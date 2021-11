Dù Gặp Nhiều Khó Khăn Vì Đại Dịch Covid, Đoàn Nghĩa Sinh Vẫn Lên Đường Giúp Các Em Khuyết Tật Tại Mái Ấm Thiên Thần và Các Em Mồ Côi Tại Chùa Hộ Pháp

Nghĩa Sinh tiếp giúp 50 trẻ khuyết tật tại Mái ấm Công giáo Thiên Thần





Vào sáng sớm ngày 31/10/2021, xe chở Đoàn Nghĩa Sinh đã khởi hành và trực chỉ xã Đông Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa để tới Mái ấm Khuyết tật Thiên Thần do các nữ tu Công giáo điều hành. Mái ấm Khuyết tật Thiên Thần là nơi đã và đang nuôi dưỡng hơn 50 trẻ em khuyết tật, bị bại não, thần kinh và tâm thần. Các trẻ khuyết tật đã rất may mắn được các nữ tu Trợ thế Thánh Tâm tận tình nuôi dưỡng và hết lòng chăm sóc sức khỏe cho các em ngày đêm.





Nhiều trẻ khuyết tật đã phải hoàn toàn sống phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các nữ tu – từ ăn mặc đến ăn uống và ngay cả đến việc vệ sinh cá nhân cũng hoàn toàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của các nữ tu Công giáo trọn đời hiến dâng. Điều kiện sống và chữa trị tại Mái ấm Thiên Thần phải nói là cực kỳ thiếu thốn với muôn vàn khó khăn vì các nữ tu ở đây chỉ biết đi làm ruộng, làm vườn và chăn nuôi gia cầm để kiếm tiền mua thuốc, mua gạo nuôi dưỡng và chữa trị cho trẻ khuyết tật.





Cảm nhận được nỗi thống khổ nầy, Đoàn Nghĩa Sinh đã đến tiếp tay với quý Soeurs trong việc dưỡng dục những trẻ mồ côi khuyết tật đáng thương – không cha không mẹ, không người ủi an – và lại phải chào đời không được lành lặn vì khuyết tật và vì bệnh tật bẩm sinh. Trong tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và “Bầu ơi thương lấy Bí cùng”, các anh chị Nghĩa Sinh đã ân cần tới thăm hỏi, an ủi và tặng quà cho các em đang được các Soeurs nuôi dưỡng ngày đêm tại đây. Tặng phẩm khiêm tốn Nghĩa Sinh chia sẻ gồm gạo, sữa và các nhu yếu phẩm khác (với tổng trị giá 20 triệu VNĐ).





Nghĩa Sinh trao tặng học bổng cho 30 trẻ mồ côi tại Chùa Phật giáo Hộ Pháp





Đáp lời kêu gọi của Trung tâm Nhân đạo Chùa Hộ Pháp nơi cần sự hỗ trợ của bà con người Việt tiếp giúp 30 học sinh mồ côi có tiền trả học phí và mua học cụ (như tập vở, bút giấy, cặp đựng sách), vào chiều ngày 31/10/2021, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh – với sự hỗ trợ quảng đại của quý ân nhân Nghĩa Sinh – đã đến trao tặng 30 học bổng cho các em học sinh mồ côi tại Chùa Phật giáo Hộ Pháp (với tổng trị giá khiêm tốn là 33 triệu VNĐ).





Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Chùa Hộ Pháp đã ngỏ lời chào mừng quý Trưởng và anh chị em Nghĩa Sinh đã đến thăm Mái ấm Cô nhi và trao 30 học bổng cùng với dụng cụ học sinh cho các em cô nhi. Thượng tọa Giám đốc Trung tâm đã đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã tận tình hy sinh thời giờ và công sức giúp đỡ các em cô nhi có tiền trả học phí liên tiếp trong 4 niên học. Trong dịp nầy, Thầy Quảng Hiền đã ân cần tâm trao Bằng Ghi nhận Công đức cho Trưởng Hồng Lam và phái đoàn Nghĩa Sinh.





