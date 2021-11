Phải Giữ An Toàn Cho Chính Mình và Gia Đình Mình

Hình từ trái sang: Agent Thảo Đoàn, Cảnh Sát Duke Nguyễn, Hiếu M. Sitton, Liên Phùng, Christina Lê, Thu Vân Angela, Kiều Mỹ Duyên tại văn phòng Ana Real Estate.







Về già tôi lạc quan hơn lúc còn trẻ, tôi thích viết chuyện vui, vui ngoài đời, niềm vui của người xung quanh mình, và vui trong trái tim của mình. Nhìn mọi người tôi thường nhìn tính tốt của người đó, và thích nghe những chuyện vui, lạc quan, yêu đời, nhìn cây cỏ cũng thế, tôi thích nhìn cây cảnh, cỏ xanh, nhìn hoa nở rực rỡ trong vườn, và mỗi lần nhìn những cành cây bị chặt trụi lá, tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng.





Tôi thích nghe tiếng trẻ thơ cười rộn rã, những người già hãnh diện kể về con cháu của mình học giỏi, thành công, hiếu thảo với ông bà cha mẹ và được nhiều người mến chuộng. Tôi thích một xã hội an toàn, ra khỏi nhà bình yên và về nhà bình yên, bình yên ngoài xã hội và bình yên trong tâm hồn.

Tôi thích học, già rồi, 2 thứ tóc trên đầu tôi vẫn thích học. Kiến thức vô giá, tiền không mua được sự hiểu biết của mình, học hết cả đời vẫn chưa thấy đủ, cho nên tôi thường mời những người giỏi về chuyên môn tuy ngành nghề khác nhau nhưng liên quan đến nghề địa ốc đến văn phòng của chúng tôi nói về những điều hữu ích bình thường trong đời sống hàng ngày, nhất là vấn đề an ninh cho cá nhân, cho gia đình của mọi người. Rất tiếc văn phòng của chúng tôi nhỏ xíu nên không thể mời đồng hương đến tham dự được, chỉ có nhân viên của văn phòng mà thôi.





Trưa Chúa nhật ngày 31/10/2021, chúng tôi mời Duke Nguyễn, chuyên viên điều tra tội phạm của văn phòng viện lý Los Angeles đến văn phòng của chúng tôi để nói về tình hình an ninh những ngày gần đây và chỉ dẫn chuyên viên của chúng tôi làm thế nào để giữ gìn sự an toàn cho mình, cho gia đình mình và thân chủ của mình đi mua nhà khi tội phạm càng ngày càng gia tăng.





Duke Nguyễn có nhiều năm trong nghề Cảnh Sát, là chuyên viên điều tra tội phạm, sinh ra trong gia đình bố là võ sĩ, mẹ là võ sĩ đã từng thượng đài và chiếm giải thưởng, là chiến sĩ Nhảy Dù. Thân phụ của Duke dạy con theo kiểu nhà binh với tinh thần võ sĩ đạo "thấy việc bất bình ra tay tương trợ". Tinh thần võ sĩ đạo là sống vì người, vì người trước, chứ không phải vì mình.





Cảnh sát Duke Nguyễn chỉ dẫn cách tự vệ







Duke Nguyễn bao giờ cũng đến đúng giờ. Lớp học không nhiều người nhưng tất cả những người hiện diện đều lắng nghe từng lời của Duke Nguyễn. Những chuyện Duke Nguyễn chia sẻ rất hữu ích cho người tham dự. Đầu tiên, Duke trình bày về tội phạm vừa mới xảy ra sáng nay mà mọi người đều biết vì báo Mỹ đăng rất nhanh, tivi, radio Mỹ cũng vừa loan tin. Tội phạm hình sự ở Long Beach tăng 137%. Khi nghe nói tội phạm hình sự gia tăng khắp nơi nhiều người lo sợ, hạn chế tối đa ra ngoài đường, nhưng đừng sợ, mình phải bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình tối đa, sống chết có số.

Duke Nguyễn chỉ dẫn cách tự vệ, như cây bút mình dùng hàng ngày hay chìa khóa cầm trên tay cũng là vũ khí tự vệ. Không nên đem nhiều thẻ tín dụng trong bóp, chỉ cần 1 thẻ đủ rồi, chụp hình lại số thẻ trong điện thoại cầm tay của mình. Phải quan sát bằng mắt xem có người đi theo mình vài ba đoạn đường trên đường về nhà, đừng mang bóp mắc tiền, đi chợ, ra phố, đậu xe phải đậu chỗ đèn sáng, nhất là phụ nữ phải giữ gìn thận trọng hơn đàn ông, thường phụ nữ là nạn nhân của kẻ trộm cướp nhiều hơn đàn ông, người già cũng nên thận trọng.





Cảnh sát Duke Nguyễn chỉ dẫn một số thế võ tự vệ đơn giản.

Tự vệ khi bị ôm từ phía sau.







Tự vệ tấn công vào vùng hông của đối thủ.





Duke Nguyễn đứng dậy và dạy một vài thế võ ngay tức khắc cho mọi người. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là như thế.





Một người nhiều kinh nghiệm trong ngành Cảnh Sát, điều tra tội phạm, bắt tội phạm và sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là võ sĩ thì những lời chỉ dẫn vô cùng hữu ích cho người nghe.





