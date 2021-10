Cách Đề Phòng Và Giữ An Toàn Nếu Gặp Chó Sói Đồng (Coyote) Xuất Hiện

Những tháng mùa thu và mùa đông, cư dân thỉnh thoảng có thể thấy chó sói đồng (coyote) trong khu vực mình đang sống. Thành phố muốn nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thú nuôi và tài sản trước những động vật hoang dã này.





Chó sói đồng có khả năng thích nghi cao và thường sống gần khu vực đông dân cư, nơi có nguồn thức ăn và nước uống dồi dào. Chó sói đồng vốn dĩ rất sợ con người. Tuy nhiên, nếu chúng kết hợp con người với thức ăn, hành vi của chúng có thể thay đổi. Để ngăn chặn xung đột giữa người và chó sói và bảo vệ vật nuôi, người dân được khuyến khích thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Một vài cách giữ an toàn nếu gặp phải chó sói từ California Department of Fish and Wildlife (CDFW) là:





• Không bao giờ cho ăn hoặc cố gắng thuần hóa chó sói đồng.





• Không để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi bên ngoài mà không có người giám sát.





• Cắt tỉa bụi cây trên mặt đất để giảm chỗ ẩn nấp.





• Nếu bị sói đồng đi theo, hãy tạo ra tiếng động lớn. Nếu không thành công, hãy ném đá về hướng con vật.





• Bỏ rác vào các thùng đậy kín không thể lật úp.





• Giữ thú nuôi nhỏ bên trong nha đặc biệt là lúc bình mình và hoàng hôn khi chó sói hoạt động nhiều nhất.





• Nhặt trái cây bị rụng và buộc chặc các túi phân bón lại.





Điều quan trọng là nên báo cáo khi nhìn thấy chó sói đồng bằng cách sử dụng thông tin trực tuyến tại ggcity.org/animal-care/coyotes hoặc bằng cách gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Thành phố tại số (714) 741-5286. Người gọi nên cung cấp ngày, giờ và địa điểm nơi nhìn thấy chó sói. Nếu chó sói hành hung, hãy gọi cho Dịch vụ Chăm sóc Động vật Garden Grove (Animal Care Services) ở số (714) 741-5565.





Xem thêm thông tin trên trang web của Thành phố Garden Grove tại ggcity.org/animal-care/coyotes, hoặc truy cập trang web California Department of Fish and Wildlife wildlife.ca.gov/keep-me-wild/coyote.