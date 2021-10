Hình Thẩm Mỹ: Thời Trang Nam Giới

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thống đốc đã cho phép các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại, dỡ bỏ Lệnh Giới Nghiêm Tại Nhà (Stay-at-Home Order) cũng như thu hồi Kế hoạch Chi tiết Kinh tế An toàn (Blueprint for a Safer Economy). Vì California đã chuyển sang giai đoạn Sau Kế hoạch Chi tiết (Beyond the Blueprint), các cửa tiệm và hoạt động kinh doanh được gỡ bỏ các hạn chế về số người làm việc hay khoảng cách tiếp xúc. Hầu hết các doanh nghiệp đều phải tiếp tục tuân theo Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19 của tiểu bang California, bao gồm các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành.