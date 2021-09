Phản Ứng Từ Á Châu Đến Âu Châu Về Liên Minh Mới AUKUS, Phía Pháp Cho Là Bị "Đâm Sau Lưng"...

Thế giới của chúng ta đang trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là khu vực của chúng ta, Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tương lai của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng đến tất cả tương lai của chúng ta.

Và như vậy, thưa các bạn, AUKUS ra đời nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác an ninh ba bên mới giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. AUKUS là mối quan hệ đối tác trong đó bao gồm các nhà khoa học, ngành công nghiệp và lực lượng quốc phòng, tất cả đều cùng nhau làm việc hầu mang lại một khu vực an toàn hơn và đảm bảo hơn, mang lại lợi ích cuối cùng cho tất cả mọi người.

Và như vậy, thưa các bạn, AUKUS ra đời nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác an ninh ba bên mới giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. AUKUS là mối quan hệ đối tác trong đó bao gồm các nhà khoa học, ngành công nghiệp và lực lượng quốc phòng, tất cả đều cùng nhau làm việc hầu mang lại một khu vực an toàn hơn và đảm bảo hơn, mang lại lợi ích cuối cùng cho tất cả mọi người.

Để đáp ứng những thách thức này, hầu giúp mang lại an ninh và ổn định mà khu vực của chúng ta cần, vì thế chúng ta phải đưa quan hệ đối tác của chúng ta lên một tầm cao mới Và như vậy, thưa các bạn, AUKUS ra đời nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác an ninh ba bên mới giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. AUKUS là mối quan hệ đối tác trong đó bao gồm các nhà khoa học, ngành công nghiệp và lực lượng quốc phòng, tất cả đều cùng nhau làm việc hầu mang lại một khu vực an toàn hơn và đảm bảo hơn, mang lại lợi ích cuối cùng cho tất cả mọi người.

Để đáp ứng những thách thức này, hầu giúp mang lại an ninh và ổn định mà khu vực của chúng ta cần, vì thế chúng ta phải đưa quan hệ đối tác của chúng ta lên một tầm cao mới Và như vậy, thưa các bạn, AUKUS ra đời nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác an ninh ba bên mới giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. AUKUS là mối quan hệ đối tác trong đó bao gồm các nhà khoa học, ngành công nghiệp và lực lượng quốc phòng, tất cả đều cùng nhau làm việc hầu mang lại một khu vực an toàn hơn và đảm bảo hơn, mang lại lợi ích cuối cùng cho tất cả mọi người.

AUKUS sẽ nâng cao sự đóng góp vào mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng phát triển của chúng tôi tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: Bao gồm các tổ chức như ANZUS; ASEAN; cùng các đối tác chiến lược song phương; Bộ tứ; các nước Ngũ Nhãn; và tất nhiên, đại gia đình Thái Bình Dương thân yêu của chúng ta.



Sáng kiến đầu tiên của AUKUS là cung cấp một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Trong 18 tháng tới, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để tìm cách xác định xem cách nào tốt nhất để đạt được điều này. Sáng kiến sẽ bao gồm một cuộc kiểm tra gắt gao về những gì chúng ta cần làm để thực hiện trách nhiệm về việc quản lý hạt nhân của chúng ta tại Úc.



Chúng tôi dự định đóng những chiếc tàu ngầm này ở Adelaide, Australia, với sự hợp tác chặt chẽ của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nhưng tôi xin nói rõ: Úc không tìm cách mua vũ khí hạt nhân hoặc thiết lập khả năng hạt nhân dân sự. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân của mình.



Australia có lịch sử hợp tác quốc phòng lâu đời với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Trong hơn một thế kỷ, chúng ta đã sát cánh cùng nhau vì hòa bình và tự do, được thúc đẩy bởi niềm tin mà chúng ta chia sẻ, được duy trì bởi tình bạn mà chúng ta đã rèn luyện, được khởi động bởi sự hy sinh của những người đi trước chúng ta.



Chúng tôi sẽ có cơ hội mới để củng cố vị thế của Anh ở vị trí hàng đầu về khoa học và công nghệ, củng cố chuyên môn cấp quốc gia của chúng tôi. Và có lẽ quan trọng nhất, Vương quốc Anh, Úc và Hoa Kỳ sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn với nhau, phản ánh thước đo lòng tin giữa chúng ta, chiều sâu của tình bạn và sức mạnh lâu dài của các giá trị tự do và dân chủ được chia sẻ của chúng ta. Giờ đây, Vương quốc Anh sẽ bắt tay vào dự án này cùng với các đồng minh của chúng tôi, giúp thế giới an toàn hơn và tạo ra việc làm trên khắp Vương quốc Anh của chúng tôi.

* Tổng Thống Biden, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ



Hôm nay, tôi rất vinh dự được cùng với hai đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ là Úc và Vương quốc Anh - tham gia để khởi động một giai đoạn mới của hợp tác an ninh ba bên giữa các quốc gia của chúng ta. Như Thủ tướng Morrison và Thủ tướng Johnson đã nói, tôi muốn cảm ơn vì sự hợp tác và tầm nhìn của qúy vị khi chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mệnh chiến lược này.