Khi làm Đại Bồi Thẩm Đoàn ở tòa thượng thẩm Orange County, tôi có cơ hội học được nhiều điều hữu ích với những chuyên viên điều tra về tội phạm. Nếu người có học, có kinh nghiệm, nghe người đối diện nói chuyện chừng 5-10 phút, mình có thể biết người nói sự thật bao nhiêu phần trăm? Mắt của tội phạm rình rập mình nhìn biết ngay, không phải cần nói chuyện hàng giờ mới biết người đó tốt hay xấu. Cho nên ông bà mình thường nói không cần để lại cho con cháu tài sản, nhà cửa, đất đai, tiền bạc mà hãy để lại kiến thức, để lại sự hiểu biết thì suốt đời con cháu của mình không sợ đói, không sợ bị bắt nạt, không sợ bị lường gạt, không sợ bị lừa tình, lừa tiền, v.v...





Tôi được may mắn làm ở tòa án, được quen nhiều chánh án rất tốt, học hỏi được nhiều điều hay ở các chánh án này. Luật sư cũng có nhiều người rất giỏi, có lương tâm nghề nghiệp cũng giúp nhiều người yếu thế, bị lường gạt, v.v...





Tội phạm ở Mỹ càng ngày càng tăng, tội phạm ở các tiểu bang chứ không riêng gì ở tiểu bang California, quý đồng hương nên thận trọng, nhất là phụ nữ khi đi siêu thị, hàng ăn, đổ xăng, v.v. Tuyệt đối đừng bao giờ đổ xăng ban đêm nhất là khi không còn ánh sáng mặt Trời vào mùa Đông, phụ nữ không đi một mình, đi với con nhỏ lại càng thận trọng hơn, tuyệt đối đừng đi một mình mang bóp đắc tiền, hàng hiệu, dễ bị kẻ gian để ý, không nên để tiền mặt nhiều trong túi, phải quan sát cẩn thận những người xung quanh.





Tôi còn nhớ Bộ Trưởng tư pháp của tiểu bang California trong buổi cơm trưa ở nhà hàng Grand Garden, ông nói với chúng tôi:





- Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Long Beach, lớn lên đi học luật ở miền Đông. Lúc còn nhỏ, nhà của ba mẹ tôi không cần đóng cửa, mà không có ai vào nhà ăn trộm, nhưng lớn lên là luật sư, là Bộ Trưởng tư pháp ở Sacramento, về thăm nhà thì thấy nhà của cha mẹ tôi làm cổng, cổng có ống khóa.

Bộ Trưởng tư pháp cho một thí dụ rất thực tế, nhưng không vui vì tội phạm càng ngày càng tăng. Đó là lời của luật sư, cựu Bộ Trưởng tư pháp của tiểu bang California, ông Dan Edward Lungren.





Bây giờ, một người trẻ Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong điều tra tội phạm đó là Cảnh Sát Duke Nguyễn nói về tội phạm chắc chắn người nghe phải tin. Tội phạm gia tăng điều đó có thật, cộng đồng chúng ta phải cẩn thận, nhất là nạn kỳ thị người Á Châu đã diễn ra khắp nơi trên nước Mỹ, cẩn thận về nạn trộm cắp, cướp giựt, bắn giết không chưa đủ mà phải cẩn thận về tai nạn xe hơi. Ngày nào chúng ta cũng nghe tai nạn xe cộ xảy ra ban ngày cũng như ban đêm. Nói như thế không phải tối ngày mình ở trong nhà, nhưng khi nào cần mới đi. Đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma, muốn không gặp ma thì phải cẩn thận.







Cảnh Sát Duke Nguyễn khuyên mọi người nên gắn camera báo trộm.





Duke Nguyễn cũng khuyên nhà nào cũng nên gắn hệ thống báo động và camera. Một thứ không đủ, phải gắn luôn cả hai. Khi nghe Duke nói, tôi nghĩ ngay đến bà hàng xóm của tôi. Một buổi tối âm u, bà đem cho tôi một hộp bóng đèn và bà đề nghị nên để đèn sáng các góc tường, trên tường, nếu không gắn được thì bà sẽ nhờ chồng bà gắn đèn cho nhà của tôi. Bà rất cẩn thận về an toàn cho nhà hàng xóm của bà, vì con của bà là luật sư làm cho văn phòng biện lý, còn bà thì làm cho Sở Cảnh Sát.





Nói tóm lại, sự an toàn của mình, của gia đình mình và hàng xóm của mình vô cùng quan trọng. May mắn thay cho những người ở vùng watchout thì tuyệt vời vì có xe Cảnh Sát do các người thiện nguyện gồm những người chữa lửa, Cảnh Sát, công chức hưu trí. Xe Cảnh Sát đi vòng vòng canh nhà cho cư dân, nhất là những nhà để trống khi chủ nhà đi du lịch thì có người chăm sóc nhà dùm, và những người hàng xóm trông nhà dùm cho nhau.

Ngoài việc chỉ dẫn về an toàn, cẩn thận về tội phạm, Duke Nguyễn còn chỉ dẫn về phòng ngừa động đất: phải dự trữ nước, lương thực khô, khi có động đất những việc cần phải làm là gì để bảo vệ sự an toàn cho mình và cho gia đình mình. Người có kinh nghiệm hướng dẫn bao giờ cũng để lại bài học hữu ích cho người nghe.









Mong tất cả đồng hương quan tâm đến vấn đề an toàn, bảo vệ sinh mạng của mình, gia đình mình và hàng xóm của mình. Đừng bao giờ tạo cơ hội cho tội phạm đến gần nhà mình và gia đình mình. Những lời khuyên của Cảnh Sát Duke Nguyễn rất hữu ích cho mọi người.





Orange County, 03/11/2021

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)