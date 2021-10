Việc Chia Đôi Nước Mỹ Đang Dần Hình Thành?

Trước sự kiện một số nhà lập pháp Hoa Kỳ ở Missisipi và Texas, sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã kêu gọi tách ra khỏi Hoa Kỳ và thành lập một nước thứ hai, Trong bài viết nhan đề “Liệu Nước Mỹ Có Bị Chia Cắt Không?” đăng ngày 15/12/2020, tôi đã nói, “Không một siêu cường nào, không một quyền năng nào có thể hủy diệt, chia cắt được nước Mỹ. Chỉ có người Mỹ mới hủy diệt hay chia cắt được nước Mỹ mà thôi. Sau ngày bầu cử 3/11/2020, tổ chức nghiên cứu PEW đã đưa ra bản thăm dò với kết quả như sau, “Sau cuộc bầu cử đa số cử tri Hoa Kỳ nói rằng họ bắt đầu sợ hãi và giận dữ về tình hình của đất nước.” (According to a separate report by Pew Research, after the elections on November 3, the majority of voters said they continued to feel “fearful” and “angry” about the state of the country.) Với lòng người và bầu không khí chính trị như thế này liệu Hoa Kỳ có còn như Hoa Kỳ trước đây không? Thật sự chúng ta không biết ngày mai nước Mỹ sẽ ra sao. Hãy chờ xem.”





Và ngày hôm nay, chỉ sau chín tháng rưỡi, Madison Hall& Bryan Metzer trên The Insider đã đi một bài báo nhan đề “Majority of Trump voters believe it's time to split the country in two” tôi xin dịch nguyên văn bài báo như dưới đây:





“Theo cuộc thăm dò của University of Virginia Center for Politics đa số người dân bỏ phiếu cho cựu Tổng Thống Donald Trump đều muốn chia cắt đất nước. Cuộc khảo sát của UVA để tìm hiểu rõ hơn về việc ngày càng chia rẽ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, với 2012 người được hỏi ý kiến, trong đó phân nửa người bầu cho Ô. Trump và phân nửa kia bầu cho Ô. Biden. Kết quả cho thấy Hoa Kỳ đang ở trong cuộc chiến tranh ý thức hệ: Hơn phân nửa, khoảng 52% người bầu cho Ô. Trump nói rằng với tình hình như thế, tôi nghiêng về giải pháp chia đôi đất nước và thành lập một quốc gia riêng. Khoảng 41 % người bầu cho Ô. Biden cũng nói như vậy.





Một vài nhân vật Cộng Hòa thả nổi đề nghị chia đôi đất nước để thành lập một liên hiệp khác trong đó có Allen West - cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas. Sau khi Tối Cao Pháp Viện bác đơn kiện của bộ trưởng Tư Pháp Texas yêu cầu hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, Ô. West nói rằng, “Có lẽ các tiểu bang tuân thủ luật pháp quốc gia phải kết hợp lại để thành lập một Liên Hiệp để tuân theo Hiến Pháp.





Cuộc khảo sát cũng cho thấy các người theo đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không tin cậy lẫn nhau với con số 80% hoặc hơn trong mỗi đảng nói rằng phe kia đã rõ ràng tỏ ra là mối nguy hại cho dân chủ. Thêm vào đó, 80% hoặc hơn bày tỏ lo sợ cho họ hoặc cho những người gần gũi với họ rồi sẽ phải chịu những mất mát do hậu quả chính sách của đảng đối lập.





Một số lượng lớn khoảng 83% trong số những cử tri bỏ phiếu cho Ô. Trump nói rằng xã hội Hoa Kỳ cần phải ngăn chặn những hành động phóng túng (radical) và phi đạo đức (immoral) đưa tới hủy diệt đất nước. Ngoài ra, Hoa Kỳ cần phải có một lãnh đạo quyền lực/mạnh để loại trừ (destroy) các hành vi phóng túng và phi đạo đức đang lan tràn trong xã hội.





Còn những người bỏ phiếu cho Ô. Biden thì ít tán thành tình cảm như vậy. Chẳng hạn 62% nói rằng họ có thể/hơi hơi đồng ý rằng đất nước cần phải có lãnh đạo quyền lực/mạnh để loại trừ các hành vi phóng túng và phi đạo đức của đất nước.





Larry Sabato- giám đốc UVA của Center for Politics nói rằng sự chia rẽ giữa cử tri bỏ phiếu cho Ô. Trump và Biden thật sâu đậm, rộng lớn và nguy hiểm. Tầm mức rộng lớn của nó chưa từng thấy và không dễ dàng giải quyết.

