Vu Lan Ngày Hiếu Hạnh CLB Trần Nhân Tông OC 2021

Hôm thứ bẩy tuần rồi ngày 04 tháng 9 năm 2021 tại khu vườn Thanh Tâm Viên của anh chị Tuệ Quán- Trần Minh Anh phối hợp với câu lạc bộ Trần Nhân Tông Orange County, buổi lễ Vu Lan Ngày Hiếu Hạnh đầm ấm thân tình đạo vi đã diễn ra thật tốt đẹp và hoàn mãn. Vu Lan năm nay có sự đặc biệt chứng minh và giảng pháp cua thầy Thích Tánh Tuệ, một vị giảng sư trẻ và nổi tiếng trong cộng đồng Phật giáo với bút hiệu Như Nhiên-Thích Tánh Tuệ mà nhiều người biết đến.









Ngay từ chiều thứ sáu trước đó, các thành viên trong ban điều hợp đã tập trung về vườn sau nhà đạo hữu Minh Anh để trang hoàng bàn thờ sắp xếp chổ ngồi, và chuẩn bị âm thanh cho ngày mai. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, patio và khu vườn sau nhà anh Minh Anh đã trở thành một đạo tràng nghiêm trang và ấm cúng! Bàn thờ Phật đơn sơ với tôn tượng Đức Bổn sư và hai chậu lan thanh khiết hai bên, với một vài trái cây Thạnh long tươi đẹp từ vườn cây nhà anh Truyền và chị Hạ Nắng. Phông hình phía sau được anh Nguyên Hậu trình bày rất nghệ thuật với câu nói nổi tiếng của Sư Ông Nhất Hạnh: "Biết ơn là Hạnh phúc lớn" như nhắc nhở mọi người luôn tưởng đén Tứ Ân mà người con Phật không thể nào quên được: ân Thầy tổ, ân Cha mẹ, ân Tổ quốc, và ân Chúng sanh. Hai bên là hai câu thư pháp anh Truyền viết về Cha và Mẹ thật công phu và mỹ thuật! Tối đó anh chị em đã tổ chức Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm đến thất thế phụ mẫu quá vãng cũng như tất cả nạn nhân covid-19 trong năm qua tại Hoa kỳ cũng như tại Việt Nam gần đây, nguyện cầu cho tất cả chư hương linh đồng siêu sanh tịnh độ! Đêm thắp nến nguyện cầu thật xúc động và mang đậm nét nhân văn.









Đúng 2g chiều, chương trình được bắt đầu bằng nghi thức thỉnh sư do anh Huệ thực hiện thỉnh thầy từ ngoài trà thất vào khu vực hành lễ. Sau lời tuyên bố lý do của trưởng ban tổ chức là lời khai từ của anh Nguyên Hậu nhấn mạnh tinh thần Tứ Ân trong mùa Vu lan Báo hiếu. Sau đó Thầy bắt đầu hướng dẫn Thiền tập trong vòng 15 phút để mọi người "đưa tâm về nhà". Không khí một buổi chiều cuối hạ oai nồng, hôm nay nhiệt độ lên đến 90*F vậy mà lúc thầy hướng dẫn ngồi thiền, không khí như lắng dịu xuống, những lao xao hầu như lắng đọng lại nhờ đó mà cả đạo tràng như mát mẻ hẳn ra, thật là diệu kỳ và an ổn... 15 phút, tuy ngắn nhưng vừa đủ để các thiền sinh trở về an trú trong hơi thở, lắng nghe giây phút nhiệm mầu của thực tại “đang là” mà chúng ta đang quên lãng!







Phần pháp thoại của thầy đã gây xúc động cho nhiều đạo hữu với đề tài Mẹ. Những mẫu chuyện đời thường, những vần thơ tràn đầy cảm xúc ân tình nói về tình nghĩa mẹ cha đã làm cho nhiều người rớm lệ. Tiếp theo phần Pháp thoại là Pháp đàm trao đổi Phật Pháp thật phong phú và bổ ích cho đạo tràng. Rất nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề tu tập, phát triển sự quân bình nội tâm, bên cạnh đó cũng có những câu hỏi về thế giới quan vũ trụ quan Phật giáo, con người từ đâu đến và chết rồi đi về đâu....đã được thầy giải đáp một cách khéo léo và thấu triệt đúng Pháp làm cho ai cũng được hoan hỷ trong Phật Pháp!