Được biết, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã đến thăm và giúp học bổng cho học sinh mồ côi tại đây trong 4 niên học liên tiếp: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022. Mái ấm Cô nhi Hộ Pháp tọa lạc tại xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Sài Gòn khoảng 90km. Thay mặt Đoàn CTXH Nghĩa Sinh, Trưởng Nguyễn Hồng Lam đã gửi lời chúc các em cô nhi thành công trong việc trau dồi kiến thức, kỹ năng và phẩm hạnh để mai này các em có thể tự lập cho bản thân cùng giúp ích cho gia đình và xã hội.





Ý nghĩa Công tác Giáo dục Nghĩa Sinh





Nhân dịp Đoàn CTXH Nghĩa Sinh trao học bổng cho 30 học sinh cô nhi tại Chùa Hộ Pháp, người viết thiết nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm về triết lý giáo dục, trọng tâm đào tạo, châm ngôn giáo huấn và tiềm năng kiến thức trong Công tác Giáo dục Nghĩa Sinh đã được Huynh Trưởng Nghĩa Sinh diễn giải như sau.

1. Triết lý Giáo dục: Giáo dục nhân bản – lấy con người làm gốc, lấy sự sống làm căn bản, lấy nhân vị làm cơ sở sáng tạo và phát triển đặc thù của mỗi cá nhân.





2. Trọng tâm Đào tạo: Phát triển lãnh đạo (Leadership Development) bao gồm 1) Kỹ năng Lãnh đạo (Leadership Skills); 2) Kỹ năng làm việc Nhóm (Teamwork Skills); 3) Kỹ năng vui Sống (Life-fulfilled Skills); và 4) Kỹ năng Sáng tạo (Creativity Skills).





3. Châm ngôn Giáo huấn: “Giáo dục là chìa khóa (mở cửa) thành công” là châm ngôn cho các chương trình giáo dục và đào tạo trong Tổ chức Nghĩa Sinh được diễn dịch từ Anh ngữ, “Education is the key to success.” Trong cuộc sống, mọi người đều cần chìa khóa – chìa khóa nhà, chìa khóa tủ, chìa khóa xe… Công tác giáo dục giúp mỗi người có được loại chìa khóa chúng ta cần trong cuộc sống.





4. Tiềm năng Kiến thức: Giáo dục và huấn luyện mang lại cho chúng ta kiến thức, kỹ năng, phẩm hạnh và tự tin. Đây là bốn chất lượng cần thiết cho đời sống nhân bản và nhân văn của mỗi người. Châm ngôn cho các tham dự viên Chương trình Giáo dục Nghĩa Sinh được diễn dịch từ Anh ngữ, “Knowledge, skills, manners, and self-confidence are powers.” Kiến thức, kỹ năng, phẩm hạnh và tự tin mà chúng ta có được từ giáo dục là quyền lực của con người để sinh sống, phát triển và trải nghiệm phước hạnh. Người ta có thể cưỡng chế đất đai, tiền của và sự tự do của một người, nhưng họ không thể nào lấy được kiến thức, kỹ năng, phẩm hạnh và tự tin của người đó – vì cá nhân nầy đã được đào tạo chuyên môn và được trang bị nội tâm chuẩn mực.





Lời cảm ơn của Huynh Trưởng Nghĩa Sinh và Đoàn CTXH Nghĩa Sinh





Huynh Trưởng Nghĩa Sinh và Đoàn CTXH Nghĩa Sinh trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sự hiện diện tham gia công tác thiện nghĩa của quý Trưởng và quý anh chị Nghĩa Sinh – đã hy sinh thời giờ, công sức và tài lực cho lý tưởng giúp ích tha nhân trong chuyến công tác từ thiện bác ái tháng 10/2021 tại Mái ấm Khuyết tật Thiên Thần và Mái ấm Cô nhi Chùa Hộ Pháp. Lời cảm ơn của Huynh Trưởng Nghĩa Sinh và của Đoàn được trân trong chuyển đến: NS Nguyễn Văn Thu, NS Lê Ngọc Can, NS Nguyễn Hồng Nhung, NS Nguyễn Thị Hiền, NS Nguyễn Viết Luận, NS Phạm Thu Loan, NS Xuân Lê, Trưởng Nguyễn Hồng Lam, Trưởng Nguyễn Trí Thức và Trưởng Nguyễn Văn Phẩm. Xin Thượng Đế chúc lành và thưởng công bội hậu cho quý anh chị Nghĩa Sinh và quý quyến.





Nguyễn Vũ Khánh Hoàng



