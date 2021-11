Bức tranh “Landscape with the Flight into Egypt,” của họa sĩ Pieter Bruegel the Elder, được vẽ vào năm 1563, khổ 37.1 × 55.6 cm (14.6 × 21.9 in), được làm chủ bởi Cardinal Granvelle. (nguồn: www.en.wikipedia.org)





Pieter Bruegel (cũng gọi là Brueghel hay Breughel) the Elder sinh vào khoảng từ năm 1525 tới 1530 và mất vào ngày 9 tháng 9 năm 1569 là nghệ sĩ nổi tiếng của hội họa Thời Phục Hưng Hòa Lan và Bỉ, họa sĩ và là thợ in, theo www.en.wikipedia.org . Ông được biết đến nhiều nhất với các bức tranh phong cảnh và nông dân. Ông là nhà tiên phong trong việc vẽ hai loại tranh này trong những bức tranh khổ lớn.





Ông là người có ảnh hưởng lớn đến hội họa Thời Đại Hoàng Kim Hòa Lan và hội họa sau này nói chung trong những chọn lựa sáng tạo của ông về chủ đề, như một trong những thế hệ đầu tiên của các nghệ sĩ trưởng thành khi các chủ đề tôn giáo không còn là chủ đề tự nhiên của hội họa. Ông cũng không vẽ chân dung, là cột trụ khác của nghệ thuật Hòa Lan. Sau đào tạo và kinh hành sang Ý, ông trở về vào năm 1555 để sống tại Antwerp, nơi ông chủ yếu làm việc như một người thiết kế cho một nhà xuất bản hàng đầu lúc đó. Cho đến cuối thập niên đó ông đã chuyển sang vẽ như nghề chính, và tất cả những họa phẩm nổi tiếng của ông đến từ thời gian kế tiếp hơn mười năm một chút trước khi ông qua đời, lúc mới vừa ở tuổi 40 và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.





Họa Sĩ và The Connoisseur, năm 1565, rất có thể là chân dung tự họa của Bruegel. (nguồn: www.en.wikipedia.org) Đôi khi ông được nói đến như là “Peasant Bruegel” [Nông Dân Bruegel], để phân biệt ông với nhiều họa sĩ sau này trong gia đình của ông, gồm người con trai của ông là Pieter Brueghel the Yourger (1564-1638). Từ năm 1559, ông đã bỏ chữ ‘h’ khỏi tên của ông và ký tên các bức tranh của ông là Bruegel. Các thân nhân của ông đã tiếp tục dùng tên “Brueghel” hay “Breughel.”

Bruegel đã điều chỉnh và làm cho tự nhiên hơn loại tranh phong cảnh thế giới, cho thấy những hình nhỏ hơn trong phong cảnh toàn tưởng tượng được nhìn từ tầm nhìn cao gồm những ngọn núi và những vùng đất thấp, nước, và các tòa nhà. Trở lại Antwerp từ Ý ông đã được trả hoa hồng trong thập niên 1550s bởi nhà xuất bản Hieronymus Cock để vẽ tranh cho một loạt các bản khắc, “Large Landscapes,” để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các hình phong cảnh.





Một số bức tranh ban đầu của ông, như bức “Landscape with the Flight into Egypt,” được vẽ vào năm 1563, là hoàn toàn nằm trong quy ước của họa sĩ Patinir, nhưng bức tranh “Landscape with the Fall of Icarus” đã có phong cảnh kiểu Patinir, mà trong đó nhân vật lớn nhất là nhân vật thuộc loại là người chỉ đứng ngoài chủ đề được nói đến và có thể không biết đến nó.