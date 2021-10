Nhà Thơ Hoa Nguyen và ‘Một Ngàn Lần Bạn Đã Mất Bảo Vật Của Mình’

Tương lai không phải của chúng ta

để thấy một cách dịu dàng

(Hoa Nguyen - “Seeds and Crumbs”)

Tập thơ nhan đề “A Thousand Times You Lose Your Treasure” (Một Ngàn Lần Bạn Đã Đánh Mất Bảo Vật Của Mình) của nhà thơ Hoa Nguyen đã được vào danh sách chung kết dài (longlist finalists) về thơ cho giải thưởng 2021 National Book Awards, theo bản tin hôm 24 tháng 9 năm 2021 của Business Insider.





Hội bất vụ lợi National Book Foundation mỗi năm đều trao giải thưởng cho các sách mới ấn hành. Ban giám khảo được đề cử từ những người trúng giải trong quá khứ và nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng khác. Riêng về lĩnh vực thơ, họ có một mùa hè đọc các thi tập do các nhà xuất bản nộp lên, để họ chọn và công bố danh sách dài gồm 10 thi tập chung kết cho thơ vào tháng 9 mỗi năm, và sẽ công bố danh sách ngắn gồm 5 thi tập chung kết cho thơ vào tháng 10.





Tập thơ thắng giải xuất sắc nhất sẽ công bố vào ngày 17/11/2021. Người thắng sẽ lãnh $10,000, người trong danh sách chung kết lãnh $1,000. Nhưng uy tín và thương vụ sách sẽ tăng vọt. Đặc biệt giới yêu thích thơ trong cộng đồng Việt hải ngoại rất hoan hỷ để đón nhận tin này như một bước tiến khác đi vào dòng thi ca chính của văn học Mỹ mà các văn thi sĩ người Việt đã, đang và sẽ dự phần.

Giải Thưởng National Book Awards

Giải Thưởng National Book Awards được thành lập vào năm 1936 bởi Hội Các Nhà Bán Sách Mỹ, đã bị bãi bỏ trong Thế Chiến Thứ Hai, và tái thành lập bởi 3 tổ chức kỹ nghệ sách vào năm 1950. Các tác giả và nhà xuất bản không phải ở Hoa Kỳ đều có đủ điều kiện để lãnh giải vào thời trước chiến tranh. Bây giờ họ chỉ trao giải cho các tác giả Mỹ có sách xuất bản tại Hoa Kỳ trong năm trao giải.





Tổ chức bất vụ lợi National Book Foundation đã được thành lập vào năm 1988 để điều hành và nâng cao Giải Thưởng National Book Awards và “đi xa hơn vào các lãnh vực giáo dục và xóa mù chữ.” Tổ chức này có sứ mệnh “để tán dương nền văn học tốt nhất tại Mỹ, mở rộng độc giả của họ, và bảo đảm sách có một vị trí nổi bật trong nền văn hóa Mỹ.”





Tính tới năm 2018, đã có 1,637 cuốn sách đã được đề cử vào 5 thể loại giải, đứng đầu bởi thể loại tác phẩm không hư cấu với 546 đề cử.

Về nhà thơ Hoa Nguyen

Nhà thơ Hoa Nguyen là con gái của một phụ nữ Việt Nam. Cha ruột của cô là một người Mỹ đã bỏ gia đình trước khi Nguyen sinh ra đời. Nguyen lớn lên tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và đã học về thơ tại Trường New College of California ở thành phố San Francisco. Cô đã sang định cư ở Canada vào năm 2011 và hiện đang sống tại thành phố Toronto thuộc tỉnh bang Ontario của Canada.





Cùng với phu quân Dale Smith, Nguyen đã biên tập 10 số của Tạp Chí Skanky Possum Magazine, và với tờ tạp chí này, đã xuất bản nhiều sách và sách nhỏ gọn bởi các tác giả Kristin Prevallet, Tom Clark, Frank O'Hara, và nhiều người khác. Họ cùng nhau tổ chức các buổi đọc sách được thực hiện bởi Pierre Joris, Linh Dinh (một nhà thơ Mỹ gốc Việt), Susan Briante, Joshua Marie Wilkinson, Kate Greenstreet, Laynie Browne, Anselm Berrigan, và nhiều người khác. Kể từ năm 1998, cô đã hướng dẫn một lớp viết văn trên mạng và trực tiếp tập trung vào các tác phẩm của những nhà thơ như Alice Notley, Eileen Myles, Joanne Kyger, Philip Whalen, Charles Olson, Emily Dickinson, và Gertrude Stein. Hiện nay cô dạy về thơ tại Đại Học Ryerson ở Toronto, chương trình MFA cư dân thấp của Miami, và Trường Nghệ Thuật Milton Avery School tại Đại Học Bard College.





Cô đã thuyết trình và giảng dạy tại nhiều trường cao đẳng, đại học, và các tổ chức cổ võ việc học chữ gồm Đại Học Princeton, Viện Chautauqua Institute, Đại Học Brown, Đại Học St. Mary’s College of California, và Trung Tâm Nghệ Thuật Banff.





Thơ của cô đã được phổ biến trong nhiều tạp chí và các tuyển tập thơ, gồm “Days I Moved Through Ordinary Sound: The Teachers of WritersCorps in Poetry and Prose” (City Lights xuất bản vào năm 2009), “The Best of Fence” (Fence Books xuất bản vào năm 2009), “For the Time Being: A Bootstrap Anthology” (Bootstrap Books xuất bản vào năm 2008), và trong “An Anthology of New (American) Poets,” “Black Dog, Black Night: Contemporary Vietnamese Poetry” (Milkweed Editions xuất bản vào năm 2008), “Inheriting the War: Poetry & Prose” được thực hiện bởi Descendants of Vietnam Veterans and Refugees (Norton xuất bản vào năm 2017), “The Best of The Best Canadian Poetry in English: Tenth Anniversary Edition” (Tightrope Books xuất bản vào năm 2017), “Poem-a-Day: 365 Poems for Every Occasion” (Abram Books xuất bản vào năm 2016), “Best Canadian Poetry In English 2015 and 2016” (Tightrope Books xuất bản), “The Volta Book of Poets” (Sidebrow xuất bản vào năm 2015), “For the Time Being: A Bootstrap Anthology” (Bootstrap Books xuất bản vào năm 2008), và “Not for Mothers Only” (Fence Books xuất bản vào năm 2007).