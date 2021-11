Biện Lý Hạt Manhattan Đã Triệu Tập Đại Bồi Thẩm Đoàn Mới Để Tiếp Tục Vụ Kiện Hình Sự Chống Lại Trump Gian Lận Thuế

Thống Đốc Dân Chủ New Jersey Phil Murphy đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, chiến thắng sít sao đối thủ Cộng Hòa Jack Ciattarelli, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Tư, 3 tháng 11 năm 2021, một ngày sau khi chấm dứt cuộc bầu cử đã chứng minh một tình huống cay đắng bất ngờ đối với vị thống đốc đương nhiệm, theo Reuters tường thuật hôm Thứ Tư. Murphy, 64 tuổi, là thống đốc Dân Chủ đầu tiên trong 40 năm tái đắc cử tại New Jersey, ngay dù các cử tri Dân Chủ ghi danh nhiều hơn 1 triệu so với cử tri Cộng Hòa tại tiểu bang miền Đông Bắc của Mỹ.