Mặc dù mối quan hệ đối tác của Úc, Anh và Hoa Kỳ - AUKUS - nghe có vẻ xa lạ với tất cả những từ viết tắt này, nhưng đó là một điều tốt, AUKUS - chúng ta sẽ cập nhật và nâng cao khả năng chung các quốc gia của chúng ta để đối phó với các mối đe dọa của thế kỷ 21, giống như chúng ta đã cùng nhau thực hiện trong thế kỷ 20.

Các lực lượng chiến đấu dũng cảm của chúng ta đã kề vai sát cánh trong hơn 100 năm qua trên nhiều trận chiến: từ các cuộc chiến đấu trên chiến hào trong Thế chiến thứ nhất, đến các hải đảo trong Thế chiến thứ hai, cùng chiến đấu trong mùa đông lạnh giá ở Hàn Quốc, và cái nóng thiêu đốt của Vịnh Ba Tư. Hoa Kỳ, Úc và Vương quốc Anh từ lâu đã là những đối tác trung thành, và ngày nay chúng ta thậm chí còn thân thiết hơn.

Hôm nay, chúng ta đang thực hiện một bước tiến lịch sử khác để làm sâu sắc hơn và chính thức hóa hợp tác giữa cả ba quốc gia của chúng ta bởi vì tất cả chúng ta đều nhận thấy cấp bách của việc đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Tương lai của mỗi quốc gia chúng ta - và thực sự là thế giới - phụ thuộc vào một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trường tồn và phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ sắp tới..

Đây là việc đầu tư vào nguồn sức mạnh lớn nhất của chúng ta - các liên minh của chúng ta - và cập nhật chúng để đáp ứng tốt hơn trước các mối đe dọa của ngày hôm nay và ngày mai.



Thật vậy, nỗ lực này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của các nước châu Âu chủ chốt đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đặc biệt, Pháp đã có sự hiện diện đáng kể ở Ấn Độ - Thái Bình Dương và là một đối tác và đồng minh quan trọng trong việc tăng cường an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Hoa Kỳ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Pháp và các quốc gia quan trọng khác. Và cuối cùng, sáng kiến này nhằm đảm bảo rằng mỗi người trong chúng ta đều có những khả năng hiện đại nhất mà chúng ta cần - để điều động và phòng thủ trước các mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng.



Vì vậy, tôi muốn cảm ơn Thủ tướng Morrison và Thủ tướng Johnson vì tình bạn của họ, với sự lãnh đạo và quan hệ đối tác của họ khi chúng tôi thực hiện giai đoạn hợp tác an ninh mới này.

Và Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục làm việc với ASEAN và Bộ tứ, như đã nêu trước đó; năm đồng minh hiệp ước của chúng tôi và các đối tác thân thiết khác ở Ấn Độ - Thái Bình Dương; cũng như các đồng minh và đối tác ở châu Âu và trên thế giới nhằm duy trì một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời xây dựng một tương lai hòa bình, tạo cơ hội cho tất cả người dân trong khu vực. [1]





Trị giá 50 tỷ đô la Úc (31 tỷ euro) khi ký, hợp đồng hiện được ước tính trị giá 90 tỷ đô la Úc do chi phí vượt mức và ảnh hưởng của tiền tệ. Benoît Arrivé, thị trưởng Cherbourg - nơi đặt trụ sở của Naval Group - đã tố cáo đó là "hành động đâm sau lưng của Australia". Theo tổng thư ký của CGT Naval Group, Vincent Hurel, 500 công việc hiện đang được đảm nhận trong các hoạt động liên quan đến hợp đồng này, cũng như một "trăm người Úc". Ông cũng nói: “Rủi ro đã được biết trước". Các bộ quốc phòng và ngoại giao ngay lập tức tỏ ra thất vọng, trong một tuyên bố, đó là một "quyết định đáng tiếc" và "đi ngược lại với lá thư và tinh thần hợp tác vốn có giữa Pháp và Úc". Sáng thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Jean-Yves Le Drian, sau đó đã tố cáo về hành động "đâm sau lưng" , trên cơ quan truyền thông Franceinfo. "Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ tin cậy với Australia, sự tin tưởng đó đang bị phản bội", Le Drian nói lên sự "tức giận và rất cay đắng" . “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng ta phải nhận được lời giải thích. Hành vi của người Mỹ khiến tôi lo ngại, quyết định một chiều và sự tàn bạo này rất giống với những gì ông Trump đã làm ." Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp, Florence Parly, cũng coi việc vi phạm hợp đồng này là "nghiêm trọng" và được coi là "tin tức rất xấu đối với sự tôn trọng của lời hứa". Về phía Thượng viện cho rằng "một quyết định nghiêm trọng với những hậu quả sâu rộng" và cho biết họ sẽ đặt câu hỏi về "bản chất chính xác" của mối quan hệ giữa Paris và Washington. Điều này "chưa có tiền lệ", cuối cùng các thượng nghị sĩ Pháp, tin rằng "Hoa Kỳ và Vương quốc Anh [đang] thay đổi luật chơi". Đáp lại, Luân Đôn cam đoan rằng họ không muốn làm "buồn lòng" Paris. “Chúng tôi không đi săn tìm cơ hội. Về cơ bản, người Úc đã đưa ra quyết định muốn có một khả năng khác ”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết trên kênh truyền hình Sky News. Người Pháp "là một trong những đồng minh quân sự thân cận nhất của chúng tôi ở châu Âu, chúng tôi là lực lượng khá lớn và có thể so sánh được và chúng tôi đang làm mọi thứ cùng với nhau", ông nói tiếp. Trong bài phát biểu giới thiệu đêm qua tại Tòa Bạch Ốc, Biden cũng hòa giải với Paris, đảm bảo rằng Hoa Kỳ muốn "hợp tác chặt chẽ với Pháp" trong khu vực rất chiến lược này. Giống như người tiền nhiệm Donald Trump, ông Biden đã nhắc lại kể từ khi đắc cử rằng ông ta có ý định đối đầu với Trung Quốc, nhưng theo một cách rất khác. Hôm thứ Tư, ông tuyên bố rằng ông muốn "đầu tư vào nguồn sức mạnh lớn nhất của chúng tôi, các liên minh của chúng tôi" và mong muốn "cập nhật chúng để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa của ngày hôm nay và ngày mai". [2]

