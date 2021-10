Nhóm Nghiên Cứu Đánh Giá Tính An Toàn Khoa Học Miền Tây Hoa Kỳ Đề Nghị Tiêm Tăng Cường Vắc-xin Pfizer-BioNTech Sau 6 Tháng

SACRAMENTO – Nhóm Nghiên Cứu Đánh Giá An Toàn Khoa Học Miền Tây Hoa Kỳ hôm nay đã hoàn thành việc xem xét theo quy trình của liên bang, và đã đề nghị một liều tăng cường của vắc-xin Pfizer-BioNTech ít nhất sáu tháng sau loạt tiêm chủng chính của họ cho những người trên 65 tuổi, và những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng từ COVID-19. Nhóm nghiên cứu đã cung cấp xác nhận của mình cho các thống đốc của các tiểu bang California, Nevada, Oregon, và tạp chí Washington hôm nay.

Nhóm Nghiên Cứu đã đề nghị các nhóm người sau đây đã được tiêm chủng thuốc Pfizer nên nhận một liều tăng cường của vắc-xin Pfizer sau sáu tháng:

Những người từ 65 tuổi trở lên,

Những người sống trong những cơ sở chăm sóc y tế dài hạn, và

Những người từ 50-64 với các bệnh nền mãn tính





Ngoài ra, Nhóm Nghiên Cứu khuyến khích rằng những nhóm người sau đây trong độ tuổi 18-64 đã được chủng ngừa Pfizer cũng có thể nhận được một liều tăng cường của vắc-xin Pfizer sau sáu tháng:

Những người bị bệnh nền mãn tính, và

Những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn do đặc thù nghề nghiệp hay môi trường làm việc





Nhóm Nghiên Cứu tán thành mạnh mẽ sự công nhận của CDC rằng, tình trạng bất bình đẳng xã hội và yếu tố về sức khỏe lâu dài đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19, nhóm đề nghị rằng các yếu tố xã hội quyết định mức độ dễ bị tổn thương phải được đưa vào đánh giá các điều kiện y tế cho các cá nhân để sử dụng liều tăng cường. Vì những người chưa được tiêm chủng vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn nhiều so với những người đã được tiêm chủng, Nhóm Nghiên Cứu cũng nhắc lại rằng các thành viên của nhóm ủng hộ mạnh mẽ việc tiêm chủng COVID-19 cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên.

Hôm thứ Tư, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép tiêm liều tăng cường vắc-xin Pfizer-BioNTech cho những người từ 65 tuổi trở lên cùng với những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn, và Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng của CDC cũng đã khẳng định về quyết định này hôm thứ Năm. Hôm thứ Năm, CDC cũng khuyến cáo những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn do môi trường hoặc đặc thù nghề nghiệp cũng đủ điều kiện cho các liều tăng cường Pfizer. Nhóm Nghiên Cứu đã xem xét và xác nhận các quyết định của liên bang trong các cuộc họp vào tối thứ Năm và sáng thứ Sáu.

Khi thừa nhận rằng chỉ có vắc-xin Pfizer-BioNTech mới được phép sử dụng liều tăng cường, Nhóm Nghiên Cứu đã khẩn khoản yêu cầu FDA và CDC nhanh chóng tìm ra các giải pháp để duy trì sự bảo vệ của những người dễ bị thương tổn nhất vốn trước đó được tiêm vắc xin Moderna hoặc Johnson & Johnson (Janssen). Nhóm Nghiên Cứu cũng hoan nghênh việc tặng vắc-xin COVID-19 cho các quốc gia có nhu cầu, và kêu gọi mở rộng những nỗ lực đó để bảo vệ cộng đồng toàn cầu, cứu sống, và ngăn chặn sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 mới.

Washington, Oregon và Nevada đã tham gia cùng với Nhóm Nghiên Cứu Đánh Giá An Toàn Khoa Học COVID-19 của California vào tháng 10. Nhóm nghiên cứu, bao gồm các nhà khoa học nổi tiếng trên toàn quốc có chuyên môn về tiêm chủng và sức khỏe cộng đồng, đã xem xét đồng thời và độc lập các hành động của FDA liên quan đến vắc-xin COVID-19. Nhóm sẽ tiếp tục đánh giá các vắc-xin COVID-19 khác theo quy trình của liên bang.

