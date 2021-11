Trẻ Em Từ 5 Tuổi Trở Lên Bây Giờ Có Đủ Điều Kiện Để Chích Ngừa Vắc-xin COVID-19 Các Cách Giữ An Toàn cho Trẻ Trước Dịch Bệnh COVID-19

Trẻ em và thanh thiếu niên đang lây nhiễm và lan truyền COVID-19 với tốc độ ngày càng cao. Ngay cả khi con em của quý vị chưa bị nhiễm COVID-19, các em đều có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là với số lượng cư dân được chích ngừa còn thấp ở một số tiểu bang nhất định và thực tế là trẻ em chiếm một phần năm số ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn quốc.





Đặc biệt trong tình hình trẻ em và thanh thiếu niên sắp trở lại trường học, gặp gỡ bạn bè và thực hiện các hoạt động như chơi thể thao và học nhạc – điều này có nghĩa là các khả năng mà các em mang COVID-19 về nhà cho quý vị và những người lớn tuổi trong gia đình sẽ lớn hơn kể từ khi đại dịch này bắt đầu.





Nếu quý vị muốn bớt lo lắng khi con em mình ôm hôn ông bà hoặc đến thăm cô dì, sau đây là một số cách mà quý vị có thể làm để bảo vệ con em và cả gia đình mình.





Đưa Trẻ Đi Chích Ngừa Ngay Bây Giờ





Cách tốt nhất để bảo vệ con em quý vị khỏi bị nhiễm COVID-19 và tất cả các biến chứng tiềm ẩn - bao gồm lây lan bệnh cho những người thân yêu ở nhà - là hãy cho trẻ chích ngừa ngay khi các em hội đủ điều kiện. Vắc-xin COVID-19 là miễn phí, được cung cấp rộng rãi và có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do COVID-19. Giống như hầu hết các loại vắc-xin, có thể xảy ra một số tác dụng phụ nhỏ, ví dụ như đau cánh tay hoặc mệt mỏi nhẹ, nhưng các triệu chứng và tác động lâu dài do nhiễm COVID-19 còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cuối cùng, sẽ an toàn hơn nhiều cho trẻ em và thanh thiếu niên khi chích ngừa COVID-19 so với việc bản thân bị nhiễm bệnh, và chích ngừa vắc-xin sẽ làm giảm nguy cơ lây lan bệnh.





Thực Hành Phòng Ngừa





Nếu con em quý vị không hội đủ điều kiện được chích ngừa, quý vị vẫn có thể giữ cho trẻ an toàn không bị nhiễm COVID-19 bằng cách thực hành các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo như giãn cách khi ra ngoài khi có thể và tiếp tục đeo khẩu trang, đặc biệt là ở đám đông hoặc khi đi vào bên trong các toà nhà. Ngay cả những người đã chích ngừa cũng cần đeo khẩu trang trong đám đông và ở những nơi trong nhà công cộng. Hầu hết trẻ em có thể đeo khẩu trang một cách an toàn và hiệu quả, vì vậy điều quan trọng là phải nhắc nhở trẻ rằng điều đó sẽ giúp trẻ và những người khác được an toàn, và cũng xin quý vị hãy làm gương đeo khẩu trang.





Khuyến Khích Những Người Lớn Gần Gủi Với Trẻ Đi Chích Ngừa





Việc đảm bảo rằng những người dành thời gian xung quanh con em quý vị đã được chích ngừa sẽ giúp trẻ chưa được chích ngừa không bị nhiễm hoặc lây lan COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương khác. Trao đổi với những người lớn trong cuộc sống của trẻ, như ông bà, cha mẹ của bạn bè và các giáo viên, về việc chích ngừa để bảo vệ bản thân họ và con em quý vị.





Trẻ em và thanh thiếu niên cũng dễ bị nhiễm COVID-19 như người lớn, và trẻ có thể truyền virus cho những người khác có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn như người lớn tuổi trong gia đình quý vị. Đến nay đã có một lượng lớn trẻ em và thanh thiếu niên phải nhập viện do bị nhiễm COVID-19. Việc chích ngừa cho tất cả các trẻ em và thanh thiếu niên hội đủ điều kiện và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa đơn giản sẽ bảo vệ trẻ, gia đình quý vị và bạn bè, cũng như giúp chúng ta tiến thêm một bước gần hơn đến việc kiểm soát đại dịch này.