Bãi Nhiệm Thất Bại Tại Quận Cam Lập Lại Những Năm Suy Sụp Của Đảng Cộng Hòa

Cử tri đã đánh bại nỗ lực bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom, tiếp tục một cuộc chơi cò cưa chính trị. Sự kiện này mô tả rõ những gì đang xẩy ra ở thành trì cũ của Đảng Cộng Hòa.

Bởi Jill Cowan và Shane Goldmacher

New York Times, 18-9-2021

Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

19-9-2021

LADERA RANCH, California - Khi lần đầu tiên chuyển đến Ladera Ranch ở Orange County từ Bờ Đông hơn 15 năm trước, Gail Grigaux biết mình đã đến trung tâm bảo thủ của Nam California.

“Nếu tôi gặp bất kỳ ai mới, tôi đều cho rằng họ là thành viên của Đảng Cộng Hòa,” Grigaux, 53 tuổi, trợ lý giáo viên cho biết.

Cảm giác thường là như vậy, ngay cả gần đây như năm ngoái khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald J. Trump lái xe golf với cờ Trump và bán một số đồ linh tinh của Trump ở các góc phố của cộng đồng ngoại ô nằm trong quy hoạch tổng thể. Nhưng phe Dân Chủ gần đây đã xuất hiện nhiều. Một nhóm Facebook công bằng xã hội ở Ladera Ranch được thành lập.

Grigaux nói: “Tôi đã nhận được bảng hiệu Black Lives Matter nhỏ của tôi. Ladera Ranch, rất giống như Orange County, đang thay đổi.

Vào năm 2018, các đảng viên Dân Chủ đã dành được bốn ghế Hạ Viện ở Quận Cam, biến quận trở thành Dân Chủ hoàn toàn lần đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại. Nhưng vào năm 2020, đảng Dân Chủ đã nhường lại hai trong số những ghế đó cho đảng Cộng Hòa ngay cả khi ông Trump mất cả Quận Cam và California về mặt tổng thể.

Bây giờ, vào năm 2021, các đảng viên Dân Chủ đã quay trở lại Quận Cam một lần nữa, giúp Thống đốc Gavin Newsom ngăn chặn nỗ lực của Đảng Cộng Hòa để bãi nhiệm ông. Năm mươi hai phần trăm cử tri ở Quận Cam, bao gồm cả bà Grigaux, phản đối việc bãi nhiệm, so với 48 % ủng hộ, mặc dù kết quả vẫn chưa chính thức.

Tình trạng cò cưa của Quận Cam gây ra những hậu quả vượt xa 3.2 triệu cư dân, vì các chiến lược gia của cả hai bên coi đây là một chỉ dấu cho các quận ngoại ô quan trọng và đa dạng hóa trên toàn quốc trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022.

Dấu ấn của chủ nghĩa bảo thủ lâu đời của Quận Cam - nơi sinh (và nơi an nghỉ) của Richard M. Nixon, người ươm mầm của Hiệp hội John Birch cánh hữu, cơ sở chính trị của Ronald Reagan - hiện đã lỗi thời hàng chục năm nay. Quận Cam đã dần dần biến thành một trong những chiến trường bầu cử hàng đầu của quốc gia, một nơi mà các luồng chính trị và nhân khẩu học đang va chạm với nhau.

Nép mình dọc theo đường bờ biển tuyệt đẹp ở phía nam Los Angeles, Quận Cam đã chứng kiến ​​một làn sóng cư dân gốc Á và La Tinh và những phản ứng dữ dội từ một số cử tri da trắng chống lại sự thay đổi. Các cử tri da trắng có trình độ đại học và giàu có từng là trụ cột của chủ nghĩa Cộng Hòa Quận Cam ngày càng quay lưng lại với Đảng Cộng Hòa trong thời đại Trump.

Quận Cam cũ đại diện cho nền chính trị tiên tiến của Đảng Cộng Hòa. Bây giờ, theo nhiều cách, quận này đại diện cho bộ mặt mới của Hoa Kỳ, và những phân hóa của quốc gia.

