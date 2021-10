Thành Phố Garden Grove Đồng Hành Cùng Chương Trình Be Well Oc Cung Cấp Hỗ Trợ Sức Khỏe Trong Cộng Đồng

Thành Phố Garden Grove, hợp tác với Be Well OC, thông báo ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, được gọi là ‘Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team', để đánh giá, kiểm tra và giúp ổn định cho cư dân nếu trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần, sử dụng chất kích thích và cũng như trong tình trạng vô gia cư.



Thị trưởng Steve Jones chia sẻ, “Hàng năm, có khoảng 14,500 cuộc gọi tại Garden Grove liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác mới này với Be Well OC sẽ là một bước tiến tuyệt vời trong việc giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất kích thích và tình trạng vô gia cư, đồng thời giúp các cảnh sát Garden Grove không phải tập trung vào việc giải quyết các cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến vấn đề tâm thần và nghiện thuốc.”





Nhóm ứng phó di động (mobile response team), gồm có hai cố vấn (counselor), những người có kinh nghiệm với một cộng đồng đa văn như Garden Grove, có những kỹ năng để giải quyết hiệu quả tình trạng quản lý cảm xúc và kết nối với xã hội của cư dân. Mọi người có thể dễ dàng nhận ra nhóm di chuyển trên một chiếc xe van màu xanh dương được trang bị đầy đủ dụng cụ, sẽ xử lý nhiều cuộc gọi không khẩn cấp và không liên quan đến cấp cứu y tế, đồng thời cung cấp tư vấn, thông tin, giới thiệu, cung cấp dịch vụ đưa đón thích hợp nếu cần thiết, cũng như theo dõi quản lý theo từng trường hợp (case management).





Nhóm ‘Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team’ làm việc bảy ngày một tuần, từ 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối. Cư dân Garden Grove, bất kể điều kiện tài chính hay bảo hiểm y tế, có thể gọi đường dây không khẩn cấp của Sở Cảnh sát Garden Grove theo số (714) 741-5704 hoặc 9-1-1, và nhân viên điều phối sẽ sắp xếp cuộc gọi. Nhóm ‘Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team’ được chuẩn bị để hỗ trợ nhiều tình huống không khẩn cấp và không liên quan đến điều trị y tế bao gồm: sức khỏe tâm thần, chấn thương tâm lý, ý định tự tử, trợ giúp công cộng, các vấn đề tranh chấp gia đình và bạo lực, lạm dụng và nghiện rượu, ma túy, những chương trình phúc lợi chính phủ, thông báo tử vong, và tình trạng vô gia cư, với sự hợp tác của Đội Tài nguyên Đặc biệt của Sở Cảnh sát Garden Grove (Special Resources Team).





Giám sát viên Andrew Đỗ, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam cho biết, "Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team' là một bước tiến trong việc xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và là một đóng góp thiết thực cho cộng đồng chúng ta. Nhóm sẽ làm việc cùng với các chương trình hiện có của Quận Cam, chẳng hạn như 'Crisis Assessment Team' va 'Psychiatric Emergency and Response Team' để mở rộng phạm vi dịch vụ sức khỏe tâm thần mà chúng tôi cung cấp cho cộng đồng. Tôi vô cùng vinh dự đồng hành cùng chương trình để giúp Quận Cam cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng cho những người cần giúp đỡ và mong được tiếp tục công việc này.”





Để biết thêm thông tin chương trình ‘Be Well OC in Garden Grove Mobile Response Team' những tin tức từ đài Garden Grove TV3, xin xem tại ggcity.org/be-well.