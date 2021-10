California Trở Thành Tiểu Bang Đầu Tiên Trên Toàn Quốc Công Bố Yêu Cầu về Thuốc Chủng Ngừa COVID-19 Cho Các Trường Học

Thống Đốc California Gavin Newsom thông báo kế hoạch bổ sung vắc-xin COVID-19 vào danh sách tiêm chủng bắt buộc ở trường học.



Sau khi thực hiện các biện pháp tiêm chủng cho nhân viên và mang khẩu trang cho trường học đầu tiên trên toàn quốc, California trở thành tiểu bang đầu tiên công bố kế hoạch yêu cầu học sinh tiêm chủng - bổ sung vắc-xin COVID-19 vào danh sách các loại vắc-xin cần thiết cho trường học, chẳng hạn như vắc-xin phòng bệnh sởi, quai bị, và rubella

Học sinh sẽ được yêu cầu tiêm chủng cho việc học trực tiếp bắt đầu từ học kỳ sau, khi FDA phê duyệt đầy đủ vắc-xin cho các cấp lớp tương ứng với các lứa tuổi (7-12 và K-6).

SAN FRANCISCO – Tại một trường học ở San Francisco, Thống đốc Newsom đã công bố kế hoạch bổ sung vắc-xin COVID-19 vào danh sách các loại vắc-xin bắt buộc phải có để đi học trực tiếp, khi vắc-xin này nhận được sự chấp thuận đầy đủ của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, đây cũng là điều giúp California trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc công bố một biện pháp như vậy. Sau các biện pháp tiêm chủng cho nhân viên và đeo khẩu trang đầu tiên trong trường học, Thống đốc Newsom thông báo rằng vắc-xin COVID-19 sẽ được yêu cầu phải có để đi học trực tiếp — giống như vắc-xin cho bệnh sởi, quai bị, rubella, và hơn thế nữa.

“Tiểu bang đã yêu cầu học sinh phải được chủng ngừa vi-rút gây bệnh sởi, quai bị, và rubella - không có lý do gì chúng tôi không làm như vậy đối với COVID-19. Biện pháp của ngày hôm nay, cũng giống như các yêu cầu tiêm chủng cho nhân viên và đeo khẩu trang trong trường học đầu tiên của chúng tôi, là bảo vệ trẻ em và nhân viên trường học của chúng ta và giữ họ trong lớp học,” Thống đốc Newsom cho biết. “Vắc-xin hoạt động hiệu quả. Đó là lý do tại sao California dẫn đầu cả nước trong việc ngăn chặn việc đóng cửa trường học và có tỷ lệ trường hợp nhiễm bệnh thấp nhất. Chúng tôi khuyến khích các bang khác làm theo hướng dẫn của chúng tôi để giữ an toàn cho con em chúng ta và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

Nhờ các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ của tiểu bang, California tiếp tục duy trì tỷ lệ ca bệnh thấp nhất trong cả nước và là một trong hai tiểu bang duy nhất thoát khỏi danh sách lây truyền COVID 'cao' của CDC . Thông tin thêm về thông báo có thể được tìm thấy ở đây .

Phần lớn các học khu đã báo cáo rằng hơn 95% học sinh đã trở lại học trực tiếp trong năm học này, đây là điều có thể thấy trên Bảng Điều Khiển Trực Tiếp & Hỗ Trợ Học Sinh của tiểu bang. Nhờ các nguồn lực chưa từng có và các biện pháp y tế công cộng ( các biện pháp được chứng minh là có hiệu quả cao ), California đang dẫn đầu xu hướng quốc gia trong sự ngăn chặn việc đóng cửa trường học và giữ trẻ em trong lớp học, chỉ chiếm 14 trong số hơn 2.000 trường hợp đóng cửa trên toàn quốc, tương đương 0,7% - mặc dù thực tế là California ước tính giáo dục khoảng 12% học sinh trường công lập trên toàn quốc. Nếu tỷ lệ của California phù hợp với xu hướng quốc gia, tiểu bang sẽ có tới 240 trường học phải đóng cửa.

Để bảo vệ học sinh và nhân viên hơn nữa, cũng như tiếp tục hỗ trợ việc trở lại giảng dạy trực tiếp một cách an toàn cho tất cả học sinh, Thống đốc đã chỉ đạo Bộ Y Tế Công Cộng California (CDPH) tuân theo các quy trình do Cơ Quan Lập Pháp thiết lập để bổ sung vắc-xin COVID-19 cùng với các loại vắc-xin khác cần thiết để được đi học trực tiếp — chẳng hạn như bệnh sởi, quai bị, và rubella — theo Bộ Luật Sức Khoẻ và An Toàn. Các yêu cầu về vắc-xin COVID-19 sẽ được bổ sung dần theo từng cấp lớp, điều này cũng sẽ thúc đẩy quá trình thực hiện suôn sẻ hơn.

Sau khi được FDA chấp thuận đầy đủ về các nhóm tuổi tương ứng với các cấp lớp, CDPH sẽ xem xét các đề nghị của Ủy Ban Tư Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ và Học Viện Bác Sĩ Gia Đình Hoa Kỳ trước khi thực hiện theo yêu cầu. Theo quy chế hiện có, sự chấp thuận đầy đủ của lứa tuổi từ 12+ tương ứng với lớp 7-12 và sự chấp thuận đầy đủ cho lứa tuổi 5-11 tương ứng với lớp K-6. Học sinh dưới tuổi được chấp thuận đầy đủ, nhưng trong phạm vi các lớp, sẽ được yêu cầu tiêm chủng sau khi đủ tuổi chấp thuận (với một khoảng thời gian hợp lý để tiêm cả hai liều), phù hợp với các quy trình hiện có đối với các loại vắc-xin khác . Yêu cầu sẽ có hiệu lực vào đầu học kỳ sau khi được chấp thuận đầy đủ cho các cấp lớp đó, được xác định là ngày 1 tháng 1 hoặc ngày 1 tháng 7, tùy điều kiện nào đến trước. Dựa trên thông tin hiện tại, yêu cầu này dự kiến ​​sẽ áp dụng cho các lớp 7-12 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, các khu vực pháp lý y tế địa phương và cơ quan giáo dục địa phương được khuyến khích thực hiện các yêu cầu trước yêu cầu trên toàn tiểu bang dựa trên hoàn cảnh khu vực của họ.