Jim Brulte, cựu chủ tịch Đảng Cộng Hòa California sống ở San Juan Capistrano cho biết: “Quận Cam từng là theo Cộng Hòa một cách đáng tin cậy khi quận này khá đồng nhất. Chúng tôi không phải là Quận Cam đó và chúng tôi đã không phải là Quận Cam đó trong hai thập kỷ."

Ngày nay, hơn 1/3 cư dân của quận là người gốc Tây Ban Nha và hơn 1/5 là người châu Á, theo dữ liệu điều tra dân số. Bốn mươi lăm phần trăm cư dân nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà. Ở Santa Ana, 96 % trong số 45,000 học sinh trong khu học chánh là người La Tinh. Cách đó không xa là Little Saigon, nơi có mật độ người Mỹ gốc Việt đông nhất cả nước. Hai đảng viên Đảng Cộng Hòa giành lại ghế Hạ viện vào năm 2020, Michelle Steel và Young Kim, đều là phụ nữ Mỹ gốc Á.

Ông Brulte nói: “Ở Quận Cam, nếu bạn thực hiện cùng một chiến dịch tranh cử trong nhiều khu vực khác nhau, bạn sẽ thua.

Chiến thắng bãi nhiệm vang dội trên toàn tiểu bang của ông Newsom, nhưng lợi thế hẹp hơn của ông ở Quận Cam. Đảng Dân Chủ nhìn thấy điều gì đó cho lộ trình của cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Newsom đã thắng ở Quận Cam với một tỉ lệ thấp 50.1% trong năm 2018, năm mà đảng Dân Chủ giành được bốn ghế Hạ viện. Ông đã vượt xa tỉ lệ đó trong cuộc bầu cử bãi nhiệm và giành được 52%. Khoảng 90% số phiếu bầu đã được tính đến tối thứ Sáu, với ước tính khoảng 130,000 phiếu bầu vẫn đang được kiểm tra.

Sean Clegg, một cố vấn cấp cao của ông Newsom, cho biết phân tích của chiến dịch về các lá phiếu còn lại cho thấy vị trí dẫn đầu của thống đốc sẽ tăng thêm trong những tuần tới. Ông đưa ra một lý thuyết về sự thành công của thống đốc. Ông Clegg nói: “Quận Cam là điểm khởi đầu của quốc gia đối với việc các cử tri có trình độ đại học rời bỏ Đảng Cộng Hòa của Trump,” ông Clegg nói, đồng thời cho biết thêm rằng thuốc chủng đã chứng tỏ một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng.

Cách Los Angeles 50 dặm về phía nam, Ladera Ranch là một mê cung chưa hợp nhất gồm những ngôi nhà phố và biệt thự ven đường được giữ gìn cẩn thận và được xây dựng lần đầu tiên ở chân đồi phía nam Quận Cam khoảng hai thập kỷ trước. Dân số 26,170 người của khu này trắng hơn và giàu hơn so với toàn bộ California: Thu nhập trung điểm của hộ gia đình (median income), $ 161,348, cao hơn gấp hai lần một chút so với mức trung điểm của tiểu bang.

Cũng như trong các khu nhà giầu khác trải dài giữa Santa Ana và San Diego, nhiều cư dân vào làm ở các thành phố là những người bảo thủ trực tính. Trong những năm gần đây họ đã trở thành những người ủng hộ nhiệt thành ông Trump. Đầu năm nay, các nhà điều tra liên bang đã đột kích vào nhà ở Ladera Ranch của hai người đàn ông liên quan đến cuộc bao vây ngày 6 tháng 1 ở Điện Capitol.

Các cử tri khác của Trump ở Ladera Ranch ủng hộ cựu tổng thống một cách miễn cưỡng hơn.

Andrea Dykstra, 40 tuổi, một bà mẹ ở nhà đã sống trong cộng đồng trong một thập kỷ và người được xác định là "người theo chủ nghĩa tự do (libertarian) hơn bất cứ điều gì khác", nói rằng Trump là lựa chọn tốt nhất trong số các lựa chọn kém lý tưởng.

