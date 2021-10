Cuộc Chiến Chống Chích Ngừa Và Tin Sai Lạc Về Covid-19 Đã Khuấy Đục Đảng Cộng Hòa Tại New Hampshire

Hình chụp ngày 13 tháng 10 năm 2021 cho thấy Cảnh Sát Tiểu Bang New Hampshire đã kéo đi một khán giả, người làm gián đoạn tiến trình, trong cuộc họp của Hội Đồng Điều Hành New Hampshire tại Concord, New Hampshire. (nguồn: https://apnews.com