Cho dù họ không thể đồng ý với nhau về chính sách và hướng đi của đất nước, khoảng 80% người của hai phe đều nói rằng họ thích một nền dân chủ hơn là hệ thống công quyền nào khác.” (Hết)





Nhận Định:





Cho dù bài báo, căn cứ trên thăm dò “lòng người” phản ảnh một bức tranh ảm đạm, tôi vẫn tin rằng việc chia cắt đất nước Hoa Kỳ khó thành công. Nếu nó xảy ra, thì đây là một thảm kịch cho tất cả người dân Hoa Kỳ, còn hỗn loạn hơn cả cuộc tan rã của Liên Bang Sô-viết. Vì sự tan rã này đưa tới sự độc lập trở lại của các nước nhỏ bị cưỡng ép sát nhập vào một liên bang. Còn đây là việc chẻ đôi đất nước với ý thức hệ về chính trị, bảo vệ tôn giáo truyền thống, chủng tộc và dân chủ khác nhau và có thể là “không đội trời chung” như cuộc chia đôi đất nước Việt Nam thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, Hiệp Định Geneve 1954 và Nam-Bắc Triều Tiên. Nó sẽ tạo ra một cuộc di cư hay bỏ nước ra đi “Exodus” vô cùng hỗn loạn. Rồi thì các quốc gia “Đỏ” (Cộng Hòa) có chấp nhận sự tồn tại của Đảng Dân Chủ trên đất nước mình không? Hay theo chế độ độc đảng? Rồi nước Mỹ còn lại “Xanh” (Dân Chủ) có chấp nhận sự tồn tại của Đảng Cộng Hòa không? Hay theo chế độ độc đảng?





Nói tóm lại Hiến Pháp 1776 sẽ bị xé bỏ và hai quốc gia Xanh-Đỏ sẽ viết lại bản hiến pháp mới cho mình. Rồi khi một trong hai quốc gia Xanh-Đỏ đó hợp tác hoặc trở thành đồng minh của Nga hay Hoa Lục thì sao? Rồi khi họ mở một cuộc chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc thì sao? Bom nguyên tử của Nga hay Hoa Lục chỉ dội lên đầu quốc gia tuyên chiến hay tiêu diệt luôn cả nước Mỹ? Nhức đầu quá!





Trong thâm tâm, tôi vẫn cầu mong cơn ác mộng này sẽ không xảy ra. Nó không xảy ra nhưng chắc chắn nước Mỹ sẽ ngày càng chia rẽ, thù hận hơn. Giữa hai đảng sẽ là một sống một chết, nhiều bạo động chính trị hơn và làm tê liệt mọi chính quyền dù Dân Chủ hay Cộng Hòa. Trong phần kết luận của bài viết ngày 15/12/2020 tôi đã nói, “Khi lòng người không thể hòa hợp, mọi giải pháp đều bế tắc (cùng) thì sẽ có biến động đổi thay (biến). Sự đổi thay (biến) sẽ đưa tới một giải pháp nào đó (thông) hoặc trong hòa bình hoặc đổ máu đúng quy luật tiến hóa: Cùng tắc biến, biến tắc thông”. Rồi cái “thông” này theo thời gian, khi lòng người thay đổi nó lại “biến”. Và cứ như thế chu kỳ Thành-Trụ-Hoại-Diệt lại bắt đầu. Cho nên mọi chuyện trên đời này đều thay đổi, biến dịch với thời gian theo Luật Vô Thường. Với thân phận của một công dân dân thiểu số, da màu, tôi thấy tôi không đủ thẩm quyền, đủ sức mạnh, đủ kiêu hãnh của một công dân Da Trắng mà tổ tiên họ đã ở đây trên 200 năm để can dự vào “cuộc đổi đời” có thể xảy ra như một cơn ác mộng này.





Xin cầu nguyện cho nước Mỹ theo câu nói, “Tâm bình thế giới bình”, tâm hỗn loạn sẽ có biến loạn, tâm thù hận sẽ có chiến tranh. Nhiều khi tôi có suy nghĩ rất lẩm cẩm, chính cái nền dân chủ và tự do quá trớn này đang hủy diệt nước Mỹ. Và tất cả những gì chúng ta đang phải chịu đựng ngày hôm nay là Quả của những gì mà cha ông hoặc chúng ta đã làm trong quá khứ (Nhân) theo đúng luật Nhân Quả.

Đào Văn Bình

(California ngày 1/10/2021)