Nữ Tài Tử Kelly Marie Trần Sẽ Được Vinh Danh Tại Lễ Trao Giải Trực Tuyến (Online) Đầu Tiên Của Viet Film Fest 2021

Santa Ana, CA - Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) sẽ thực hiện lễ trao giải trực tuyến vào lúc 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 28 tháng 10. Khán giả muốn theo dõi chương trình phát giải, xin vào thăm trang nhà www.VietFilmFest.com hoặc Youtube Viet Film Fest Awards Ceremony 2021. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải của Viet Film Fest được thực hiện trực tuyến.

Năm nay, Viet Film Fest đặc biệt trao giải Inspiration Award cho nữ tài tử Kelly Marie Trần, diễn viên gốc Á Châu đầu tiên đóng vai chính trong phim Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017) và Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019) và lồng tiếng cho nhân vật nữ chiến binh Raya trong phim hoạt hoạ Raya and the Last Dragon (2021) của hãng phim Disney. Sinh ra trong một gia đình tị nạn gốc Việt, Kelly Marie Trần vượt qua rất nhiều trở ngại để có thể gặt hái được những thành tựu trong lãnh vực điện ảnh. Kelly Marie Trần còn bắt đầu bước vào lãnh vực sản xuất phim. Phim tài liệu Lily Topples the World (2021) do cô sản xuất đã dành giải thưởng phim tài liệu hay nhất tại South by Southwest (SXSW) Film Festival trong năm nay. Người duy nhất trước đây được nhận giải Inspiration Award là đạo diễn Trần Anh Hùng (Mùi Đu Đủ Xanh (1994) vào năm 2013.

Ban giám khảo của Viet Film Fest năm nay gồm có nữ tài tử Kiều Chinh, đạo diễn Charlie Nguyễn, và nhà sản xuất Naja Phạm Lockwood. Ban tổ chức Viet Film Fest sẽ trao các giải thưởng Best Feature (Phim Dài Hay Nhất), Best Short (Phim Ngắn Hay Nhất), Best Actress (Nữ Diễn Viên Xuất Sắc) và Best Actor (Nam Diễn Viên Xuất Sắc). Ngoài ra, giải Spotlight Award dành cho phim mang đề tài có ý nghĩa cũng sẽ được ban tổ chức công bố trong buổi lễ.

CÁC PHIM NGẮN ĐƯỢC ĐỀ CỬ:

•Malabar, đạo diễn: Maximilian Badier Rosenthal (Pháp)

•No Crying at the Dinner Table, đạo diễn: Carol Nguyễn (Canada)

•Raspberry, đạo diễn: Julian Đoàn (Hoa Kỳ)

•SummerWinterSummer , đạo diễn: Thy Trần (Hoa Kỳ)

•The Morning Passing on El Cajon Boulevard, đạo diễn: Quyên Nguyên-Lê (Hoa Kỳ)

NỮ DIỄN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ:

•Carina Hoàng trong phim Hold Up (Úc)

•Hồ Thu Anh trong phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa (Việt Nam)

•Hồng Đào trong phim Thưa Mẹ Con Đi (Việt Nam)

•Jacky Lai trong phim Good News (Canada)

•Ngân Chi trong phim Bố Già (Việt Nam)





NAM DIỄN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ:

•Bê Trần trong phim Trái Tim Quái Vật (Việt Nam)

•Hiệp Trần Nghĩa trong phim Malabar (Pháp)

•Ivan Mok trong phim Blue Suit (Hoa Kỳ)

•Paul Yen trong phim Recovery (Hoa Kỳ)

•Trấn Thành trong phim Bố Già (Hoa Kỳ)





CÁC PHIM DÀI ĐƯỢC ĐỀ CỬ:

•Be Water, đạo diễn: Bảo Nguyễn (Hoa Kỳ)

•Bố Già (Dad, I'm Sorry), đạo diễn: Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng (Vệt Nam)

•Mắt Biếc (Dreamy Eyes), đạo diễn: Victor Vũ (Việt Nam)

•The Nodey Process, đạo diễn: Maël Le-Hurand và Vincent Nguyen (Pháp)

•Thưa Mẹ Con Đi (Goodbye Mother), đạo diễn: Trịnh Đình Lê Minh (Việt Nam)

Viet Film Fest sẽ bế mạc với phim hoạt hoạ Raya and the Last Dragon (Raya và Con Rồng Cuối Cùng) vào lúc 5 giờ chiều, ngày 30 tháng 10, tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Tham dự suất chiếu này hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết về lịch trình chiếu phim, xin vào thăm trang nhà www.VietFilmFest.com.





Nữ tài tử Kelly Marie Trần (hình do Walt Disney Animation Studios cung cấp)











Nữ tài tử Kelly Marie Trần trong chiếc áo dài do nhà thiết kế Thái Nguyễn thực hiện (hình do Walt Disney Animation Studios cung cấp)

Poster phim Raya and the Last Dragon của Viet Film Fest

SƠ LƯỢC VỀ VIET FILM FEST

Viet Film Fest do Hội Văn Học & Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thành lập năm 2003, trở thành chương trình lớn nhất của tổ chức này. Là Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế duy nhất trên thế giới, Viet Film Fest giới thiệu những tác phẩm sáng tạo xuất sắc về con người và văn hoá Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ của điện ảnh, Viet Film Fest hội tụ nhiều góc nhìn đa dạng. Những bộ phim đoạt giải của Viet Film Fest đã được chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hơn một thập kỷ qua, Đại Hội Điện Ảnh đã thu hút nhiều sự chú ý vì những bộ phim ngắn và phim dài được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Ở ngay trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh, Viet Film Fest là nơi tạo cơ hội giao lưu với các nhà sản xuất, tài tử và đạo diễn như Trần Anh Hùng (Mùi đu đủ xanh), Tony Bùi (Ba Mùa), Hàm Trần (Vượt Sóng), Victor Vũ (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh), Lê Văn Kiệt (Hai Phượng), và Charlie Nguyễn (Dòng Máu Anh Hùng).





VIET FILM FEST 2021

15-30 tháng 10 năm 2021

Lịch trình và vé chương trình: https://vietfilmfest2021. eventive.org/welcome

SƠ LƯỢC VỀ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT MỸ

Được thành lập vào năm 1991, Hội Văn Học & Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức bất vụ lợi, nhằm mục đích kết nối và làm phong phú hóa các cộng đồng thông qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Tìm hiểu thêm tại vaala.org hoặc theo dõi tin tức của chúng tôi trên mạng xã hội tại @vaalacommunity trên Facebook, Instagram, Twitter và YouTube.

