Chùa Hoa Nghiêm Mời Dự Lễ Tưởng Niệm Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Nghe Thuyết Trình Đề Tài 'Niềm Tin, Cầu Nguyện và Pháp Tu Quán Âm'

San Manuel Band of Mission Indians (“San Manuel” hoặc “Bộ lạc”) và San Manuel Entertainment Authority (“SMEA”) thông báo San Manuel Casino chính thức trở thành Yaamava' Resort & Casino at San Manuel, một cột mốc quan trọng giới thiệu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực trò chơi và khách sạn ở Miền Nam California. SMEA sẽ tiếp tục đóng vai trò là chủ sở hữu sòng bài và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất. Bộ lạc với sự thay đổi tên có thể theo đuổi các cơ hội phát triển mới và phục vụ cộng đồng dưới sự quản lý của doanh nghiệp San Manuel Band of Mission Indians.