“Mọi thứ đang trở nên phân cực, hầu như không thể tìm thấy những giọng nói ôn hòa hơn,” Dykstra nói.

Tuy nhiên, bà Dykstra lại say mê về việc bãi nhiệm ông Newsom, người mà bà gọi là tham nhũng và quá khích trong các hạn chế về đại dịch coronavirus của ông.

“Tôi cảm thấy rõ hơn rất nhiều rằng Newsom với tư cách là thống đốc có nhiều quyền lực hơn về cuộc sống hàng ngày của tôi so với tổng thống,” Dykstra nói.

Wendy Mage, 57 tuổi, nhớ rằng lúc ban đầu đến sống ở Ladera Ranch hơn một thập kỷ trước, những người hàng xóm của Mage đã lên tiếng phản đối hôn nhân đồng tính trong trận chiến hoành tráng của California về Dự luật 8, một biện pháp cấm hôn nhân đồng tính.

Mage đã dọn đi và trở về với chồng vào tháng 6 để gần mẹ hơn. Lần này, bà rất ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy một lá cờ cầu vồng tung bay.

Bà nhớ lại ý nghĩ. "Ô, Ladera Ranch sẽ tỉnh ngộ."

Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất ở Quận Cam cũng được theo dõi chặt chẽ ở Washington. Dân Biểu Sean Patrick Maloney, đảng viên Dân Chủ của New York và là chủ tịch Ủy Ban Dân Chủ Vận Động Tranh Cử Quốc Hội, cho biết ông cảm thấy lạc quan sau khi nghiên cứu kết quả bãi nhiệm ở Quận Cam - không chỉ vì những chiếc ghế cụ thể để giành lấy vào năm 2022 mà vì ông thấy khu vực là một dấu hiệu về những gì sắp xảy ra.

Ông Maloney nói: “Tôi nghĩ về điều quan trọng của Quận Cam, đây gần như là một khu vực chiến trường. Và nó là một phong vũ biểu tốt cho quan điểm về mọi thứ."

Hiện tại, việc bãi nhiệm đang dẫn đầu với khoảng 9,500 phiếu bầu ở khu vực của Bà Steel thuộc đảng Cộng Hòa, hoàn toàn nằm trong Quận Cam. Trong một ghế quốc hội khác của Quận Cam, do Dân biểu Katie Porter, một đảng viên Dân Chủ nắm giữ, nỗ lực bãi nhiệm của Đảng Cộng Hòa đã thua hơn 18,000 phiếu bầu.

Bà Porter không coi trọng bất kỳ sự so sánh nào giữa chiến dịch của ông Newsom và chiến dịch của chính bà vào năm sau. Trong khi lời hùng biện chống bãi nhiệm của ông Newsom phát huy tác dụng trên toàn tiểu bang, bà nói, “đó không phải là một chiến lược cho phép bạn thu hút các đảng viên Cộng Hòa một cách hiệu quả”.

Ngược lại, bà Porter cho biết sự chú trọng của bà về công tác giám sát và trách nhiệm giải trình đã gây được tiếng vang đối với các cử tri bất kể đảng phái nào, ngay cả khi bà đã tạo dựng được danh tiếng quốc gia là một người tiến bộ thẳng thắn.

Nhìn về năm tới, bà Porter nói sẽ rất khó để đoán "cách nào tốt nhất bạn có thể lôi cuốn cử tri của cả hai đảng", mà không biết thêm gì về đường hướng của Đảng Cộng Hòa ở Quận Cam và các nơi khác nữa.

Ông Trump đã đạt được thành tựu lớn nhất của mình ở Quận Cam vào năm 2020 xung quanh Little Saigon và ở Santa Ana, so với kết quả năm 2016. Ông đã xâm nhập vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt và giới lao động La Tinh khi ông coi các đảng viên Dân Chủ là người theo chủ nghĩa xã hội.

