Nhóm Cố Vấn Của CDC Đã Ủng Hộ Việc Chích Liều Tăng Cường Với Thuốc Moderna và J&J Cũng Như Cho Chích Khác Thuốc

Thành Phố Garden Grove, hợp tác với Be Well OC, thông báo ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, được gọi là ‘Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team', để đánh giá, kiểm tra và giúp ổn định cho cư dân nếu trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích và cũng như trong tình trạng vô gia cư.