* Phản ứng từ phía Trung Quốc

Theo bài xã luận của Global Times Trung Quốc: AUKUS mang 'cơn sốt tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân' đến toàn cầu:



Đây được coi là nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một liên minh mới chống lại Trung Quốc. Hiệp ước AUKUS sẽ hỗ trợ Australia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và cho phép tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tuần tra trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.



Mỹ đang chia rẽ một cách điên cuồng hệ thống liên minh của mình. Việc sử dụng ngoại lực để đẩy các "cường quốc tầm trung" như Australia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là một sự phô trương mạnh mẽ đối với các cường quốc tầm trung trên toàn thế giới. Mặc dù Washington tuyên bố rằng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia sẽ không mang vũ khí hạt nhân, nhưng những hạn chế như vậy là không đáng tin cậy. Ngay từ đầu, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã được thiết kế để trở thành công cụ tấn công chiến lược.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa xuất khẩu công nghệ liên quan ra quốc tế. Khi Washington tăng cường cạnh tranh quyền lực lớn, sẽ có nhiều khu vực tham gia vào làm gia tăng căng thẳng . Sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ trở thành một sự cám dỗ phổ biến. Thế giới cần chuẩn bị cho sự xuất hiện của “cơn sốt tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

Tuy nhiên, dù Australia có vũ trang như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn chỉ là kẻ theo đuôi Mỹ. Chúng tôi khuyên Canberra không nên nghĩ rằng một khi có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tên lửa tấn công là họ có khả năng đe dọa Trung Quốc . Nếu Úc dám khiêu khích Trung Quốc một cách trắng trợn- I f Australia dares to provoke China more blatantly Trung Quốc chắc chắn sẽ trừng phạt không khoan nhượng - China will certainly punish it with no mercy. .

Khi Australia tham gia vào cuộc bao vây chiến lược do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Trung Quốc, Australia nên tự nhận thức lại xem với năng lực hiện tại có phù hợp với sức mạnh của mình hay không. Một khi muốn hành động dũng cảm để thể hiện lòng trung thành với Mỹ và muốn chiếm vị trí nổi bật nhất trong chiến lược chống Trung Quốc của Mỹ, đặc biệt là về mặt quân sự, thì Canberra rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của Bắc Kinh về các biện pháp đối phó lại . Như vậy, quân đội Úc cũng rất có thể là đợt lính phương Tây đầu tiên phung phí mạng sống trên Biển Đông.



Gần đây, một số người ở Canberra đã đề xuất về hệ thống phòng thủ tên lửa của Úc. Chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết. Bởi vì Canberra dự định sẽ gửi quân đến eo biển Đài Loan nếu chiến tranh nổ ra ở đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Mike Pezzullo hồi tháng 4 đã cảnh báo rằng "trống trận chiến" đang vang lên qua một thông điệp gửi tới các nhân viên của ông ta. Ông ta nói rằng Australia phải chuẩn bị "gửi đi các chiến binh của chúng tôi để chiến đấu", theo ABC News. Một khi quân đội Úc chiến đấu với Quân Giải phóng Nhân dân ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, các mục tiêu quân sự tại Úc chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Trung Quốc. Vì Australia đã trở thành mũi nhọn chống Trung Quốc, nước này nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Mỹ và các đồng minh đang làm rối tung thế giới. Họ thậm chí đang chạm vào điểm mấu chốt của việc không phổ biến vũ khí hạt nhân . Một câu hỏi thú vị được đặt ra: Ai có khả năng chịu đựng sự hỗn loạn toàn cầu hơn? Trung Quốc hay họ?- Who is more capable of withstanding the global chaos? China or them? [3]



* Phản ứng của Liên Minh Châu Âu