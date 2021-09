Rise Tổ Chức Buổi Tư Vấn Covid-19 Qua Zoom Lần Thứ Hai Cho Người Dân Việt Nam

Vào 9:00 sáng ngày Thứ Tư 8 tháng 9 2021 giờ Việt Nam (hay 7:00 tối Thứ Ba 7 tháng 9 giờ California), tổ chức Phi Lợi Nhuận Rise đã tổ chức buổi tư vấn qua zoom lần thứ hai, để ba bác sĩ ở Mỹ giải đáp thắc mắc cho người dân Việt Nam về cách điều trị, phòng ngừa Covid-19.

Ba bác sĩ từ Mỹ tham gia buổi tư vấn là Lê Đình Khôi (Washington DC), Phương Trần (Chicago) và Thu Trần (Maryland). Rise mời bác sĩ Thu Trần chuyên về phụ khoa tham gia là vì trong lần tư vấn đầu tiên, Rise nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thai phụ và Covid.

Sau lần thử nghiệm đầu tiên vào tuần trước, lần này Rise phổ biến rộng rãi hơn đến với người dân Việt Nam. Có hơn 40 người ở Việt Nam đã tham gia buổi tư vấn qua zoom này. Đặc biệt có nhiều người khiếm thính tham gia buổi tư vấn vì họ gặp khó khăn khi muốn hỏi ý kiến bác sĩ ở Việt Nam. Vì vậy, Rise đã nhờ nhóm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Nắng Mới làm ký hiệu cho những người điếc trong buổi tư vấn qua zoom này.

Mở đầu cho buổi tư vấn, anh Doãn Hưng – một cộng tác viên, hiện đang làm việc tại văn phòng tranh cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda- đã hứơng dẫn nhanh cho người tham dự phương pháp thở chánh niệm để giữ cho tâm được an ổn, tránh bị căng thẳng liên tục trong mùa đại dịch. Điều này quan trọng, bởi vì nhiều người dân Việt Nam hiện nay đang ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần, vốn là một trong những nguyên nhân làm giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Cộng thêm việc ăn uống không đủ chất dinh dưỡng do lệnh phong tỏa, có thể làm sức đề kháng quá yếu kém, nên không đủ sức để vượt qua dịch bệnh. Phương pháp theo dõi hơi thở, dùng hơi thở để điều hoà tâm đã được áp dụng tại Mỹ trong mùa dịch năm ngoái. Phương pháp này cũng được các nhà khoa học Mỹ cho áp dụng trong tường học, bệnh viện, quân đội, nhà tù… cũng với mục đích làm giảm stress. Một ưu điểm khác của việc điều hòa hơi thở- điều hòa tâm đó là mọi người đều có thể thực hiện dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có thể gom lại thành những đề tài chính như sau:

- Liên quan đến vaccine: Các loại vaccine khác nhau có những mức độ hiệu quả khác nhau đối với Covid-19. Tuy nhiên, tất cả chúng đều giúp cho người nhiễm Covid-19 không bị những triệu chứng nặng, và có cơ hội tự phục hồi mà không cần phải vào bệnh viện để điều trị. Vì vậy, các bác sĩ đều khuyên là nên chích bất cứ loại vaccine mà mình có được.

Có nên chích hai mũi với hai loại vaccine khác nhau? Ở Mỹ, do tình trạng dư thừa vaccine, cho nên người dân được khuyên là nên chích cùng loại vaccine để có hiệu quả phòng ngừa cao nhất. Tuy nhiên, điều kiện ở Việt Nam không được như thế, do vaccine không đủ, mà lại được viện trợ từ nhiều nguồn. Do vậy, các bác sĩ vẫn khuyên là nếu không có sự lựa chọn, vẫn nên chích hai mũi dù là khác loại.

Những ai nên chích vaccine? Những người càng có bệnh nền, càng nên chích vaccine. Người mắc bệnh ung thư, người bị cao máu, người đã từng bị lao phổi ho ra máu… cũng vẫn nên chích vaccine. Chưa có nghiên cứu nào xác định vaccine ảnh hưởng xấu đến thai nhi, cho nên bác sĩ khuyên thai phụ sau 13 tuần nên chích vaccine. Các bà mẹ đang cho con bú cũng có thể chích.

Những người đã mắc bệnh và đã khỏi cũng vẫn nên chích vaccine để tằng cường mức đề kháng với các loại biến thể mới.

Không nên chích ngừa cúm và covid cùng lúc, mà nên cách nhau 4 tuần.

- Liên quan đến phòng ngừa, điều trị: nên tự điều trị ở nhà nếu có thể. Một trong những triệu chứng cho thấy bệnh nhân nên vào bệnh viện là nồng độ oxy trong máu giảm dưới 90% (đo bằng máy), hoặc bệnh nhân bị môi tím, mặt tái… Nằm xấp tốt hơn cho vấn đề hô hấp của người bệnh. Nên uống nhiều nước…

Cách phòng ngừa covid tốt nhất vẫn là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, tránh tụ tập đồng người, rửa tay thường xuyên, và chích ngừa. Đây là những điều giới y khoa bên Mỹ vẫn khuyên nên áp dụng trong mùa đại dịch.

- Vấn đề dinh dưỡng: ăn uống đầy đủ chất bổ là một cách hữu hiệu để chống lại bệnh covid. Kẽm rất quan trọng trong việc tăng sức đề kháng của cơ thể. Kẽm có nhiều trong thịt, đồ biển, hạt mè… Nên ăn nhiều chất đạm, gạo lức, đậu nành. Vitamin C có nhiều trong bưởi, cam, ổi… Vitamin D có trong Vitamin D có trong trứng, sữa, dầu cá…Tuy nhiên, hiện nay trong tình hình phong tỏa, việc người dân có đủ ăn đã là khó, cho nên ăn đủ chất dinh dưỡng còn khó hơn.

Buổi tư vấn đã nhận được nhiều lời cảm tạ từ người tham dự. Một người tham dự đã gởi lời nhắn như sau đến ban tổ chức: “…Buổi Zoom tuyệt vời quá chị. Cho em gởi lời cảm ơn đến Ba Bác Sĩ và Ban tổ chức, những thắc mắc lâu giờ em tìm hiểu đều được giải đáp tận tình. Giờ Covid người lớn trong nhà rất lo lắng, sau buổi Zoom này em tự tin chia sẻ với mẹ hơn rồi, chứ thường em toàn tự google thì mẹ không tin lắm…”

Rise sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tư vấn trong thời gian tới, với hy vọng là chia sẻ được phần nào nỗi khó khăn của người dân Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam trong thời điểm hiện tại. (VB)