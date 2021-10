Phóng Viên Không Biên Giới Đòi CSVN Trả Tự Do Ngay Lập Tức 5 Thành Viên Nhóm Báo Sạch Ngay Trước Khi Nhóm Này Bị Đem Ra Xử Tại Cần Thơ Hôm 26 Tháng 10

Bốn thành viên nhóm Báo Sạch tại Toà án Nhân dân huyện Thới Lai, Cần Thơ, hôm 26/10/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

CẦN THƠ, VN – Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới đã yêu cầu chính quyền CSVN trả tự do ngay lập tức 5 thành viên trong nhóm Báo Sạch trước khi nhóm này bị tòa án huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Việt Nam đem ra xử hôm 26 tháng 10 năm 2021 về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ xử này như sau.

Sáng 26/10, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đem năm nhà báo của nhóm Báo Sạch ra xét xử với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước".

Phiên tòa sơ thẩm bị tạm hoãn hôm 12/10 do có đơn yêu cầu của luật sư các bị cáo, trong phiên xử hôm nay nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng - một bị cáo trong vụ án có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo bài tường thuật của báo Tuổi trẻ, ông Trương Châu Hữu Danh khẳng định trước tòa rằng việc thực hiện 36 bài viết về thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới Thới Lai, Cần Thơ là do nhận thấy một hộ dân ở đây bị oan ức và hoàn toàn không nhận tiền bạc.

"Việc có nhiều bình luận xúc phạm cá nhân khác, lãnh đạo địa phương, bị cáo không quản lý nổi do lượng bình luận quá lớn. Bị cáo có xóa nhưng không hết. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến huyện Thới Lai" - ông Danh trình bày với Hội đồng xét xử được báo trong nước trích lời.

Tổ chức Phóng viên Không biên giới trước phiên tòa kêu gọi Nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thành viên của nhóm Báo Sạch, và kết luận Việt Nam là một trong những quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Theo CPJ, tính đến tháng 1/2021, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 15 nhà báo.