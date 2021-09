Trump Đã Viết Gì Cho Biden Trong Lá Thư Để Lại Trong Ngăn Kéo Bàn Giấy Ở Phòng Bầu Dục Trước Khi Rời Bạch Ốc Hôm 20 Tháng 1?

Vào ngày đầu tiên tại Bạch Ốc, trong đầu của Tổng Thống Joe Biden đã có vị tiền nhiệm của ông: Một số công việc điều hành lịch sử đã làm ông mất nhiều giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 đã đảo ngược các chính sách được đưa ra bởi Donald Trump, theo bản tin hôm 23 tháng 9 năm 2021 của Yahoo News tường thuật.

Nhưng khi Biden tìm thấy lá thư từ Trump trong ngăn kéo của Bàn Giấy Resolute Desk trong Phòng Bầu Dục – mà trong đó có vẻ là một thừa nhận hiếm hoi bởi Trump về việc ông bị đánh bại – vị tân tổng tư lệnh đã cất nó đi và đi ngay vào công việc làm, theo cuốn sách mới cho thấy.

“Ông ấy đã để nó vào túi và đã không chia sẻ nó với các cố vấn của ông,” theo Bob Woodward và Robert Costa đã viết trong cuốn “Peril,” mà đã được phát hành hôm Thứ Ba. “Ông đã chuyển sự chú tâm vào vi khuẩn.”

Biden, 78 tuổi, sau đó đã xác nhận có lá thư của tổng thống nhưng chỉ nói rất ít về nội dung của lá thư đó. “Tổng thống đã viết một lá thư rất rộng lượng,” theo ông nói với các phóng viên sau đó tại Phòng Bầu Dục hôm 20 tháng 1. “Bởi vì nó là riêng tư, tôi sẽ không nói về nó cho đến khi tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng, ừ, lá thư đó rộng lượng.”

Lá thư, mà đã có truyền thống từ một tổng thống viết cho vị tổng thống kế tiếp kể từ Ronald Reagan, đã gây chú ý khi Trunp từ chối công nhận sự thất cử của ông trong cuộc bầu cử năm 2020, một trong vô số chuẩn mực chính trị mà ông đã bỏ qua kể từ khi ông tuyên bố ứng cử tổng thống trong năm 2015.

Lúc đó, một phát ngôn viên Bạch Ốc của Trump cũng đã xác nhận lá thư nhưng không nói thêm về lá thư đó nói cái gì. Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc kế tiếp Jen Psaki chỉ nói đó là lá thư “rộng lượng.”

Sau đó, vào tháng 3, Trump đã nói về lá thư trên podcast The Truth với Lisa Boothe.

“Cơ bản, tôi chúc ông ấy may mắn và, bạn biết đó, nó dày vài trang và nó được viết ra từ trái tim bởi vì tôi muốn thấy ông ấy làm việc tốt. Xem kìa, ông ấy đó,” Trump đã nói như thế về việc ông để lại lá thư, theo báo The New York Post.

Rồi ông Trump lại lập đi lập lại tuyên bố vô căn cứ của ông về sự gian lận trong