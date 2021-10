Hội Dòng Mến Thánh Giá LA Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ Lambert

Garden Grove (Thanh Huy)-- Sau khi mua được cơ sở nhà thờ Tin Lành ở số 12211 Magnolia St, Garden Grove rộng 3.2 mẫu Anh và đổi tên thành Trung Tâm Mục Vụ Lambert. Vào ngày Thứ Bảy 9 tháng 10 năm 2021 đã được Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục giáo phận Orange cùng hai Giám Mục Phụ Tá Thomas Nguyễn Thái Thành và Tim Freyer đến làm phép Trung Tâm Mục Vụ để Hội Dòng bắt đầu sinh hoạt.





Đến tham dự, ngoài ba vị Giám Mục còn có LM Tổng Đại Diện Giáo Phận, một số linh mục chính xứ và Quản Nhiệm như các LM Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tuyên, Chu Vinh Quang, Michael Khổng, Nguyễn Trung Tuấn và nhiều Linh mục Mỹ và Mễ ; Ngoài ra, có ông Vũ Viết Quyền (Chủ Tịch và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo VN); các ông Đặng Đắc Thắng (Chủ Tịch CĐ. Saint Barbara), ông Kevin Kiệt Trần (Chủ Tịch CĐ.Saint Columban), ông Trần Tuấn (cựu Chủ Tịch CĐ.Westminster) cùng nhiều vị ân nhân, thiện nguyện viên và đông đảo các cơ quan truyền thông.





Vào lúc 11 giờ 30 sáng, các vị Giám Mục, Linh Mục và mọi người tập trung tại hội trường để chúc mừng sinh nhật thứ 70 và 40 năm linh mục của Đức Cha Kevin Vann. Vị Giám Mục đã cắt chiếc bánh sinh nhật trong tiếng hát “Happy Birthday, Happy Birthday..” vang dội của các nữ tu. Một nữ tu đại diện Hội Dòng trao tặng Đức Giám Mục bó hoa tươi và mời ba vị Giám Mục chụp hình lưu niệm với các nữ tu.







Lúc 12 giờ 20 các vị giám mục, linh mục và mọi người vào nhà thờ. Tại đây, Soeur Martha Grace Đức Lê.Tổng Phụ Trách Hội Dòng phát biểu “..Hội Dòng chúng con ao ước mở rộng và nâng cao các việc tông đồ cho các trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn tuổi, và những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ ơn Chúa, chúng con đã mua được cơ sở này. Nơi đây chúng con có thể tạo một môi trường an toàn, vui tươi cho những bạn trẻ đến để học hỏi, chia xẻ, và cùng nhau đồng hành trong đời sống đức tin và luân lý. Chúng con cũng ao ước có những chương trình cho các vị cao niên, để giúp cho sức khỏe tinh thần và thể chất của mỗi người. Ngoài ra, chúng con cũng có nơi cung cấp thực phẩm cho những người nghèo, và văn phòng giúp các bà mẹ đơn thân và phụ nữ có ý định phá thai. Để tôn vinh Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá, Đức Cha Lambert de la Motte, chúng con đặt tên cho trung tâm mới này là “Trung Tâm Mục Vụ Lambert”.





Sau đó, Soeur Josephine Hà Ngọc Thủy trình bày việc mua cơ sở này. Ngoài nhà thờ được đổi tên thành Nhà Nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu, một hội trường mới được mang tên “The Lambert Hall”, một building hai tầng lầu dùng cho nhiều văn phòng khác nhau như Trung Tâm Giới Trẻ, Văn Phòng Linh Hướng & Tư Vấn v.v.., một dãy trường học, nay là trường Mầm Non Lambert, cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao cho trẻ em từ 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, với sự bảo đảm một môi trường an toàn, yêu thương. Và có chương trình dạy kèm sau giờ học, cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8. Các em được hướng dẫn hoàn tất bài tập về nhà, được trợ giúp trong các lĩnh vực học mà các em còn yếu.

Học phí của trường Mầm Non Lambert thấp hơn 10% so với các trường mầm non địa phương; một Văn Phòng Tôn Trọng Sự Sống với mong ước quảng bá và cổ võ văn hóa sự sống để giúp mọi người nhìn ra phẩm giá và vẻ đẹp của mỗi con người. Hội Dòng hy vọng hỗ trợ những người mẹ trẻ để họ có thể giữ lại bào thai của mình và vượt qua giai đoạn khó khăn giữa một thế giới đang lãng quên giá trị của cuộc sống gia đình. Một Văn Phòng Linh Hướng và Tư Vấn giúp chúng ta ý thức hơn về những tác động thiêng liêng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình, còn việc Tư Vấn giúp chúng ta có cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc hơn bằng cách quân bình cảm xúc và thay đổi những suy nghĩ và hành động không lành mạnh. Một Trung Tâm Giới Trẻ giúp các em thanh thiếu niên phát triển về mặt nhân bản và ý thức về phẩm giá bản thân mình là con cái Thiên Chúa. Đặc biệt đây là nơi nâng đỡ và đồng hành với các em đang gặp khó khăn hoặc bị tổn thương trong cuộc sống. Các nữ tu hy vọng giúp các em khám phá những tài năng và tiềm năng Chúa ban, đồng thời khuyến khích các em làm những việc hữu ích để thay đổi môi trường sống của mình trong thế giới hôm nay. Ngoài ra, Trung Tâm Mục Vụ còn có Phòng Kỷ Vật, bán các ảnh tượng và sách tôn giáo, một Kho Thực Phẩm Cho Người Nghèo mang tên “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá” hy vọng giúp cho các gia đình có thu nhập thấp hoặc những người đang thiếu thốn có thể đến nhận những thực phẩm miễn phí về dùng, và một chương trình Mục Vụ Sứ Mạng Tình Thương mang đến cho những người đang đau khổ về thể chất cũng như tinh thần, những nạn nhân thiên tai tại Việt Nam...” Linh mục Nguyễn Văn Tuyên lên chia sẻ niềm vui với Hội Dòng. Linh Mục nói “ Hôm nay các Soeur đã làm chủ cơ sở mới này, nhưng các Soeur cũng đang là “chủ nợ”; do đó, xin tất cả quý ông bà anh chị em mỗi người một tay giúp các Soeur sớm thoát cảnh chủ nợ để lo việc tu hành.

Sau bài sách thánh, Đức Giám Mục Kevin Vann dâng lời cầu nguyện và ba vị Giám Mục đi rẩy nước thánh trên tất cả các cơ sở của Trung Tâm Mục Vụ Lambert. Sau khi Trung Tâm được làm phép, Soeur Tổng Đại Diện hướng dẫn các Đức Giám Mục, Linh Mục và mọi người đến thăm từng phòng ốc trong trung tâm. Mỗi nơi đều có các Soeur giải thích tường tận về việc phục vụ của từng nơi, và lễ khai trương còn kéo dài đến 5 giờ chiều để mọi người có thể đến tham quan Trung Tâm Mục Vụ Lambert.

Theo lời kêu gọi của LM Nguyễn Văn Tuyên và cũng là của Hội Dòng MTG.LA, quý ân nhân muốn bảo trợ, giúp đỡ tài chánh cho Hội Dòng, xin viết chi phiếu gửi về: LHC Mission Advancement, 2019 S. Ninth St, Anaheim, CA 92802. Contact: Sr. Josephine Hà Ngọc Thủy 714-460-3236.