Và để thay đổi oai nghi, buổi tu học được nối tiếp với phần thiền hành quanh khu vườn Thanh Tâm xinh xắn. Vì số lượng người hôm nay tham dự khá đông trên 50 người nên những người trong ban tổ chức phải đứng ngoài nhường cho quý khách dạo những bước chân an lạc trên lối thiền hành bên cạnh những chậu kiểng bonsai xinh đẹp!







Sau phần thiền hành toàn thể đạo tràng vân tập trước bàn thờ và dưới sự hướng dẫn của thầy phan tụng kinh bắt đầu với trang kinh Vu lan bằng tiếng Việt ngắn gọn mà đầy đủ, lời kinh mênh mang toả khắp hu không như nhắc nhở những người con hiếu đạo tiếp tục làm tròn phận su của người con hiếu thảo! Lời kinh cũng gởi gắm đến những hương linh cha mẹ bảy đời còn chưa thấu rõ đường về thì mau mau tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh cảnh!





Tiếp theo đó, phần cài bông hồng được tiếp tục với tiếng hát tuyệt vời của Minh Tâm qua ca khúc Bông Hồng Cài Áo, chúng tôi không dùng hoa đỏ hay trắng mà chỉ dùng một màu hồng nhạt! Chúng tôi nghĩ cho dù cha mẹ còn sống hay đã mất, cánh hoa hồng là một tôn vinh cho cha mẹ, cha mẹ có mất đi nhưng tình thương và sự hiểu biết của mẹ cha muôn đời vẫn còn đó! Mẹ luôn hằng hữu cùng chúng ta.







Cơm chay thân mật với sự chuẩn bị chu đáo của chị Hạnh, chị Thuý, chị Thuỷ, chị Tammy, chị Như Lạc, anh Văn, anh Tùng cùng với phần văn nghệ bỏ túi cây nhà lá vườn của các thành viên câu lạc bộ Trần Nhân Tông, Nhóm Hương Thiền của Ns Nghiêm Phú Phát, quý anh chị Hội Phật Học Đuốc Tuệ, và thân hữu thật phong phú và ấm cúng! Những bài hát ngợi ca mẹ cha, những bài thơ vinh danh đấng sinh thành đã được trình bày qua các giọng ca Minh Tâm, anh Tâm nguyên Trí, chị Nguyên Trình, anh Minh Anh, chị Thuỷ, ...đặc biệt cám ơn hai anh Nguyên Kiện và Bảo Lâm đã set up dàn âm thanh thật tuyệt vời cho anh chi em được dịp trổ tài ca hát! Đặc biệt hôm nay chúng ta được nghe thầy Tánh Tuệ đọc hai bài thơ trong đó có một bài Ns Võ Tá Hân đã phỏ thành nhạc thật truyền cảm và đầy ắp ân tình hiếu đạo.

















Thật là một hạnh duyên lớn mà CLBTNT chúng ta được ngồi lại với nhau trong khu vườn nhỏ nhắn xinh tươi đầy thiền vị, sự có mặt của một vị giảng sư uyên thâm phật pháp, sự có mặt của những gương mặt sáng trong tầm cầu giáo pháp, có mặt với nhau cho một ngày tu học Vu Lan hiếu hạnh, cho cuộc đời thêm đẹp, thêm y nghĩa giữa trần lao đầy bon chen cám dỗ này!





Con về tu học Vu Lan

Phước lành xin nguyện cúng dường Mẹ Cha

Tâm thành tay chắp liên hoa

Cầu cho Cha mẹ tuổi già an vui.

Mẹ Cha quá vãng ngậm ngùi

Siêu sanh tịnh độ sáng ngời đạo tâm

Nguyện cho tât cả chúng sanh

Vu Lan Thắng Hội HIẾU TÂM đẹp ngời!

(Thơ Như Nhiên Tánh Tuệ)





Ban Tu Học CLBTNT OC- Tâm Như Ghi lại

