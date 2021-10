Cựu Dân Biểu Harley Rouda & Phu Nhân Chúc Mừng Nữ Nghệ Sĩ Kiều Chinh Trong Ngày Ra Mắt Hồi Ký

Trong ngày ra mắt cuốn hồi ký Kiều Chinh- Nghệ Sĩ Lưu Vong được tổ chức tại nhà sách Tự Lực vào trưa Chủ Nhật 10/10/2021, hầu hết những người tham dự đều là người Việt. Cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda và phu nhân Kaira Rouda có lẽ là hai người “không phải đồng hương” duy nhất đã có mặt để chúc mừng nữ nghệ sĩ Kiều Chinh trong buổi ra mắt sách hôm ấy.

Thực ra ông Harley Rouda không phải là người xa lạ với những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng gốc Việt vùng Little Saigon Quận Cam. Khi còn là Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 48 (bao gồm khu vực LittleSaigon), ông Rouda luôn trân trọng những cá nhân góp phần vào sứ mệnh bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông đã từng vinh danh những nhà văn hóa của cộng đồng gốc Việt như nhà văn Nhã Ca, nhạc sĩ Trúc Hồ, bác sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương (chương trình Ước Mơ Việt)… Vào năm ngoái, ông Rouda cũng đã từng đến nhà sách Tự Lực để vinh danh nỗ lực gìn giữ nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bà Kaira Rouda là một nhà văn có tên tuổi của Hoa Kỳ. Bà đã từng là tác giả có sách bán chạy nhất của USA Today, Amazon Charts… Các tác phẩm của bà đã được dịch ra 10 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Vào năm ngoái, bà đã cùng ông Harley Rouda đến tòa soạn Việt Báo để vinh danh nhà văn Nhã Ca. Cũng trong dịp này, bà Kaira Rouda đã được nhà văn Nhã Ca tặng tác phẩm Giải Khăn Sô Cho Huế bản tiếng Anh (Mourning Headband of Hue), và tặng lại cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình.

Biết rằng nữ nghệ sĩ Kiều Chinh là một cây đại thụ của nền điện ảnh Việt Nam trước 1975 và sau này tại Hoa Kỳ, ông bà Harley & Kaira đã đến buổi ra mắt sách hồi ký để chúc mừng. Ông bà Rouda cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ nữ nghệ sĩ Kiều Chinh không chỉ vì sự nghiệp điện ảnh kéo dài sáu thập kỷ, mà cả những công tác nhân đạo mà bà đã từng tham gia, trong đó có vai trò Chủ Tịch của Quĩ Trẻ Em Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ Kiều Chinh đã dành thời giờ để giới thiệu với ông bà Rouda về cuốn hồi ký của mình, về một số nhân vật quan trọng có mặt trong cuốn hồi ký. Được biết cuốn hồi ký Kiều Chinh- Nghệ Sĩ Lưu Vong phiên bản Anh ngữ sẽ được xuất bản trong khoảng cuối năm nay, ông bà Rouda hy vọng sẽ được gặp lại Kiều Chinh một lần nữa trong ngày ra mắt sách, để được ký tặng cuốn hồi ký bằng tiếng Anh.

Bà Kaira Rouda cũng đã gởi tặng nữ nghệ sĩ Kiều Chinh cuốn sách best seller mới nhất của mình – Best Day Ever. Bà cho biết rất hân hạnh đã được gặp gỡ nhân vật huyền thoại của nền điện ảnh Việt Nam. Bà cũng bày tỏ ấn tượng của mình về nhà sách Tự Lực, nhà sách tiếng Việt đã góp phần gìn giữ nền văn học Việt Nam tại hải ngoại trong bốn thập kỷ qua. (VB)