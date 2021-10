Bình Dương: Bà Hoàng Phương Lan Bị Cưỡng Bức Thử Nghiệm Covid-19 Và Bị Phạt Tiền Nói Sẽ Kiện Chính Quyền

Chuyện công an đánh chết dân đã thường xuyên xảy ra tại Việt Nam, mà mới đây nhất là ông Phan Văn Lan đã bị công an xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đánh chết vào ngày 24 tháng 9 chứng tỏ lực lượng công an CSVN xem mạng người chẳng ra gì trong một đất nước không tôn trọng pháp luật nghiêm minh, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 26 tháng 9 năm 2021.