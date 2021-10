Kiều Chinh và Hồi Ký "Nghệ Sĩ Lưu Vong"

Sau hai buổi ra mắt sách tại tiểu bang Washington DC và Houston, Texas, nữ tài tử Kiều Chinh đã trở về Quận Cam, California để ra mắt sách tại đây vào ngày 10 tháng 10, 2021. Buổi ra mắt cuốn hồi ký "Kiều Chinh-Nghệ Sĩ Lưu Vong" được tổ chức tại nhà sách Tự Lực thành phố Little Saigon trong vòng 2 tiếng đồng hồ vào buổi trưa. Nét đẹp, tài năng và sự nghiệp thành công đã làm nhiều người biết đến và bà nổi danh như cồn.



Từ lúc chưa khai mạc đã có nhiều người hâm mộ đợi sẵn trước nhà sách để được gặp bà, mua sách và bày tỏ lòng yêu mến cùng bà. Kiều Chinh trong chiếc áo dài lụa màu vàng sang cả, ngồi ký sách cho độc giả luôn tay với nụ cười duyên dáng là một hình ảnh đẹp và đầy ấn tượng. Người mua sách xong đứng xếp hàng dài cho bà ký sách, và được chụp hình với bà. Đó là điều mà ai cũng mong ước. Các đài truyền hình quay và phát trực tiếp buổi ra mắt sách.



Nhà báo Đinh Quang Anh Thái điều khiển chương trình buổi RMS một cách linh hoạt và trôi chảy. Với sự thông minh nhạy bén và quảng giao rộng, ông nhận diện được nhiều nhân vật nổi tiếng hay có tên tuổi để giới thiệu cùng quan khách. Ông còn vui miệng kể những câu chuyện và kỷ niệm liên quan tới minh tinh Kiều Chinh rất thú vị. Tỷ như, chuyện thời xưa khoảng năm 1993 khi phim "The Joy Luck Club" vừa chiếu tại rạp. Khán giả VN đi xem phim này rất đông vì nghe tin có tài tử Kiều Chinh đóng. ĐQAThái ngày đó thuở hàn vi, còn nghèo, lái Taxi cùng Phạm Huấn, Mai Chửng và một số bạn bè văn nghệ cũng hành nghề này. Cuối buổi trình chiếu khán giả ra về bằng Taxi nên ĐQAThái và bè bạn trúng mối. Ai cũng mừng vui và cám ơn Kiều Chinh lia lịa vì bà mà họ được đắt hàng.



Một câu chuyện nữa làm quà liên quan tới Đại Sứ Bùi Diễm tại Mỹ như sau. Ông Bùi Diễm là người đã viết cuốn hồi ký nổi tiếng "Gọng kềm lịch sử" và thực hiện cuốn phim "Hồi chuông Thiên Mụ" (1957). Khi ấy Kiều Chinh được BD và tài tử Lê Quỳnh mời đóng vai ni cô Như Ngọc là vai chính trong phim. Vào một chiều tháng tư sau này, cụ BD tới thăm KC tại ngôi nhà cũ ở Studio City. Cụ bảo nhỏ với ĐQAT là "KC ngày trước xinh lắm đấy nhé, bây giờ vẫn còn xinh". ĐQAT bảo sao cụ không nói thẳng với chị ấy. Cụ trả lời "Muốn nói chứ, mà không dám!!!".



Nhà văn Nguyễn Đình Toàn chống gậy đến dự dù rất yếu thế mà được ngồi bên KC phải thốt lên "Anh ngồi bên cạnh em anh run lắm, run ... hết cả người" ĐQAT nói "May mà anh Toàn không bị bệnh tim, không thì ...".





Các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, hoạ sĩ, diễn viên, người mẫu, ca sĩ, đạo diễn, chính khách, v..v... thảy đều có mặt. Tất cả đều đứng xếp hàng mua sách và đợi bà ký tên tuần tự như nhau, không có 1 thứ tự ưu tiên cho một nhân vật nổi tiếng nào. Đó là 1 điểm son trong buổi RMS tôi ghi nhận được.





Thị Trưởng thành phố Westminster, Quận Cam cũng có mặt, ông phát biểu cảm tưởng khi được hỏi ông nghĩ gì về sự kiện ngày hôm nay.





- Hôm nay là ngày RMS hồi ký của Kiều Chinh tại nhà sách Tự Lực mà thời tiết lại rất đẹp và ấm áp. Bà là 1 tên tuổi khá quen thuộc với cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại. Bà đã có khá nhiều đóng góp trong nền điện ảnh tại VN và Hoa Kỳ. Tôi thật vui khi có đông đảo mọi người, nhân văn thi hữu và các đồng hương yêu mến bà đều hiện diện. Điều này cho thấy rằng sự đóng góp của nữ tài tử KC trong điện ảnh đã được cộng đồng ghi nhận.





Tôi thấy LS Nguyễn Quốc Lân, Uỷ Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, đang đứng xếp hàng đợi KC ký tên lên sách. Khi được hỏi cảm tưởng của ông về KC trong vai trò diễn viên của bà trong văn hoá nghệ thuật VN. Ông nói:





- Cô KC là 1 kho tàng về văn hoá nghệ thuật VN thời cận đại. Tôi có thể nói cô là 1 cây cổ thụ của kho tàng văn hóa đó. Cô cũng là 1 chứng nhân và tác nhân của lịch sử qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước VN từ thời 1954 cho tới nay. Do đó, hồi ký của cô sẽ là 1 văn kiện rất quan trọng. Không những cho nền văn hoá văn học nghệ thuật của đất nước mình mà còn cho những thế hệ trẻ sau này. Tôi đang chờ đợi tác phẩm này được viết bằng tiếng Anh, và nó cũng đang được thực hiện.





Thấy LS Lân đề cập tới tiếng Anh và giới trẻ, tôi chợt nhớ tới 1 lần trong cuộc trò chuyện với cô Kiều Chinh, cô có tiết lộ việc cô được đại học Cornell hợp tác trong một dự án. Cô là người cung cấp các thông tin lịch sử của nền điện ảnh VN trước 75 cho họ trong việc nghiên cứu lịch sử điện ảnh VNCH. Tôi hỏi ông thêm về vai trò của cô có giúp ích gì cho dòng văn học nghệ thuật Hoa Kỳ là dòng chính hay không? Ông trả lời:





- Cuộc đời của cô là 1 nhân chứng không những quan trọng cho người Việt chúng ta mà còn cả cho dòng chính là Hoa Kỳ. Cho nên những lời nói và chia sẻ của cô rất quan trọng tạo thêm uy tín và sự chấp nhận văn hoá VN đối với xã hội dòng chính Hoa Kỳ. Đó là 1 đóng góp lớn. Có nhiều văn hoá VN có được những điển tích, tối thiểu là nghệ thuật để tạo uy tín trong dòng chính Hoa Kỳ. Cá nhân tôi, tôi có nhiều dịp giới thiệu cô Chinh với cộng đồng Hoa Kỳ. Khi nói đến Kiều Chinh là 1 nhân vật trong phim "The Joy Luck Club", từ đó họ nhận diện ra đây là 1 nhân chứng VN trong dòng chính Hoa Kỳ. Chỉ 1 móc nối đó thôi cũng đủ quan trọng. Cô còn đóng góp nhiều hơn nữa cho người Việt chúng ta hiện nay và trong tương lai.





Trong hàng người mua sách, ngoài những người có tuổi tôi thấy cả những người trung niên. Tôi có hỏi 1 cô có từng xem phim cô KC đóng không? Cô bảo:





- Tôi nghe tiếng cô KC lâu rồi vì cô nổi tiếng. Tôi có xem phim của cô từ bên VN, nên tôi mua sách để tìm biết thêm về cuộc đời cô.





Nhìn chung quanh tôi thấy giới cầm bút khá đông, tôi liền xin 1 chị chia sẻ cảm nghĩ. Chị Lê Chiều Giang, 1 người vừa viết văn vừa làm thơ sẵn lòng:





- Tôi rất vui vì chị KC đã làm cho chúng ta kiêu hãnh vì là người VN mà tham dự vào điện ảnh quốc tế. Tôi đã được coi phim "The Joy Luck Club" là 1 phim giá trị và tôi rất thích chị. Ngoài ra khi xem chị đóng phim VN, nó gợi trong tôi những ký ức thời tuổi nhỏ. Cho đến bây giờ thì chị lại viết 1 quyển sách, đó 1 điều thú vị. Nếu không tôi sẽ không từ San Diego, lái xe từ sáng đến giờ để đến đây dự buổi RMS này.





Trịnh Thanh Thủy





Tiểu sử





Kiều Chinh (tên thật Nguyễn Thị Chinh (9/3/) sinh tại Hà Nội. Là nữ diễn viên nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và từng tham gia trong một số phim của Hollywood.





- Diễn viên trong: Hồi chuông Thiên Mụ (1957). A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), Người tình không chân dung (1971), M*A*S*H (1977) The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986), Hamburger Hill (1987), Gleaming the Cube (1988), Catfish in Black Bean Sauce (1999), What's Cooking (2000), Face (2002), Returning Lyly (2002). The Joy Luck Club(1993). Vượt sóng(2006) và một số các phim khác.





-Năm 1996, Viện Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Mỹ (Academy of Television Arts and Sciences) đã trao giải Emmy cho phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home của đạo diễn Patrick Perez / KTTV. Năm 2003, tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế (Vietnamese International Film Festival), Kiều Chinh được trao giải thưởng Thành tựu Suốt đời (Lifetime Achievement Award). Cũng trong năm 2003, tại Liên hoan phim Phụ nữ (Women's Film Festival) ở Torino, Ý, Kiều Chinh được trao giải Diễn xuất Đặc biệt (Special Acting Award).





-Ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, Kiều Chinh đã vinh dự nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời do Ban tổ chức Liên hoan phim Thế giới Châu Á (AWFF) trao tặng.





