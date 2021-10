Fountain Valley: Đi Bộ “Walk For Vietnam” Để Gây Quỹ Giúp Bệnh Nhân COVID-19 Tại Quê Nhà

Fountain Valley (Thanh Huy)- - Trước tình trạng đại dịch Covid-19 đang xảy ra tại quê hương Việt Nam, với hàng triệu người đang lâm vào cảnh khốn khó, để thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách,” Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley ông Micheal Võ cùng với ông Ted Bùi, nghị viên Fountain Valley kiêm chủ tịch Fountain Valley Club, và bà Roxane Chow, đại diện Project Oasis Compati, đã tổ chức cuộc đi bộ “Walk for Vietnam” để gây quỹ giúp bệnh nhân COVID-19 tại quê nhà.







Cuộc đi bộ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 2 Tháng Mười năm 2021 tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, với sự tham dự của Hội đồng liên Tôn Việt nam tại Hoa Kỳ gồm quý vị: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Mục Sư Lê Minh, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Ông Nguyễn Văn Khanh, ngoài Hội Đồng Liên Tôn còn có: Thầy Ân Trí, Mục Sư Tiến Sĩ Trần Thị Kim Vân, Ni Sư Như Như, cùng 6 vị Mục Sư Liên Hữu Tin Lành. Các Hội Đoàn tham dự có: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, (GHPGVNTN/HK)Tổng Hội Cư Sĩ, Chùa Bát Nhã, do Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK hướng dẫn, Đoàn Thanh Niên Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Đòàn Thanh Niên Công Giáo, Gia Đình Phật Tử, Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng hướng dẫn, Hội cao Niên Á Mỹ và Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng do Hoa Hậu Lam Châu Hội Trưởng hướng dẫn… rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí và cả ngàn đồng hương tham dự trong số có sự tham dự của nhiều sắc dân cư ngụ trong Quận Cam.







Ban tổ chức cũng đã cho biết cuộc đi bộ được sự bảo trợ của một số cơ sở thương mại trong quận cam.





Điều hợp chương trình lễ khai mạc do 2 MC Đỗ Tân Khoa và Hồng Vân.





Trước khi chuẩn bị cuộc đi bộ, đoàn trống Thiên Ân đã biểu diễn màn đánh trống thật sôi động.

Nghi thức bắt đầu với lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ do ông Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Fountain Valley điều khiển.







Tiếp theo Thị Trưởng Micheal Võ, Trưởng Ban Tổ Chức cùng với ông Ted Bùi, nghị viên Fountain Valley kiêm chủ tịch Fountain Valley Club, và bà Roxane Chow, đại diện Project Oasis Compati lên chào mừng, cảm ơn quan khách, quý cơ quan truyền thông qúy mạnh thường quân bảo trợ cùng quý hội đoàn và đồng hương tham dự.





Sau đó lễ cầu nguyện do Hội Đồng Liên Tôn thực hiện, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Châu Đạo Cao Đài California, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại diện Hội Đồng Liên Tôn dâng lời cầu nguyện cho cuộc đi bộ thành công, bệnh dịch Covid-19 sớm chấm dứt.







Sau phần nghi thức khai mạc, đoàn người bắt đầu xuất phát trước khán đài ngay sân quần vợt đi ra đường Heil, qua đường Brookhust, quẹo qua các đường Edinger, Euclid, rồi trở về lại nơi xuất phát.

Trong lúc nầy ban tổ chức kêu gọi mọi người, dù không có điều kiện tham dự cuộc đi bộ, cũng có thể ủng hộ được, chỉ cần text qua số điện thoại 714-868-8840, sẽ vào được website GofundMe để ủng hộ tài chính.





Mở đầu phần đóng góp cho cuộc đi bộ, Cảnh sát viên Tyson Phú, đại diện Sở Cảnh Sát Fountain Valley, trao một chi phiếu ủng hộ là $500, đó là số tiền của hiệp hội cảnh sát, Phu Nhân Thị Trưởng Micheal Võ, Hoa Hậu Lam Châu cũng đã trao cho ban tổ chức những tấm check ủng hộ cuộc đi bộ.

Đoàn người đi bộ chung quanh Mile Square Park đều tỏ ra, vui vẻ những người trẻ đã hát vang những bài hát vui hòa lẫn tiếng còi xe ủng hộ vang cả khu công viên.





Tính đến lúc 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật số tiền sơ khởi thu được khoảng hơn $47,000.00 Chi tiết chính thức sẽ được ban tổ chức thông báo đến quý hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong những ngày tới.