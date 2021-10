Brazil Đã Có Hơn 600,000 Người Chết Vì Covid-19, Trong Khi Nga Đứng Đầu Châu Âu Với 214,485 Người Thiệt Mạng Trong Đại Dịch

Bình luận gia Eugene Robinson xuất hiện trên đài MSNBC sáng Thứ Sáu 8/10/2021 để thảo luận về bài ông viết trên báo Washington Post nhan đề "How dumb can a nation get and still survive?" (Một đất nước có thể ngu tới cỡ nào mà vẫn sống sót?)