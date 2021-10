Người Gốc Á Biểu Tình Kêu Gọi 2 Dân Biểu Michelle Steel & Young Kim Chống Khoan Dầu Ngoài Khơi

Vào lúc 4:00 chiều ngày Thứ Ba 10/19/2021, một nhóm nhỏ cư dân gốc Á tại Quận Cam đã biểu tình trước văn phòng Đảng Cộng Hòa vùng Little Saigon (ngã tư Brookhurst – McFadden) để kêu gọi hai nữ dân biểu gốc Hàn Michelle Steel và Young Kim ủng hộ việc cấm khoan dầu ngoài khơi tại các vùng biển Quận Cam. DCCC & Asian Americans in Action là hai tổ chức phối hợp cuộc biểu tình này.

Vụ tràn khoảng 130,000 gallons dầu tại vùng biển Huntington Beach đang là đề tài nóng đối với cư dân Quận Cam nói chung và cư dân gốc Việt vùng Little Saigon nói riêng. Những ô nhiễm môi trường, tổn hại kinh tế do vụ tràn dầu gây ra là rất lớn. Nhiều nhà hoạt động môi trường, cư dân Quận Cam đã kêu gọi các nhà lập pháp hãy ra luật cấm vĩnh viễn hoạt động khoan dầu ngoài khơi các vùng biển Quận Cam. Tuy nhiên, cả hai nữ dân biểu liên bang đại diện các địa hạt 48 và 49 của Quận Cam là Michelle Steel và Young Kim đều giữ im lặng trước đòi hỏi này. Riêng bà Michelle vào tuần trước đã ra yêu cầu đòi cấm các con tàu chở hàng không được thả neo ngoài khơi trong khi chờ đợi cập cảng Long Beach và Los Angeles thay vì cấm khoan dầu ngoài khơi. Theo bà, thả neo tàu mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tràn dầu. Yêu cầu này bị một số chuyên gia trong ngành vận chuyển hàng hải phản bác, vì sẽ làm phức tạp, chậm thêm tình hình bốc dỡ hàng hóa tại hai cảng nêu trên, vốn là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tăng giá hàng trong những tuần qua. Một số người đã so sánh yêu cầu này của bà Michelle với yêu cầu của Đảng Cộng Hòa đòi giải quyết vấn đề những người tâm thần sau khi có một vụ nổ súng giết người xảy ra, thay vì đưa ra luật kiểm soát súng sát thương hàng loạt.

Jeannie Nguyễn (DCCC, là người gốc VIệt) và Patty (Asian Americans in Action, là người gốc Hàn) đã phát biểu trong cuộc biểu tình. Theo hai cô, sở dĩ 2 nữ dân biểu Michelle Steel & Young Kim không ủng hộ việc cấm khoan dầu ngoài khơi là vì cả hai đều được ủng hộ bởi những công ty khai thác dầu. Cả Jeannie và Patty đều cho rằng các cộng đồng cư dân gốc Á tại Quận Cam đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ tràn dầu, và đa số họ đều muốn cấm việc khai thác dầu ngoài khơi. Là các vị dân cử đại diện cư dân gốc Á trong khu vực, hai bà Micheel & Young nên đặt quyền lợi cư dân lên trên quyền lợi của các công ty tài trợ, lên tiếng ủng hộ việc cấm khai thác dầu ngoài khơi vùng biển Quận Cam. (DV)