Pechanga Resort Casino Tranh Hai Giải Trong Cuộc Bình-Chọn-Bởi-Độc-Giả Tên Tuổi Cấp Quốc Gia

Pechanga Resort Casino looking at The Cove pool complex & hotel towers

Pechanga Resort Casino hãnh diện thông báo đã được đề cử vào cuộc bình chọn hàng năm '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' của độc giả USA Today bắt đầu diễn ra hôm Thứ Hai, 13 Tháng Chín. Từ năm 2015, các chuyên viên ngành sòng bài năm nào cũng đưa tên Pechanga vào cuộc bình chọn này, và năm nay, Pechanga sẽ tranh ngôi vị trong hai thể loại 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside of Las Vegas' và 'Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel'.



Pechanga Resort Casino là cơ sở resort/casino duy nhất ở Cali đã được các chuyên viên trong ngành sòng bài đề cử tham dự tranh giải trong thể loại 'Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel' trong cuộc tuyển chọn của độc giả USA Today. Pechanga cũng đã nhận được đề cử tham dự tranh giải trong thể loại 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside of Las Vegas', cùng với một cơ sở resort/casino ở Cali khác. Độc giả được mời bầu cho sòng bài ưa chuộng của mình trong mỗi thể loại, và có thể bầu mỗi ngày một lần. Giai đoạn bình chọn kết thúc vào ngày Thứ Hai, 11 Tháng Mười, lúc 9 a.m. Pacific Time (giờ Cali).

Các cuộc bình chọn bởi độc giả của USA Today 10Best Travel Guide mời khách đánh giá xếp hạng những sòng bài ưa chuộng của mình và đã từng được biết tới dưới nhiều hình thức khác nhau kể từ năm 2015. Năm đó, Pechanga đã đọat được vị trí hạng nhất trong thể loại 'Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất ở Mỹ - Best Casino in America'. Tiếp theo lần Pechanga được nhận giải thưởng cao quý đó, thể loại này đã được chia thành hai thể loại, 'Tuyệt Vời Nhất ở Las Vegas - Best In Las Vegas' và 'Tuyệt Vời Nhất ngoài Las Vegas - Best Outside of Las Vegas', và cũng đã có những thể loại khác được thêm vào như 'Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Restaurant' và 'Sòng Bài Khách Sạn Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel' chẳng hạn. Umi Sushi & Oyster Bar ở Pechanga đã nhận được vị trí hạng nhì trong cuộc bình chọn 'Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Restaurant' năm 2018.



Để bỏ phiếu bầu, xin quý vị vào thăm Để bỏ phiếu bầu, xin quý vị vào thăm pechanga.com/vote . Xin tìm các thể loại 'Best Casino Hotel - Sòng Bài Khách Sạn Tuyệt Vời Nhất' và 'Best Casino Outside of Las Vegas - Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas' và bỏ phiếu chọn ở cả hai thể loại.