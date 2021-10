Phim Điện Ảnh Cổ Trang “KIỀU” Chính Thức Tham Gia Liên Hoan Phim Newport Beach Và Công Chiếu Tại Mỹ

Poster Phim Cổ Trang Kiều.

Phim điện ảnh cổ trang “KIỀU”, lấy cảm hứng từ kiệt tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, do Tincom Media sản xuất nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của tác giả, sẽ có buổi công chiếu chính thức tại Mỹ với tư cách là bộ phim Việt Nam tiêu điểm (Vietnamese Spotlight Film) được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Newport Beach (Newport Beach Film Festival) năm nay.





Huntington Beach, California (ngày 18 tháng 10, năm 2021) – Newport Beach Film Festival là liên hoan phim phát triển nhanh nhất tại Bờ Tây nước Mỹ, có sự tham gia của hơn 50 quốc gia với nhiều thể loại phim được chọn lọc. Phim điện ảnh cổ trang “KIỀU” là bộ phim thứ 2 của Việt Nam góp mặt trong khuôn khổ bộ phim Việt Nam tiêu điểm của Liên hoan phim Newport Beach kể từ 22 năm qua.





Lấy cảm hứng từ một trích đoạn được chọn lọc trong “Truyện Kiều” gồm 3.254 câu thơ lục bát, phim điện ảnh cổ trang “KIỀU” đưa khán giả vào một hành trình đầy cảm xúc với nhiều năm lưu lạc của nàng Kiều, người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng buộc phải bán mình chuộc cha và bị lừa vào chốn lầu xanh, cũng như câu chuyện tình tay ba đầy trái ngang của 3 nhân vật chính: Thuý Kiều - Thúc Sinh - Hoạn Thư. Trong phim, mối quan hệ của họ đều được đẩy đến tột cùng của yêu thương và đau khổ. Tất cả sự lựa chọn tình huống, chi tiết, nhân vật, các hư cấu trong phim đều hướng đến thông điệp chính: khát khao yêu thương, khát vọng tự do và giải phóng con người.









Là người ấp ủ và hiện thực hóa phim "KIỀU" trên màn ảnh rộng, Giám đốc sản xuất kiêm Đạo diễn Mai Thu Huyền bày tỏ cảm xúc: "Là một nữ đạo diễn nên có lẽ tôi có nhiều sự đồng cảm với các nhân vật nữ trong Truyện Kiều: Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Chính vì vậy thông qua bộ phim này, tôi cũng muốn phản ánh phần nào thân phận của những người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Trong phim bất cứ một vai diễn nào cũng chứa đựng những tầng ý nghĩa khác nhau về số phận và góc khuất tâm lí, nỗi đau của người này lại giằng xé lên người kia. Tôi rất vui khi phim Kiều được Ban tổ chức Liên hoan phim Newport Beach lựa chọn, đây sẽ là cơ hội rất tốt để quảng bá văn hoá, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua tác phẩm điện ảnh".

Anh Thiên A. Phạm - Giám đốc 3388 Films, đơn vị phát hành phim “KIỀU” tại Bắc Mỹ chia sẻ: “Truyện Kiều của Nguyễn Du là một kiệt tác văn học mà tôi đã đọc từ khi còn nhỏ ở Việt Nam. Tôi vô cùng tự hào khi được mang bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam đến Hoa Kỳ và lan tỏa nó đến nhiều khán giả trên thế giới. Truyện Kiều đã và đang tiếp tục là nguồn cảm hứng đáng chú ý cho nhiều nỗ lực nghệ thuật, và phim điện ảnh cổ trang KIỀU là một tác phẩm tâm lý hiện đại, chỉn chu với nhiều bối cảnh đẹp, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả quốc tế”.





Phim điện ảnh cổ trang “KIỀU” sẽ được công chiếu lần đầu tiên tại Mỹ vào lúc 20h00 ngày 27/10/2021 tại cụm rạp LOT Fashion Island, Newport Beach, California với tư cách là bộ phim tiêu điểm của Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim Newport Beach. Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Mai Thu Huyền và nam diễn viên chính Lê Anh Huy (vai Thúc Sinh) sẽ xuất hiện trên thảm đỏ trước buổi chiếu, đồng thời tham gia giao lưu hỏi đáp với khán giả ngay sau buổi chiếu.





Phim điện ảnh cổ trang “KIỀU” khởi chiếu lần đầu tại Việt Nam vào ngày 09.04.2021. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nhiều thế hệ của điện ảnh Việt như: NSND Lê Khanh, NSƯT Thanh Hiền, ca sĩ Phương Thanh, Hiếu Hiền, Long Đẹp Trai, Cao Thái Hà, Lê Thu An, cùng hai gương mặt mới đảm nhiệm vai chính là Lê Anh Huy và Trình Mỹ Duyên. Không chỉ sở hữu một dàn diễn viên có ngoại hình đẹp sáng giá, bộ phim còn có nhiều cảnh quay đẹp với bối cảnh trải dài ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ngoài ra, bộ phim dự kiến sẽ được chiếu trực tuyến trên ứng dụng Amazon bắt đầu ngày 29 tháng 10, 2021.





Để biết thông tin về phim “KIỀU”, hãy truy cập: www.KieuMovie.com

Về 3388 Films:

3388 Films là công ty sản xuất và phát hành với uy tín được khẳng định tại hơn 20 thị trường & ngôn ngữ khác nhau, chuyên về nội dung phim và truyền thông châu Á và Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và quốc tế không có cơ quan đại diện và chưa được giúp đỡ. Sứ mệnh của chúng tôi là chủ đích tạo ra và kết nối các nội dung phim và phương tiện truyền thông với khán giả toàn cầu. Các dự án phát hành gần đây tại Hoa Kỳ bao gồm Bố Già (Dad, I’m Sorry), bộ phim Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt mốc $1 triệu đô tại phòng vé Hoa Kỳ, và Tấm Cám: Chuyện chưa kể, bộ phim giả tưởng hành động sử thi của đạo diễn Ngô Thanh Vân – người từng góp mặt trong Star Wars: The Last Jedi và Bright với Will Smith.