Tuyên bố từ Thống đốc California Gavin Newsom:

"Vắc-xin là cách chúng ta chấm dứt đại dịch này. Với đề nghị của Nhóm Làm Việc Đánh Giá An Toàn Khoa Học Miền Tây Hoa Kỳ ngày nay, California đã sẵn sàng vào ngày đầu tiên để bắt đầu cung cấp liều tăng cường Pfizer-BioNTech cho những người California đủ điều kiện, bên cạnh công việc tiếp tục của chúng ta trong việc tiếp cận những người vẫn chưa được tiêm chủng để bảo vệ cộng đồng. Vắc-xin cứu mạng sống và liều tăng cường là một bước quan trọng tiếp theo nhằm bảo vệ tốt hơn người dân California khỏi COVID-19. "

Tuyên bố từ Thống đốc Oregon Kate Brown:

"Vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả, tiêm chủng tiếp tục là con đường thoát khỏi đại dịch này. Những người cao niên đã tiêm vắc-xin Pfizer, cũng như những người Oregon có bệnh lý nền mãn tính, sống trong các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn, hoặc những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn do đặc thù về nghề nghiệp hay môi trường làm việc, giờ đây sẽ có thể nhận được thêm sự bảo vệ bổ sung do liều thuốc tăng cường cung cấp. Tất cả những người đủ điều kiện muốn tiêm liều thuốc tăng cường sẽ nhận được thêm sự bảo vệ, và tôi cam kết đảm bảo những người dân Oregon dễ bị thương tổn nhất của chúng tôi sẽ được bảo vệ từ COVID-19, bao gồm những người có nguy cơ cao hơn do ảnh hưởng từ sự chênh lệch của hệ thống y tế và xã hội. Tôi muốn cảm ơn người dân Oregon vì sự kiên nhẫn để chờ đợi các liều thuốc tăng cường, trong khi các bệnh viện và nhân viên chăm sóc sức khỏe của chúng ta vẫn đã và đang tiếp tục ứng phó với đợt tăng Delta đang diễn ra."

Tuyên bố từ Thống đốc Nevada Steve Sisolak:

“Một lần nữa, tôi gửi lời cảm ơn tới các Thống Đốc đồng nghiệp của tôi và các thành viên của Nhóm Nghiên Cứu Đánh Giá An Toàn Khoa Học Miền Tây Hoa Kỳ. Nhóm đã có thể nhanh chóng cùng với nhau để thảo luận mạnh mẽ về các đề nghị liên quan đến vắc-xin Pfizer sẽ tăng cường bảo vệ cho những cư dân dễ bị ảnh hưởng của chúng ta, đồng thời làm việc để chấm dứt đại dịch này. Kết quả từ sự tổng kết và ghi nhận rằng có sự chênh lệch về sức khỏe tồn tại trong cộng đồng của chúng ta là một bổ sung quan trọng cho các đề nghị của liên bang, và tôi hy vọng đánh giá độc lập này mang lại cho Nevadans sự tự tin trong sự tiến triển. Mỗi lần tiêm chủng đều giúp chúng ta tiến gần hơn đến sự hồi phục, và đội ngũ Nhà Nước của chúng tôi cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng luôn sẵn sàng thực hiện theo hướng dẫn mới nhất”.





Tuyên bố từ Thống đốc Washington Jay Inslee:

“Vắc-xin phát huy tác dụng và tôi rất vui khi Western State Group đang thực hiện bước này trong việc hỗ trợ các liều tăng cường cho những người dễ bị thương tổn nhất. Chúng ta cần bảo vệ những người dân Washingtonians có nguy cơ mắc bệnh COVID nghiêm trọng nhất. Cung cấp liều tăng cường sẽ giúp giữ an toàn cho cư dân của chúng ta, và cho phép mọi người có thêm một lớp bảo vệ khi các trường hợp mắc bệnh, nhập viện và tử vong tiếp tục gia tăng ở tiểu bang của chúng ta. Tôi hài lòng rằng chúng tôi đang tập trung vào tất cả những người có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả những người phải đối mặt với sự chênh lệch trong hệ thống của chúng ta. Cùng nhau, tiêm chủng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi đại dịch COVID”.