Facebook Công Bố Các Cách Kiểm Soát Mới Đối Với Những Trẻ Em Sử Dụng Trang Mạng Xã Hội Này

NEW YORK – Facebook, trong hậu quả của cuộc điều trần chê trách rằng trang mạng xã hội này làm hại trẻ em, sẽ giới thiệu nhiều tính năng gồm việc nhắc nhở vị thành niên ngưng sử dụng hình ảnh chia xẻ trên ứng dụng Instagram, và “thúc giục” vị thành niên nếu họ tiếp tục tìm kiếm cùng nội dung mà không có lợi cho cuộc sống tốt đẹp của họ, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật, 10 tháng 10 năm 2021.

Menlo Park, trụ sở của Facebook tại California cũng đang dự định giới thiệu những kiểm soát mới cho người lớn của vị thành niên dựa vào cơ bản chọn lựa để cha mẹ hay những người giám hộ có thể giám sát trẻ em của họ đang làm gì trên mạng. Những sáng kiến này đến sau khi Facebook tuyên bố vào cuối tháng rồi rằng họ đã đình chỉ hoạt động trên Instagram của họ đối với dự án Trẻ Em. Nhưng những người chỉ trích thì nói rằng kế hoạch này thiếu các chi tiết và họ nghi ngờ rằng các tính năng mới sẽ có hiệu quả.

Các kiểm soát mới được phác họa hôm Chủ Nhật bởi Nick Clegg, phó chủ tịch đặc trách quốc tế vụ của Facebook, là người đã thực hiện nhiều cuộc trưng bày mới hôm Chủ Nhật gồm chương trình “State of the Union” của CNN và “This Week với George Stephanopoulos” của ABC nơi ông đã say sưa nói về việc sử dụng các thuật toán của Facebook cũng như vai trò của nó trong việc lan truyền thông tin sai sự thật tai hại trước các cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.