Nhưng một bản đồ kết quả sơ bộ năm 2021 từ Vance Ulrich, thuộc công ty tư vấn phi đảng phái Redistricting Partners, cho thấy chiến dịch chống thu hồi của ông Newsom đã thành công ở những nơi như Garden Grove, Westminster và Santa Ana, những thành phố mà đảng Dân Chủ hoạt động tốt vào năm 2020. Ông Ulrich nói các khu bầu cử đa số người Việt Nam đã quay ngoắt từ việc ủng hộ ông Trump vào năm 2020 sang việc phản đối việc bãi nhiệm.

Đồng thời, Irvine, một trong những thành phố lớn nhất của đất nước mà người châu Á là nhóm thống trị, đã trở thành lãnh thổ màu xanh lam vững chắc hơn.

Marc Marino, 26 tuổi, đã sống ở Irvine trong phần lớn cuộc đời, chuyển đến cùng cha mẹ, những người gốc Philippines, từ Hồng Kông khi anh còn nhỏ. Anh cho biết lần đầu tiên tham gia chính trị là thông qua nhà thờ của gia đình, nơi anh nhớ các nhà lãnh đạo ủng hộ Dự luật 8, biện pháp cấm hôn nhân đồng giới.

Ông Marino cho biết cuối cùng ông đã ngừng đến nhà thờ, và bây giờ được xác định là "người theo Bernie Sanders hơn." Nhiều người bạn của ông ở quê nhà cũng đã chia tay với đường lối chính trị của cha mẹ, những người nhập cư bảo thủ hơn.

“Hầu hết bạn bè của tôi đã chuyển sang trái nhiều hơn,” anh nói, “điều mà tôi không ngờ tới”.

Vào thứ Ba, Marino đã bỏ phiếu chống lại việc thu hồi. Là một nhân viên chăm sóc sức khỏe, ông ủng hộ phản ứng đại dịch của ông Newsom.

Tập trung vào đại dịch, chiến dịch Newsom không ngừng đánh bại Larry Elder, người đứng đầu đảng Cộng Hòa, là một ứng cử viên theo phong cách Trump, người sẽ không ưu tiên ngăn chặn vi-rút.

Kết quả trên toàn tiểu bang là 64 % cử tri độc lập đã được tiêm chủng phản đối việc thu hồi, theo David Binder, người thăm dò ý kiến ​​của ông Newsom. Một phần nhỏ các bệnh nhân độc lập chưa được tiêm chủng đã ủng hộ việc bãi nhiệm một cách áp đảo.

Ông Binder nói: “Chích ngừa là vấn đề phân hóa cử tri của chúng ta mạnh hơn cả nhân khẩu học tiêu chuẩn.”

Neal Kelley, người đã là hộ tịch viên đăng ký cử tri của Quận Cam trong 16 năm qua, bắt đầu công việc của mình khi đảng Cộng Hòa vẫn còn thống trị các cuộn phiếu của quận. Giờ đây, số đảng viên Dân Chủ đăng ký nhiều hơn đảng viên Cộng Hòa khoảng 10%.

Ông Kelley đã nghe thấy những nỗ lực quốc gia của cả hai đảng để tăng cường đăng ký cử tri của họ trước năm 2022. Hiện tại, đảng Dân Chủ tiếp tục nhấn mạnh lợi thế của họ.

Giữa cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bãi nhiệm, đảng Cộng Hòa đã thêm 654 cử tri vào danh sách đảng của họ, theo hồ sơ tiểu bang.Trong cùng thời gian đó, đảng Dân Chủ thêm 22,564.

Jill Cowan là một phóng viên ở Los Angeles cho National Desk về California. @jillcowan

Shane Goldmacher là một phóng viên chính trị toàn quốc và trước đây là phóng viên chính trị chính của Metro Desk. Trước khi gia nhập The Times, ông đã làm việc tại Politico, nơi ông đưa tin về chính trị toàn quốc của Đảng Cộng Hòa và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. @ShaneGoldmacher

Một phiên bản của bài báo này xuất hiện trên bản in của ấn bản New York với tiêu đề: “Recall spotlights Orange County As Harbinger of 2022 Midterms.”