lượng dư luận viên, một người dân Hà Nội giấu tên vì điều kiện an ninh, cho RFA biết:

“Tôi thấy rằng việc này là việc làm chống chế từ những người ủng hộ chính phủ, và càng chống chế thì người ta lại càng nảy sinh nghi ngờ, rằng nếu mà anh đi ăn một bữa ăn bình thường do một người đại sứ hay doanh nghiệp mời thì cứ đi bình thường và có thể thông tin công khai.

Tuy nhiên, với việc chống chế như vậy thì khiến dư luận đặt câu hỏi là càng chống chế thì càng cho thấy bữa ăn đó thực tế được chi trả bằng tiền ngân sách của Việt Nam, mà ngân sách ở đây tức là từ việc đóng thuế của người Việt Nam để phục vụ bữa ăn của Bộ trưởng.

Cái điều đó là điều khiến nhiều người bức xúc, bởi vì trong khi ở trong nước thì người dân rất khổ sau đại dịch, thậm chí Việt Nam ra nước ngoài phải xin từng đồng và từng giọt vắc-xin để chống dịch, thì tại sao Bộ trưởng lại bỏ tiền ra một cách phung phí như vậy?!”

Hiện Bộ Công an, báo chí nhà nước và các cơ quan của chính phủ Việt Nam vẫn chưa có giải thích chính thức nào về sự việc.