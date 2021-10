Facebook Đổi Tên Thành Meta Giữa Cuộc Khủng Hoảng Lớn Nhất Từ Khi Công Ty Được Thành Lập 17 Năm Trước

Hình được thấy trên màng ảnh của thiết bị tại Sausalito, California, Tổng Giám Đốc của Facebook là Mark Zuckerberg tuyên bố tên mới của họ, Meta, trong sự kiện chiếu qua mạng hôm Thứ Năm, 28 tháng 10 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com

OAKLAND, Calif. -- Công ty Facebook Inc. đang đổi tên thành Meta Platforms Inc., hay gọi tắt là Meta, để phản ảnh điều mà Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg nói là sự cam kết của họ để phát triển kỹ thuật mới bao quanh chính bạn được biết là “metaverse” [không gian thực tế ảo trong đó người dùng có thể tương tác với môi trường do máy điện toán tạo ra và những người sử dụng khác]. Nhưng hệ thống mạng xã hội thì vẫn còn được gọi là Facebook, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Năm, 28 tháng 10 năm 2021.

Những người nghi ngờ lập tức cáo buộc công ty hôm Thứ Năm đang cố thay đổi chủ đề từ Tài Liệu Facebook, kho tài liệu bị rò rỉ mà đã đẩy nó vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nó được lập ra trong phòng nội trú Đại Học Harvard của Zuckerberg 17 năm về trước. Các tài liệu mô tả Facebook đang đặt lợi nhuận lên trước việc loại bỏ thù hận, xung đột chính trị và thông tin sai lạc khắp thế giới.

Ứng dụng Facebook, nơi những người sử dụng đăng các cập nhật cá nhân và ghi tên thích, thì không thay đổi tên. Instagram, WhatsApp và Messenger cũng không đổi tên. Cấu trúc hợp tác của công ty cũng sẽ không thay đổi. Nhưng vào ngày 1 tháng 12, chứng khoán của công ty sẽ bắt đầu giao dịch dưới ký hiệu mới, MVRS.