Muốn Có Cơ Hội Thắng Bình Thủy Điện Cao Cấp VE Hybrid CV-JAC40 Hiệu Zojirushi?

Binh Thuy Dien Zojiroshi

Từ trước năm 1975, người dân ở Miền Nam Việt Nam đã quen thuộc và tin tưởng tuyệt đối vào các sản phẩm điện gia dụng của Nhật: tủ lạnh, tivi, máy nghe nhạc, nồi cơm điện, bình đun nước nóng… Các sản phẩm “made in Japan”- từ xe hơi, xe gắn máy cho đến hàng điện gia dụng- từ lâu đã có tiếng là chất lượng cao, tiện dụng, bền và đáng tin cậy, giá cả phải chăng. Riêng trong lĩnh vực điện gia dụng, các nhà sản xuất Nhật Bản đã chứng tỏ mình là bậc thầy trong việc tạo ra những sản phẩm đem lại những tiện nghi mà người tiêu dùng ít tìm thấy ở những nhà sản xuất khác. Nói về kỹ thuật, những nồi nấu cơm điện, bình thủy điện đun nước nóng và giữ nước nóng… không thuộc về những mặt hàng kỹ thuật cao. Nhưng người Nhật với đầu óc sáng tạo, thực dụng vẫn luôn đưa vào chúng những tính năng mới làm hài lòng người sử dụng tân tiến.





Sau gần nửa thế kỷ, nhiều người trong cộng đồng gốc Việt ở Mỹ vẫn giữ nguyên sự tin tưởng dành cho các sản phẩm gia dụng Nhật, do những ưu điểm truyền thống vừa nêu trên vẫn tiếp tục được duy trì. Sản phẩm bình thủy điện dòng VE Hybrid CV-JAC 40/50 của công ty Zojirushi là một ví dụ. Khi sản phẩm này được giới thiệu vào thị trường Mỹ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người tiêu dùng vì những tính năng độc đáo và tiện ích mà nó đem lại, vì bình vừa có thể đun sôi nước nhanh, lại vừa có thể giữ ấm nước như một bình thủy ở một mức nhiệt độ nào đó để trong nhà bao giờ cũng có sẵn nước nóng.





Bình thủy điện dòng VE Hybrid CV-JAC 40/50 có hai kích cỡ: loại dung tích 4 lít- CV-JAC40, và loại 5 lít CV-JAC50. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất từ Nhật. Chúng được gọi là “hybrid”, vì kết hợp giữa việc đun nóng bằng điện và việc giữ ấm bằng kỹ thuật chân không. Giữa ruột bình làm bằng thép không rỉ và vỏ bọc bên ngoài là lớp vật liệu cách nhiệt và lớp chân không cách nhiệt. Chính kỹ thuật chân không này giúp cho bình giữ được nhiệt độ mong muốn của nước trong một thời gian dài, với lượng điện năng tiêu thụ ít nhất. Bình còn có thể chuyển sang chế độ giữ ấm hoàn toàn không dùng điện. Một sản phẩm có lợi, thân thiện cho môi trường.





Đây là một loại bình thủy điện lý tưởng dành cho những người thích uống trà, trong đó có rất nhiều người Việt. Người Nhật nổi tiếng với Trà Đạo, có lẽ vì vậy mà công ty Zojirushi muốn chế tạo loại bình thủy đáp ứng được nghệ thuật pha trà theo phong cách Nhật. Bình thủy CV-JAC có 4 mức thiết lập nhiệt độ giữ ấm: 160°F (70° C), 175°F (80° C), 195°F (90 ° C), 208°F (98 ° C). Bốn mức nhiệt độ này là nhiệt độ lý tưởng để pha bốn loại trà tương đương, bảo đảm chiết xuất tối ưu hương vị của chúng: trà tinh tế, trà xanh, trà ô long và trà đen. Những người Việt sành uống trà thường có đủ các loại trà này trong nhà, tùy lúc mà thưởng thức loại trà nào. Nhưng trước đây, họ chỉ có thể đun nước sôi ( 212° F hoặc 100° C) để pha tất cả các loại trà. Nay với CV-JAC40/50, họ có thể đun nước theo đúng các mức nhiệt độ chính xác để những tách trà được pha với nước có độ nóng phù hợp, sẽ tạo ra hương vị thơm ngon hơn.





Quick Temp là một ưu điểm nữa của bình thủy điện CV- JAC. Đây là chế độ đun nước để đạt đến ba nhiệt độ giữ ấm đã cài đặt 160°F, 175°F, hoặc 195°F là ngừng lại, rồi chuyển sang chế độ giữ ấm mà không cần phải đun sôi nước. Bằng cách này, bình giúp tiết kiệm cả thời gian và điện năng dùng để đun nước.





Ngoài ra, bình còn có hệ thống rót nước sôi điện tử, có chế độ rót nước từng lượng nhỏ (khoảng 60% cách lấy nước thông thường). Chế độ lấy nước này thích hợp cho việc pha cà phê phin, cũng là một phong cách uống cà phê đặc trưng của người Việt. Còn phải kể đến các chế độ an toàn cho người sử dụng: tự chuyển sang chế độ khoá sau khi nước đã đun nóng đến nhiệt độ cài đặt; chế độ cảnh báo và ngừng nguồn cung cấp điện khi bình không có nước.





Một điểm đáng chú ý khác làm hài lòng người tiêu dùng gốc Việt: dù bán ở thị trường Mỹ và Canada, sách hướng dẫn đi kèm theo bình được viết bằng 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung (truyền thống), tiếng Nhật và tiếng Việt. Điều này chứng tỏ công ty Zojirushi đánh giá tầm quan trọng của khách hàng Việt Nam tại vùng thị trường có tính cạnh tranh cao này.





Công ty Zojirushi có nhã ý thông qua Việt Báo tổ chức rút thăm trúng thưởng tặng một bình thủy CV-JAC40 (trị giá $280) cho khách hàng gốc Việt tại Mỹ. Để tham gia cuộc rút thăm này, độc giả của Việt Báo chỉ cần:





Tham gia rút thăm trúng thưởng bình thủy điện CV-JAC40 hiệu Zojirushi.



- Gởi email đến Việt Báo qua địa chỉ email: vietbao@vietbao.com . Trên tiêu đề email xin ghi:

- Trong e-mail xin cho biết tên họ, số phone để liên lạc.





- Thời gian nhận e-mail: từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021.





- Ngày 11 tháng 10, Việt Báo sẽ rút thăm để chọn ra một người trúng thưởng.





Việt Báo sẽ thông báo và gởi sản phẩm CV-JAC đến người trúng thưởng trong vòng 14 ngày sau ngày 11 tháng 10. 2021.