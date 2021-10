(Westminster, CA) – Khu vực an vị Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị tại Công Viên Lịch Sử San Jose đã được đào móng để chuẩn bị khởi công xây cất nền tảng cho Tượng Đài hôm thứ ba, 12 tháng 10. Trước đó, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Bảo Tàng Viện Việt Nam đã tổ chức một buổi lễ động thổ và cúng thổ địa trong một nghi lễ đơn sơ tại địa điểm an vị Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị bên cạnh Bảo Tàng Viện Việt Nam vào ngày thứ tư, 6 tháng 10 vừa qua. Xin xem phóng sự

Buổi Lễ Động Thổ trên Nghê Lữ Channel https://youtu.be/K2RqfgEZECA













Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy, 13 tháng 11, lúc 11 giờ sáng tại Công Viên Lịch Sử San Jose, 635 Phelan Ave., San Jose, Calif. 95112. Ban Tổ Chức sẽ có xe đưa quan khách từ bãi đậu xe vào địa điểm hành lễ.





Ban Tổ Chức rất vui mừng đón nhận Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Calif. tham dự vào Ban Tổ Chức buổi lễ. Để vận động đồng hương hỗ trợ Tượng Đài, nhóm thân hữu các hội đoàn Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali sẽ tổ chức buổi Chiều “Hát Cho Những Người Nằm Xuống” tại Coffee Lovers, 1855 Aborn Road, San Jose, CA 95121 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng 10, để vinh danh hơn 10 ngàn chiến sĩ VNCH thuộc các quân binh chủng đã hy sinh trong trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH đã nghĩ đến các đồng đội để hỗ trợ cho một nỗ lực nhằm vinh danh tinh thần chiến đấu của QLVNCH trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Hội Sinh Viên Việt Nam tại San Jose State University và các học sinh trung học tại San Jose cũng tham gia tổ chức buổi lễ. Sự tham gia của các bạn trẻ trong buổi lễ sẽ thể hiện một sự liên hết rất quan trọng trong mục đích giới thiệu tượng đài đến nhiều thế hệ và thành phần trong cộng đồng Việt Nam.









Giám Sát Viên Quận Santa Clara Otto Lee cũng vừa gởi một văn thư đến UBXDTD để chúc mừng sự thành công của Lễ Giới Thiệu Tượng Đài tại Trường Trung Học La Quinta vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Văn thư có đoạn viết “Buổi Lễ Giới Thiệu [Tượng Đài] đã nâng cao quyết tâm của tôi để thấy Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị được được xây dựng tại Quận Santa Clara. Tôi đã chứng kiến nhiều thành viên của cộng đồng đến với nhau để hỗ trợ một biểu tượng của sự hy sinh như là một nhắc nhở rằng sự hồi sinh và sức mạnh của cộng đồng Việt Nam vẫn còn nguyên.” Đích thân GSV Otto Lee đã cùng với một phái đoàn đông đảo đồng hương từ San Jose đã đến Quận Cam để tham dự Lễ Giới Thiệu Tượng Đài tại Trường Trung Học La Quinta.









Trong thiết kế ở dưới chân TD có câu từ trong bài hát nổi tiếng Cờ Bay – Cờ Bay “Từ đổ nát chúng ta xây dựng lại – From the ruins, we rebuild” như một lời nhắn nhũ với bao nhiêu thế hệ hiện nay và tương lai là từ những đổ nát và mất mát trên quê hương chúng ta sẽ trở trở lại trong vinh quang, cũng như Cổ Thành Quảng Trị đã mất trong sự tàn bạo của bao nhiêu sư đoàn thiện chiến của CSVN, nhưng đã được tái chiếm trong vinh quang bởi các chiến sĩ oai hùng của QLVNCH gần 50 năm trước đây.









UBXDTD xin mời toàn thể đồng hương từ khắp mọi nơi, đặc biệt là các hội đoàn cựu quân nhân, đến tham dự buổi Lễ Khánh Thành để thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng trong một quyết tâm để xây dựng một biểu tượng quan trọng cho cộng đồng tỵ nạn CSVN. Quí vị ân nhân, đại diện các đoàn thể hay hội đoàn cựu quân nhân có thể ghi danh tham dự Lễ Khánh Thành tại https://bit.ly/rsvp-grand-opening-2021 trên trang nhà của Ủy Ban hay email info@quangtrimonument.com .









UBXDTD sẽ tổ chức một chuyến xe bus thuê bao từ Miền Nam California để đến San Jose tham dự buổi lễ Khánh Thành và trở về cùng một ngày. Sự tham dự của phái đoàn đồng hương từ miền Nam California sẽ là một nghĩa cử cao đẹp để cám ơn đồng hương từ Miền Bắc California đã đồng ý tiếp nhận và bảo quản tượng đài khi được an vị tại đây. Đồng hương nào từ Miền Nam California muốn đi cùng xe bus, xin liên lạc về số điện thoại của UB ở số (714) 512-5630.





Ban Tổ Chức Lễ Khánh Thành Tượng Đài xin kêu gọi các đồng hương, tổ chức và mạnh thường quân tham gia vào ban tổ chức để buổi lễ được thêm phần long trọng và có ý nghĩa. Mọi đóng góp hay góp ý xin liên lạc về anh Huỳnh Lương Thiện (415) 720-5247.